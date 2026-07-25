Νέα στοιχεία για τον Αιγύπτιο με τη χειροβομβίδα: Η ΕΛΑΣ είχε ενημερώσει τον Ντογιάκο για χτύπημα

Snapshot Συνελήφθη αιγύπτιος αλλοδαπός που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα και παρακολουθούνταν από τις αστυνομικές αρχές.

Η χειροβομβίδα προοριζόταν για χτύπημα σε σπίτι πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Η κατοικία του κ. Ντογιάκου βρισκόταν υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας με διακριτική επιτήρηση από την ΕΛΑΣ.

Ο πρώην εισαγγελέας είχε ενημερωθεί από την Τρίτη για την απειλή και του ζητήθηκε να απομακρυνθεί προσωρινά από το σπίτι του.

Ο αιγύπτιος ενήργησε για λογαριασμό κρατούμενου που επίσης συνελήφθη. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού αιγυπτιακής υπηκοότητας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση στη Γλυφάδα καθώς στην κατοχή του βρέθηκε χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο 30χρονος παρακολουθούνταν εδώ και καιρό, καθώς οι Αρχές εκτιμούσαν ότι ενδέχεται να προχωρούσε σε χτύπημα σε στόχο που σχετιζόταν με σπίτι πρώην εισαγγελικού λειτουργού.

Για τον λόγο αυτό, το συγκεκριμένο σπίτι βρισκόταν υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με διακριτική επιτήρηση από δυνάμεις της ΟΠΚΕ και περιπολίες της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για την κατοικία πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί είχαν ενημερώσει τον κ. Ντογιάκο ήδη από την Τρίτη ότι υπήρχε πληροφορία για πιθανό χτύπημα σε βάρος του και του είχαν ζητήσει, για προληπτικούς λόγους, να απομακρυνθεί προσωρινά από την οικία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αιγύπτιος φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα ενεργώντας για λογαριασμό ενός άνδρα, που είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα και ο οποίος επίσης συνελήφθη. Φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι παρέλαβε τη χειροβομβίδα από τρίτο πρόσωπο, ελληνικής καταγωγής, σεσημασμένου για εκβιασμούς και ναρκωτικά, κατόπιν εντολής άλλου Αιγύπτιου, έγκλειστου στις φυλακές Διαβατών. Επίσης, φέρεται να έλαβε 500 ευρώ και περίμενε εντολές.

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