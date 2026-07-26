Σύρος: «Άρπαξα το μαχαίρι που έτρωγα και της επιτέθηκα» - Τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος

Ο 41χρονος ισχυρίστηκε πως όταν η γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, είδε κάποιον να της επιτίθεται

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Σύρος: «Άρπαξα το μαχαίρι που έτρωγα και της επιτέθηκα» - Τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη και η σύζυγός του για συνέργεια στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ.
  • Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας κατά απόπειρας ληστείας.
  • Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις και το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ το κίνητρο της επίσκεψης της διασώστριας παραμένει άγνωστο.
  • Η έρευνα περιλαμβάνει ανάλυση τηλεφωνικών επικοινωνιών, κινητών, καμερών ασφαλείας και ιατροδικαστικών εξετάσεων για την αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού.
  • Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης και οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν μέσω της δικαστικής διαδικασίας.
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Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του ζευγαριού από τη Σύρο για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ, με την υπόθεση να περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 41χρονος ισχυρίστηκε πως όταν η γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, είδε κάποιον να της επιτίθεται. Τότε, όπως είπε, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και επιτέθηκε στη διασώστρια. Την ίδια στιγμή, η σύζυγος του 41χρονου είπε πως την ημέρα που συνέβησαν όλα είχε διαπιστώσει πως την παρακολουθούσε ένα αυτοκίνητο.

Νωρίτερα, το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε τρίωρη αναπαράσταση στον τόπο του περιστατικού, παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περιέγραψαν ξεχωριστά τα γεγονότα. Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η διασώστρια, εξετάζοντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το διαθέσιμο οπτικό υλικό επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων, ενώ παραμένει υπό διερεύνηση τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας.

Δεν προέκυψαν αντιφάσεις από την αναπαράσταση

Από την αναπαράσταση του περιστατικού δεν προέκυψαν αντιφάσεις μεταξύ του 41χρονου και της 30χρονης ως προς την περιγραφή των γεγονότων και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, εξελίχθηκε το μοιραίο επεισόδιο. Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν στον ισχυρισμό ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, λίγες ημέρες πριν από το αιματηρό περιστατικό είχε σημειωθεί διάρρηξη στο σπίτι τους, κατά την οποία είχαν προκληθεί υλικές ζημιές. Το συγκεκριμένο συμβάν, όπως αναφέρουν, ήταν και ο λόγος για τον οποίο είχαν τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας στην κατοικία. Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές και θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας.

Αναζητείται το κίνητρο

Την ίδια στιγμή, τα στελέχη της Ασφάλειας συνεχίζουν να εξετάζουν το οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον της διασώστριας, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν για ποιον λόγο βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Το κίνητρο της επίσκεψής της στην κατοικία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης, με την Αστυνομία να διατηρεί όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Φως αναμένεται να ρίξουν η άρση και η ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών των εμπλεκομένων, τα δεδομένα από τα κινητά τους τηλέφωνα, τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και οι καταθέσεις προσώπων που γνώριζαν το θύμα ή το ζευγάρι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν επίσης τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των τοξικολογικών αναλύσεων, τα οποία θα συμβάλουν στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες και τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι τελικές απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μέσα από τη δικαστική διαδικασία και την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων.

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