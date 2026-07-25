Σύρος: Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται ο 41χρονος – Για συνέργεια η σύζυγός του

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση στη 41χρονη που δολοφονήθηκε

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Σύρος: Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται ο 41χρονος – Για συνέργεια η σύζυγός του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 41χρονος κατηγορείται για θατηφόρα σωματική βλάβη και η 30χρονη σύντροφός του για συνέργεια στη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση της 41χρονης προγραμματίζεται για τις 27 Ιουλίου και θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας.
  • Κατά την αναπαράσταση του περιστατικού, οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας λόγω απόπειρας ληστείας.
  • Οι αρχές εξετάζουν το κίνητρο της επίσκεψης της 41χρονης στο σπίτι και αναλύουν τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεδομένα κινητών και υλικό από κάμερες ασφαλείας.
  • Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και οι τελικές απαντήσεις αναμένονται από τη δικαστική διαδικασία και την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.
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Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας στην Άνω Σύρο, με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

Ο 41χρονος, ο οποίος φέρεται ως ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η 30χρονη σύντροφός του κατηγορείται για συνέργεια.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, τα ευρήματα της οποίας θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας.

Δεν προέκυψαν αντιφάσεις από την αναπαράσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, από την αναπαράσταση του περιστατικού δεν προέκυψαν αντιφάσεις μεταξύ του 41χρονου και της 30χρονης ως προς την περιγραφή των γεγονότων και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, εξελίχθηκε το μοιραίο επεισόδιο.

Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν στον ισχυρισμό ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, λίγες ημέρες πριν από το αιματηρό περιστατικό είχε σημειωθεί διάρρηξη στο σπίτι τους, κατά την οποία είχαν προκληθεί υλικές ζημιές. Το συγκεκριμένο συμβάν, όπως αναφέρουν, ήταν και ο λόγος για τον οποίο είχαν τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας στην κατοικία.

Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές και θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας.

Αναζητείται το κίνητρο

Την ίδια στιγμή, τα στελέχη της Ασφάλειας συνεχίζουν να εξετάζουν το οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον της 41χρονης διασώστριας, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν για ποιον λόγο βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

Το κίνητρο της επίσκεψής της στην κατοικία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης, με την Αστυνομία να διατηρεί όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Φως αναμένεται να ρίξουν η άρση και η ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών των εμπλεκομένων, τα δεδομένα από τα κινητά τους τηλέφωνα, τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και οι καταθέσεις προσώπων που γνώριζαν το θύμα ή το ζευγάρι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν επίσης τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των τοξικολογικών αναλύσεων, τα οποία θα συμβάλουν στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες και τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι τελικές απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μέσα από τη δικαστική διαδικασία και την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων.

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