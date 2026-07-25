Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

Snapshot Η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο δολοφονήθηκε με μαχαιριά στην πλάτη, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα.

Η μητέρα της δηλώνει ότι η κόρη της ήταν χαρούμενη και δεν κατανοεί γιατί πήγε στο σημείο όπου δολοφονήθηκε.

Ο πρώην σύζυγος εκφράζει βαθύ πόνο και αναλαμβάνει τον ρόλο και των δύο γονιών για τα δύο παιδιά τους.

Φίλοι και γνωστοί απορρίπτουν την εκδοχή ότι η διασώστρια πήγε για να κλέψει, τονίζοντας τη συνέπειά της και την αγάπη της για το νησί.

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη, ενώ τα αίτια του φονικού παραμένουν αδιευκρίνιστα. Snapshot powered by AI

Απαρηγόρητη είναι η μητέρα της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ που δολοφονήθηκε με μία μαχαιριά στην πλάτη στη Σύρο.

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του θύματος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, ενώ δεν μπορεί να καταλάβει πώς το παιδί της κατέληξε νεκρό στα στενά της Άνω Σύρας.

«Ήταν πολύ χαρούμενο το κορίτσι. Μου λέει ‘μαμά είμαι πολύ καλά, είμαι ωραία, περνάω καλά’, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν μου είπε και τίποτα δεν ήταν στεναχωρημένη, χαρούμενη ήταν. Το κορίτσι μου πάντα έτσι ήταν», αναφέρει χαρακτηριστικά η μητέρα της 41χρονης για την τελευταία του επικοινωνία.

«Το κορίτσι μου μεγάλωσε με όλη την αγάπη από τον πατέρα. Δεν ήταν αγάπη, ήταν λατρεία για τα εγγόνια μου και στο νησί όλοι μας αγαπάνε. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν μπορώ ούτε και αυτό που λένε, δεν μπορώ, δεν στέκει δεν ξέρω γιατί πήγε εκεί, δεν ξέρω», πρόσθεσε.

«Η ζωή μου ήταν!»

Καρδιές ραγίζουν και τα όσα λέει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας, ο οποίος μιλώντας επίσης στο MEGA περιγράφει τον αβάσταχτο πόνο του.

«Η ζωή μου ήταν! Γιατί με την (Βάγγη) ήμασταν 22 χρόνια. Με αυτήν μεγάλωσα, εκείνη μεγάλωσε μαζί μου. Κάναμε δύο παιδιά μαζί, είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Έχουμε δύο παιδιά μαζί, για τα οποία θα πρέπει να είμαι και μάνα και πατέρας αυτή τη στιγμή», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «τα παιδιά μου μέχρι στιγμής ξέρουν ότι είναι πολύ άσχημα, ότι είναι στο νοσοκομείο, δεν μας αφήνουν να πάμε να τη δούμε. Δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω. Καλύτερα να φεύγα εγώ».

«Τα παιδιά μας κάνανε παρέα με τα παιδιά του. Πηγαίνανε για μπάνιο, έμεναν στο σπίτι του ξαδέρφου της, κοιμόντουσαν μαζί. Δηλαδή δεν πιστεύω να υπήρχε κάποια διαφορά», είπε επιπλέον ο πρώην σύζυγός της.

«Μου κόπηκαν τα πόδια»

Στο MEGA μίλησε και ένας παιδικός φίλος της γυναίκας που εξακολουθεί να είναι σοκαρισμένος. «Μου κόπηκαν τα πόδια. Τι να σας πω, ότι μέχρι χθες έκλαιγα; Βοηθούσε όλο τον κόσμο και στη δουλειά της συνεπής. Δούλευε για τα παιδιά της. Τώρα αυτό που λένε ότι πήγε να κλέψει, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Όλη η Σύρος έχει τρελαθεί για αυτό το θέμα», δήλωσε.

Ο βίαιος χαμός της διασώστριας του ΕΚΑΒ σκόρπισε τη θλίψη στο νησί. Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη, ωστόσο οι απαντήσεις για τα αίτια του φονικού παραμένουν θολές.

Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για τη δολοφονία της διασώστριας

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του ζευγαριού από τη Σύρο για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ, με την υπόθεση να περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Νωρίτερα, το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε τρίωρη αναπαράσταση στον τόπο του περιστατικού, παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περιέγραψαν ξεχωριστά τα γεγονότα. Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η 42χρονη, εξετάζοντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το διαθέσιμο οπτικό υλικό επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων, ενώ παραμένει υπό διερεύνηση τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας.

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