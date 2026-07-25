Σύρος: Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για τη δολοφονία της διασώστριας - Θα απολογηθούν την Τρίτη

Snapshot Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος ζευγαριού από τη Σύρο για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας.

Οι κατηγορούμενοι απολογούνται την Τρίτη, μετά από αναπαράσταση του περιστατικού που δεν έδειξε αντιφάσεις στις περιγραφές τους.

Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας κατά απόπειρας ληστείας, με προηγούμενη διάρρηξη να έχει οδηγήσει στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας.

Η αστυνομία διερευνά το κίνητρο της επίσκεψης της διασώστριας στο σπίτι και εξετάζει τηλεφωνικές επικοινωνίες, κινητά, κάμερες και καταθέσεις.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και τοξικολογικής εξέτασης αναμένονται να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου, με την υπόθεση να παραμένει υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του ζευγαριού από τη Σύρο για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, με την υπόθεση να περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Νωρίτερα, το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε τρίωρη αναπαράσταση στον τόπο του περιστατικού, παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περιέγραψαν ξεχωριστά τα γεγονότα. Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η 42χρονη, εξετάζοντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το διαθέσιμο οπτικό υλικό επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων, ενώ παραμένει υπό διερεύνηση τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας.

Δεν προέκυψαν αντιφάσεις από την αναπαράσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, από την αναπαράσταση του περιστατικού δεν προέκυψαν αντιφάσεις μεταξύ του 41χρονου και της 30χρονης ως προς την περιγραφή των γεγονότων και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, εξελίχθηκε το μοιραίο επεισόδιο.

Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν στον ισχυρισμό ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, λίγες ημέρες πριν από το αιματηρό περιστατικό είχε σημειωθεί διάρρηξη στο σπίτι τους, κατά την οποία είχαν προκληθεί υλικές ζημιές. Το συγκεκριμένο συμβάν, όπως αναφέρουν, ήταν και ο λόγος για τον οποίο είχαν τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας στην κατοικία.

Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές και θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας.

Αναζητείται το κίνητρο

Την ίδια στιγμή, τα στελέχη της Ασφάλειας συνεχίζουν να εξετάζουν το οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον της 41χρονης διασώστριας, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν για ποιον λόγο βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

Το κίνητρο της επίσκεψής της στην κατοικία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης, με την Αστυνομία να διατηρεί όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Φως αναμένεται να ρίξουν η άρση και η ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών των εμπλεκομένων, τα δεδομένα από τα κινητά τους τηλέφωνα, τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και οι καταθέσεις προσώπων που γνώριζαν το θύμα ή το ζευγάρι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν επίσης τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των τοξικολογικών αναλύσεων, τα οποία θα συμβάλουν στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες και τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι τελικές απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μέσα από τη δικαστική διαδικασία και την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων.

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