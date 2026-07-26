Τραγωδία στο Βόλο: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από πυρκαγιά στο σπίτι του

Snapshot Η φωτιά σε μονοκατοικία στον Βόλο προκάλεσε τον θάνατο ηλικιωμένου που εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι του.

Η πυροσβεστική έσπευσε με τέσσερα οχήματα και δέκα πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς, όπου υπήρχαν εύφλεκτα υλικά.

Ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του χωρίς ρεύμα και χρησιμοποιούσε γκαζάκια για τις ανάγκες του.

Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή για τον καθορισμό των ακριβών αιτίων θανάτου.

Η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς και η αστυνομία αναζητά συγγενείς για την αναγνώριση της σορού. Snapshot powered by AI

Τραγωδία στον Βόλο με νεκρό ηλικιωμένο ο οποίος έχασε τη ζωή του καθώς πήρε φωτιά το σπίτι του χωρίς να προλάβει να το εγκαταλείψει έγκαιρα.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, το τραγικό γεγονός συνέβη γύρω στα μεσάνυχτα στην οδό Μακρυνίτσης, λίγο κάτω από την Ανθίμου Γαζή, σε μονοκατοικία όπου διέμενε μόνος του ηλικιωμένος άνδρας. Κάτοικοι παρακείμενων διαμερισμάτων πολυκατοικιών άκουσαν έκρηξη και είδαν φλόγες να βγαίνουν από το σπίτι.

Ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, και στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα και ένα συντονιστικό με τουλάχιστον 10 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να την κατασβέσουν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της οικίας υπήρχαν εύφλεκτα υλικά. Επίσης αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. απέκλεισαν το σημείο, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό.

Γείτονες ενημέρωσαν πως ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του σπιτιού πρέπει να ήταν μέσα κατά την ώρα της φωτιάς και μετά από έρευνες των πυροσβεστών εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος ο οποίος δεν κατάφερε να βγει έγκαιρα έξω, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να χάσει τη ζωή του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ αναμένονταν να πραγματοποιηθεί νεκροψία και νεκροτομή από ιατροδικαστή από τη Λάρισα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Όπως ανέφεραν οι γείτονες στο τοπικό μέσο ενημέρωσης υποστήριξαν πως ο άνδρας έμενε μόνος του, ενώ διαβιούσε χωρίς ρεύμα, λέγοντας πως χρησιμοποιούσε γκαζάκια για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα προκειμένου να διασαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό γεγονός και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι αργά η αστυνομία αναζητούσε συγγενικά πρόσωπα του άτυχου άνδρα προκειμένου να προχωρήσουν στην αναγνώριση της σορού του.

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