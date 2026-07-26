Τραγωδία στο Βόλο: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από πυρκαγιά στο σπίτι του

Ο άτυχος άνδρας δεν πρόλαβε εγκαίρως το σπίτι και εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του

Γιάννης Καλύβας

Τραγωδία στο Βόλο: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από πυρκαγιά στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η φωτιά σε μονοκατοικία στον Βόλο προκάλεσε τον θάνατο ηλικιωμένου που εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι του.
  • Η πυροσβεστική έσπευσε με τέσσερα οχήματα και δέκα πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς, όπου υπήρχαν εύφλεκτα υλικά.
  • Ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του χωρίς ρεύμα και χρησιμοποιούσε γκαζάκια για τις ανάγκες του.
  • Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή για τον καθορισμό των ακριβών αιτίων θανάτου.
  • Η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς και η αστυνομία αναζητά συγγενείς για την αναγνώριση της σορού.
Snapshot powered by AI

Τραγωδία στον Βόλο με νεκρό ηλικιωμένο ο οποίος έχασε τη ζωή του καθώς πήρε φωτιά το σπίτι του χωρίς να προλάβει να το εγκαταλείψει έγκαιρα.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, το τραγικό γεγονός συνέβη γύρω στα μεσάνυχτα στην οδό Μακρυνίτσης, λίγο κάτω από την Ανθίμου Γαζή, σε μονοκατοικία όπου διέμενε μόνος του ηλικιωμένος άνδρας. Κάτοικοι παρακείμενων διαμερισμάτων πολυκατοικιών άκουσαν έκρηξη και είδαν φλόγες να βγαίνουν από το σπίτι.

Ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, και στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα και ένα συντονιστικό με τουλάχιστον 10 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να την κατασβέσουν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της οικίας υπήρχαν εύφλεκτα υλικά. Επίσης αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. απέκλεισαν το σημείο, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό.

Γείτονες ενημέρωσαν πως ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του σπιτιού πρέπει να ήταν μέσα κατά την ώρα της φωτιάς και μετά από έρευνες των πυροσβεστών εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος ο οποίος δεν κατάφερε να βγει έγκαιρα έξω, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να χάσει τη ζωή του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ αναμένονταν να πραγματοποιηθεί νεκροψία και νεκροτομή από ιατροδικαστή από τη Λάρισα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Όπως ανέφεραν οι γείτονες στο τοπικό μέσο ενημέρωσης υποστήριξαν πως ο άνδρας έμενε μόνος του, ενώ διαβιούσε χωρίς ρεύμα, λέγοντας πως χρησιμοποιούσε γκαζάκια για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα προκειμένου να διασαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό γεγονός και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι αργά η αστυνομία αναζητούσε συγγενικά πρόσωπα του άτυχου άνδρα προκειμένου να προχωρήσουν στην αναγνώριση της σορού του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Καλέστε τον αμέσως στην εθνική»: Καζάκος καμεραμάν έγινε viral τρέχοντας δίπλα στους αθλητές

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Βόλο: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από πυρκαγιά στο σπίτι του

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ESM: Η Ελλάδα πέρασε το «stress test» για το δημόσιο χρέος

08:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρατηρητήριο Τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ

08:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

World Cup Πόλο ανδρών: Ώρα χρυσού μεταλλίου για την Εθνική Ελλάδας, στον τελικό με την Ουγγαρία

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Ράχες: Μεθυσμένος αλλοδαπός παρενόχλησε ανήλικες στο λιμάνι - Τα δύο κορίτσια έπεσαν στη θάλασσα

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Σύννεφα» στις σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο - Οι εντάσεις στο Παλάτι

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης δίχως τέλος σε Ισπανία και Γαλλιά: Πάνω από 250.000 εκκενώσεις - Καίνε τα πάντα οι φλόγες

07:42LIFESTYLE

Copy αλλά ελληνικά - Ξένες σειρές που διασκευάζονται για τη νέα σεζόν

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

07:35TRAVEL

Διακοπές με παιδιά - Τι να προσέξουν οι γονείς - Πλήρης οδηγός

07:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιουλίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να ευχηθείτε

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος επιτηδεύματος: Τα 3 σενάρια για την οριστική κατάργηση στις επιχειρήσεις

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον αέρα για τον Τραμπ: Άλλαξε αεροπλάνο στην Τουρκία λόγω... Ιράν

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές: Τα 6 σημεία-κλειδιά και οι «παγίδες» της Εφορίας - Πλήρης οδηγός

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη στα δυτικά - Πώς θα κυλήσει η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία: Νέες εκκενώσεις οικισμών και μάχη με τις φλόγες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ισοβίτης φέρεται να έδωσε την εντολή στον Αιγύπτιο για επίθεση με χειροβομβίδα στον Ισίδωρο Ντογιάκο

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

07:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιουλίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να ευχηθείτε

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον αέρα για τον Τραμπ: Άλλαξε αεροπλάνο στην Τουρκία λόγω... Ιράν

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Άρπαξα το μαχαίρι που έτρωγα και της επιτέθηκα» - Τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος δράστης της δολοφονίας της διασώστριας

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Ράχες: Μεθυσμένος αλλοδαπός παρενόχλησε ανήλικες στο λιμάνι - Τα δύο κορίτσια έπεσαν στη θάλασσα

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Σύννεφα» στις σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο - Οι εντάσεις στο Παλάτι

15:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δολοφονημένου ποινικολόγου

07:42LIFESTYLE

Copy αλλά ελληνικά - Ξένες σειρές που διασκευάζονται για τη νέα σεζόν

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ισοβίτης φέρεται να έδωσε την εντολή στον Αιγύπτιο για επίθεση με χειροβομβίδα στον Ισίδωρο Ντογιάκο

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Ισλαμιστής έριξε αυτοκίνητο πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος - Ένας νεκρός και 16 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ