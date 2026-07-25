Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 24χρονος μέσα στο σπίτι του

Τραγικό συμβάν το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης

Γιάννης Καλύβας

Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 24χρονος μέσα στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 24χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στο κέντρο της Λαμίας.
  • Ο νεαρός αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας πριν τον θάνατό του.
  • Το ΕΚΑΒ και οι διασώστες έσπευσαν άμεσα και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν χωρίς επιτυχία.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση θα καθορίσει την αιτία θανάτου του 24χρονου.
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Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας από τον αδόκητο χαμό ενός νέου, που «έσβησε» μόλις σε ηλικία 24 ετών.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο άτυχος 24χρονος, που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμά του σε κεντρικό σημείο της πόλης χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες οι οποίοι αν και ο νεαρός δεν είχε ζωτικά σημεία, κατέβαλλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια να τον επαναφέρουν, ωστόσο δεν υπήρξε θετικό αποτέλεσμα.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απάντηση για το ποια ήταν η αιτία θανάτου του 24χρονου.

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