Μυστήριο με το έγκλημα στη Σύρο: Δεν ασκήθηκαν διώξεις - Σήμερα αναπαράσταση του εγκλήματος

Snapshot Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών δεν άσκησε διώξεις στους δύο κατηγορουμένους για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο και διέταξε περαιτέρω έρευνα.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων στον τόπο του εγκλήματος για την αποσαφήνιση των συνθηκών της φονικής συμπλοκής.

Τα στοιχεία αποκλείουν τα σενάρια ληστείας και οικονομικών διαφορών ως αιτίες του εγκλήματος, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει έντονο διαπληκτισμό ανάμεσα στο θύμα και το ζευγάρι.

Το θύμα βρέθηκε στο σπίτι του δράστη με καλυμμένα χαρακτηριστικά, γάντια και μαχαίρι, γεγονός που αποτελεί βασικό σημείο της έρευνας.

Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρχε προσωπική σχέση ή άλυτο ζήτημα μεταξύ θύματος και δράστη πριν την αιματηρή σύγκρουση. Snapshot powered by AI

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με την Εισαγγελέα Πρωτοδικών, να μην ασκεί διώξεις στους δύο κατηγορουμένους, αλλά να διατάζει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε εισαγγελική κρίση.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης έχει βρεθεί προς το παρόν το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι στην Άνω Σύρα, στο οποίο μετέβη η 41χρονη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, ερχόμενη αντιμέτωπη και με τους δύο, αλλά κυρίως με τη γυναίκα, πριν το αιματηρό επεισόδιο.

Αρχικά, οι αρχές προέβησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός που μαχαίρωσε πισώπλατα τη διασώστρια, ενώ το μεσημέρι της Παρασκευής διατάχθηκε η σύλληψη και της συζύγου του.

Παρόλα αυτά, όμως, δεν ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος τους, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στη δολοφονία της διασώστριας, αλλά και στο γιατί μετέβη η 41χρονη στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα χαρακτηριστικά, γάντια και κρατώντας μαχαίρι.

Αναπαράσταση της δολοφονίας σήμερα

Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας, σήμερα, Σάββατο, οι αρχές θα προχωρήσουν σε νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή.

Σημειώνεται δε, ότι με εντολή των αρχών, το σπίτι όπου εκτιλύχθηκε το αιματηρό περιστατικό φρουρείται, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του χώρου μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνητικών ενεργειών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει από την προανάκριση, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα ευρήματα είχαν δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη μέσα και έξω από το σπίτι, ενώ βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και η αναπαράσταση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό της τραγωδίας πριν ληφθούν οι οριστικές εισαγγελικές αποφάσεις.

Το βίντεο των Αρχών που αλλάζει τα δεδομένα της έρευνας

Πάντως, με τα έως τώρα στοιχεία των αρχών, ούτε το σενάριο της ληστείας ούτε εκείνο των χρωστούμενων ενοικίων φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb το ενδεχόμενο να υπήρχε οικονομική διαφορά μεταξύ των δύο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πιθανότητες. Ο δράστης φέρεται να διέμενε μαζί με τη σύντροφό του στο πατρικό του σπίτι στην Άνω Σύρο, γεγονός που αποδυναμώνει το σενάριο των χρωστούμενων ενοικίων.

Την ίδια στιγμή, ούτε η εκδοχή της ληστείας φαίνεται να «δένει». Η διασώστρια και μητέρα δύο παιδιών, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, ενώ θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να επιχειρούσε ληστεία στις 5 το απόγευμα, σε μια περιοχή όπου τα καλντερίμια ήταν γεμάτα από κατοίκους και επισκέπτες.

Κομβικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί το βιντεοληπτικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει ο δράστης στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα καταγράφει τη στιγμή που το θύμα φτάνει έξω από την κατοικία με καλυμμένα χαρακτηριστικά και γάντια και χτυπά την πόρτα.

Την πόρτα ανοίγει η σύντροφος του δράστη και ακολουθεί έντονος διαπληκτισμός. Η κατάσταση γρήγορα εκτροχιάζεται, με τη γυναίκα να κρατά μαχαίρι και τον δράστη να αρπάζει ένα άλλο μαχαίρι που βρισκόταν στο σπίτι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη χτυπά με αυτό στην πλάτη.

Η συμπλοκή συνεχίζεται και έξω από το σπίτι, με τον δράστη να πετά καρέκλες και μία γλάστρα προς τη γυναίκα, ενώ από το σημείο οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο μαχαίρια. Πλέον, το βασικό ζητούμενο για τις Αρχές είναι να εξακριβωθεί αν θύμα και δράστης είχαν κάποια προσωπική σχέση ή αν υπήρχε μεταξύ τους κάποιο άλυτο ζήτημα που οδήγησε στη μοιραία συνάντηση.

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