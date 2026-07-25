Σάρωσε την Αττική και την κεντρική Ελλάδα η κακοκαιρία - 100.000 κεραυνοί και βίαιες καταιγίδες

Snapshot Ένα πρωτοφανές κύμα θερμικής αστάθειας προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και σοβαρές ζημιές στην Αττική και την κεντρική Ελλάδα, συνοδευόμενο από πάνω από 100.000 κεραυνούς.

Η κακοκαιρία προκάλεσε καταστροφές σε καλλιέργειες, κατοικίες και υποδομές, με σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω πτώσεων δέντρων και κατεστραμμένων δρόμων.

Σημαντικά περιστατικά περιλαμβάνουν την πτώση δέντρου πάνω σε ταξί στο Ίλιον, την κατάρρευση σκαλωσιάς στον Πειραιά και την πτώση δέντρου έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα.

Υδροστρόβιλοι καταγράφηκαν στη Χαλκιδική, ενώ ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν στέγη στη Μακρακώμη και προκάλεσαν πλημμύρες στη Λαμία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δεχτεί πάνω από 200 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, Snapshot powered by AI

Ένα κύμα βίαιης καιρικής αστάθειας με σπάνια για την εποχή χαρακτηριστικά σάρωσε το απόγευμα της Παρασκευήςτην Αττική και εκτεταμένες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, με εκτεταμένες καταιγίδες και μπουρίνια να χτυπούν. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, η ξαφνική αλλαγή του καιρού μετέτρεψε το καλοκαιρινό σκηνικό σε πεδίο εκδήλωσης ακραίων φαινομένων. Όπως ανακοινώθηκε, η χώρα επλήγη απόχιλιάδες κεραυνούς μέσα σε λίγες ώρες, με την πυκνή ηλεκτρική δραστηριότητα να δοκιμάζει σκληρά τις αντοχές των υποδομών σε στεριά και θάλασσα.

Οι σφοδρές καταιγίδες, τα αιφνιδιαστικά μπουρίνια και οι καταστροφικές χαλαζοπτώσεις μετέτρεψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες σε ορμητικούς χειμάρρους. Την ίδια ώρα, θυελλώδεις ριπές ανέμου παρέσυραν στέγες, σκαλωσιές και δεκάδες δέντρα σε γειτονιές της Αθήνας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Από τα δυτικά προάστια και το κέντρο της πρωτεύουσας μέχρι τον κάμπο της Θεσσαλίας, τη Φθιώτιδα και τη Χαλκιδική, οι ολοκληρωτικές καταστροφές σε καλλιέργειες και οι υλικές ζημιές συνθέτουν την εικόνα ενός εκτεταμένου πλήγματος. Κι όμως, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη διασπορά, καθώς τα έντονα φαινόμενα διατηρούν την επικινδυνότητά τους στον κεντρικό κορμό της χώρας.



Το χτύπημα στα δυτικά προάστια

Αρκετά ήταν τα προβλήματα που καταγράφηκαν στα δυτικά προάστια της Αττικής το απόγευμα της Παρασκευής, όταν και η κακοκαιρία «σάρωσε» το λεκανοπέδιο.

Το Ίλιον, επλήγη ιδιαίτερα, καθώς στην περιοχή σημειώθηκαν αρκετές ζημιές, όπως πτώσεις δέντρων, με ένα εξ αυτών, μάλιστα, να πέφτει πάνω σε ταξί και να εγκλωβίζει μέσα στο όχημα ένα άτομο. Αμέσως εκλήθη στο σημείο η Πυροσβεστική, ωστόσο το άτομο κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνο του, χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σε άλλο σημείο της πόλης, όπως φαίνεται και σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, φρεάτιο υπερχείλισε από τα νερά, με την ένταση των υδάτων να δημιουργούν... σιντριβάνι στη μέση του δρόμου.

Πάνω από 200 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Επίσης, τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας δέχτηκαν πάνω από 200 κλήσεις, εκ των οποίων περίπου τις 135 στην Αττική, κυρίως για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, συνεπεία ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχοπτώσεων.

Χαλαζόπτωση στο Ίλιον

Χαλαζόπτωση στο Ίλιον

Κατέρρευσε σκαλωσιά στον Πειραιά

Στον Πειραιά σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη κατέρρευσε.

Από την πτώση της σκαλωσιάς διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Κατέρρευσε σκαλωσιά στον Πειραιά

Δέντρο έπεσε έξω από την Προεδρική Φρουρά

Οι ισχυροί άνεμοι και η κακοκαιρία που έπληξαν το απόγευμα της Παρασκευής το κέντρο της Αθήνας προκάλεσαν την πτώση δέντρου έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, στο σημείο όπου βρίσκεται η Προεδρική Φρουρά.

Δέντρο έπεσε έξω από την Προεδρική Φρουρά

Έπεσε δέντρο στη διασταύρωση Χαλκοκονδύλης και 3ης Σεπτεμβρίου

Κατέρρευσε δέντρο στην Χαλκοκονδύλη στο κέντρο της Αθήνας

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η προσέλευση των περίπου 1.700 προσκεκλημένων για την καθιερωμένη δεξίωση που διοργανώνεται με αφορμή την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Πτώση δένδρου έξω από τη φρουρά στο Προεδρικό Μέγαρο

Δέντρο έπεσε πάνω σε μαγαζί στην πλατεία του Αγίου Θωμά στο Γουδή

Οι μεγάλες οδικές αρτηρίες στην πρωτεύουσα αλλά και στα προάστιά της μετατράπηκαν σε «ποτάμια», με τις εικόνες που ακολουθούν να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του φαινομένου:

Λόγως της ισχυρής καταιγίδας έπεσε δέντρο στην οδό Καραϊσκάκη στην Αγία Παρασκευή, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Λόγως της ισχυρής καταιγίδας έπεσε δέντρο στην οδό Καραϊσκάκη στην Αγία Παρασκευή

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.

Χαλαζόπτωση στο Ίλιον

Χαλαζόπτωση στο Ίλιον

Εγκλωβισμένο άτομο σε ταξί στο Ίλιον λόγω πτώσης δέντρου

Λόγω της σφοδρότητας των φαινόμενων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δέντρο κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε ταξί στο Ίλιον, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός ατόμου.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό, ωστόσο το άτομο είχε καταφέρει να απεγκλωβιστεί μόνο του.

Λίγη ώρα αργότερα, το άτομο που είχε εγκλωβιστεί σε ταξί στο Ίλιον απεγκλωβίστηκε.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, παρόλο που η Υπηρεσία είχε κληθεί στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του, δεν χρειάστηκε τελικά να επέμβει, καθώς ο άνθρωπος είχε καταφέρει να απεγκλωβιστεί μόνος του, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί αν ήταν ο οδηγός του ταξί ή επιβάτης.

Κατέρρευσε σκαλωσιά στον Πειραιά

Στον Πειραιά σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη κατέρρευσε.

Από την πτώση της σκαλωσιάς διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών.

Κατέρρευσε σκαλωσιά στον Πειραιά

Δέντρο έπεσε έξω από την Προεδρική Φρουρά

Οι ισχυροί άνεμοι και η κακοκαιρία που έπληξαν το απόγευμα της Παρασκευής το κέντρο της Αθήνας προκάλεσαν την πτώση δέντρου έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, στο σημείο όπου βρίσκεται η Προεδρική Φρουρά.

Δέντρο έπεσε έξω από την Προεδρική Φρουρά

Έπεσε δέντρο στη διασταύρωση Χαλκοκονδύλης και 3ης Σεπτεμβρίου

Κατέρρευσε δέντρο στην Χαλκοκονδύλη στο κέντρο της Αθήνας

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η προσέλευση των περίπου 1.700 προσκεκλημένων για την καθιερωμένη δεξίωση που διοργανώνεται με αφορμή την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Πτώση δένδρου έξω από τη φρουρά στο Προεδρικό Μέγαρο

Δέντρο έπεσε πάνω σε μαγαζί στην πλατεία του Αγίου Θωμά στο Γουδή

Οι μεγάλες οδικές αρτηρίες στην πρωτεύοσα αλλά και στα προάστιά της μετατράπηκαν σε «ποτάμια», με τις εικόνες που ακολουθούν να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του φαινομένου:

Λόγως της ισχυρής καταιγίδας έπεσε δέντρο στην οδό Καραϊσκάκη στην Αγία Παρασκευή, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Λόγως της ισχυρής καταιγίδας έπεσε δέντρο στην οδό Καραϊσκάκη στην Αγία Παρασκευή

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Από το πρωί της Παρασκευής (24/7) αρκετές χώρες έχουν παραδοθεί στο έλεος της κακοκαιρίας με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε: Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο.

Ξηλώθηκε στέγη από τους ισχυρούς ανέμους στη Μακρακώμη

Η κακοκαιρία χτύπησε τη Μακρακώμη με ισχυρή βροχή, καταιγίδες και χαλάζι. Οι ενισχυμένοι άνεμοι ξήλωσαν στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, πετώντας την τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Η στέγη ωστόσο παρέσυρε όλες τις κολώνες και τα καλώδια από το δίκτυο φωτισμού, ενώ προσγειώθηκε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα πελατών σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο σημείο.

Οι άνεμοι ξερίζωσαν και δέντρο στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, στον δρόμο από Καστρί μέχρι Μακρακώμη σημειώνεται σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι που έριξαν δέντρα και κλαδιά στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.

Στο κέντρο της Λαμίας οι ουρανοί «άνοιξαν» με αποτέλεσμα να προκληθούν και πλημμύρες.

Στο κέντρο της Λαμίας οι ουρανοί «άνοιξαν» με αποτέλεσμα να προκληθούν και πλημμύρες.

Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» beach bar στη Χαλκιδική

Νωρίτερα, κάτοικοι και τουρίστες είχαν την ευκαιρία να δουν μπροστά στα μάτια τους τουλάχιστον 3 υδροστρόβιλους στα ανοιχτά της Χαλκιδικής, μεταξύ Σιθωνίας και κόλπου Αγίου Όρους.

Πάνω από 100.000 κεραυνοί έχουν πέσει στη χώρα

Περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί έχουν πέσει έως τώρα σε ολόκληρη τη χώρα σε ένα σπάνιο για την εποχή φαινόμενο έντονης κακοκαιρίας.

Πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής καταγράφονται μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στην αγροτική παραγωγή.

Το χαλάζι χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα το Δαμάσι, όπου οι πρώτες εικόνες αποτυπώνουν ολοκληρωτική καταστροφή σε πολλές καλλιέργειες, αλλά και περιοχές των Πλατανουλίων, των Δένδρων, της Αγίας Σοφίας και εκτάσεις της κτηματικής περιφέρειας Τυρνάβου.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο, καθώς επλήγησαν καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο και λίγο πριν τη συγκομιδή.

Χαλκιδική: Εντυπωσιακό φαινόμενο με υδροστρόβιλους στο Άγιο Όρος

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε στη Χαλκιδική το πρωί της Παρασκευής, όπου από την κακοκαιρία σημειώθηκαν υδροστρόβιλοι στον κόλπο του Αγίου Όρους.

Το φαινόμενο αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη σχετική ανάρτηση να αναφέρει: «Διακρίνεται πλήρως σχηματισμένος υδροστρόβιλος (waterspout), ο οποίος συνδέει τη βάση του καταιγιδοφόρου νέφους με την επιφάνεια της θάλασσας».

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται και μια χοάνη, δηλαδή μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που εκτείνεται από το νέφος προς τα κάτω, χωρίς ωστόσο να έχει φτάσει ή να είναι ορατή στην επιφάνεια της θάλασσας.

Από το πρωί της Παρασκευής (24/7) αρκετές χώρες έχουν παραδοθεί στο έλεος της κακοκαιρίας με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε: Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο.

Ξηλώθηκε στέγη από τους ισχυρούς ανέμους στη Μακρακώμη

Η κακοκαιρία χτύπησε τη Μακρακώμη με ισχυρή βροχή, καταιγίδες και χαλάζι. Οι ενισχυμένοι άνεμοι ξήλωσαν στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, πετώντας την τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Η στέγη ωστόσο παρέσυρε όλες τις κολώνες και τα καλώδια από το δίκτυο φωτισμού, ενώ προσγειώθηκε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα πελατών σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο σημείο.

Οι άνεμοι ξερίζωσαν και δέντρο στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, στον δρόμο από Καστρί μέχρι Μακρακώμη σημειώνεται σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι που έριξαν δέντρα και κλαδιά στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.

Στο κέντρο της Λαμίας οι ουρανοί «άνοιξαν» με αποτέλεσμα να προκληθούν και πλημμύρες.

Στο κέντρο της Λαμίας οι ουρανοί «άνοιξαν» με αποτέλεσμα να προκληθούν και πλημμύρες.

Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» beach bar στη Χαλκιδική

Νωρίτερα, κάτοικοι και τουρίστες είχαν την ευκαιρία να δουν μπροστά στα μάτια τους τουλάχιστον 3 υδροστρόβιλους στα ανοιχτά της Χαλκιδικής, μεταξύ Σιθωνίας και κόλπου Αγίου Όρους.

Πάνω από 100.000 κεραυνοί έχουν πέσει στη χώρα

Περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί έχουν πέσει έως τώρα σε ολόκληρη τη χώρα σε ένα σπάνιο για την εποχή φαινόμενο έντονης κακοκαιρίας.

Για ακόμα 12 ώρες αναμένεται να επικρατήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα, με μπουρίνια και καταιγίδες, σε πολλές περιοχές, ενώ στον κεντρικό κορμό της χώρας οι συνθήκες κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Οι κεραυνοί έχουν πέσει τόσο σε στεριά όσο και θάλασσα, καθώς η χώρα πλήττεται από ένα γενικότερο κλίμα κακοκαιρίας, ενώ αναμένονται πολλοί ακόμη μέχρι και το Σάββατο που θα εξασθενίσουν τα φαινόμενα.

O χάρτης κεραυνών που έχουν πέσει στη χώρα μέχρι τις 18:45 την Παρασκευή 24/7:

Για ακόμα 12 ώρες αναμένεται να επικρατήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα, με μπουρίνια και καταιγίδες, σε πολλές περιοχές, ενώ στον κεντρικό κορμό της χώρας οι συνθήκες κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Οι κεραυνοί έχουν πέσει τόσο σε στεριά όσο και θάλασσα, καθώς η χώρα πλήττεται από ένα γενικότερο κλίμα κακοκαιρίας, ενώ αναμένονται πολλοί ακόμη μέχρι και το Σάββατο που θα εξασθενίσουν τα φαινόμενα.

O χάρτης κεραυνών που έχουν πέσει στη χώρα μέχρι τις 18:45 την Παρασκευή 24/7:

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