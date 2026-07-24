Ίλιον: Απεγκλωβίστηκε το άτομο που είχε εγκλωβιστεί σε ταξί

Snapshot Ένα άτομο εγκλωβίστηκε σε ταξί στο Ίλιον λόγω πτώσης δέντρου από την κακοκαιρία και απεγκλωβίστηκε μόνο του πριν επέμβει η Πυροσβεστική.

Η κακοκαιρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην Αττική, ιδιαίτερα στα δυτικά προάστια και το κέντρο της Αθήνας.

Περιοχές όπως η Πετρούπολη, το Περιστέρι, το Ίλιον, ο Κολωνός και του Ζωγράφου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί πάνω από 200 κλήσεις σε όλη την Ελλάδα, με περίπου 135 στην Αττική, κυρίως για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνση αντικειμένων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε διάφορα σημεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Snapshot powered by AI

Απεγκλωβίστηκε το άτομο που είχε εγκλωβιστεί νωρίτερα μέσα σε ταξί στο Ίλιον, καθώς από την κακοκαιρία είχε πέσει δέντρο στο όχημα, εμποδίζοντας το άτομο να εξέλθει από αυτό.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, παρόλο που η Υπηρεσία είχε κληθεί στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του, δεν χρειάστηκε τελικά να επέμβει, καθώς ο άνθρωπος είχε καταφέρει να απεγκλωβιστεί μόνος του, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί αν ήταν ο οδηγός του ταξί ή επιβάτης.

Η κακοκαιρία που «σαρώνει» τη χώρα έχει προκαλέσει εκτατεμένες ζημιές και προβλήματα σε αρκετές περιοχές, ενώ αυτή την ώρα πλήττει με σφοδρότητα την Αττική. Στο Λεκανοπέδιο τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στα δυτικά προάστια και στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, ιδιαίτερα προβλήματα έχει η Πετρούπολη, το Περιστέρι, το Ίλιον, ο Κολωνός και η περιοχή του Ζωγράφου.

Μέχρι αυτη τη στιγμή τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας έχουν δεχθεί πάνω από 200 κλήσεις, εκ των οποίων περίπου τις 135 στην Αττική, κυρίως για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, συνεπεία ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχοπτώσεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.

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