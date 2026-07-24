Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αττική: Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα το λεκανοπέδιο

Snapshot Ισχυρή καταιγίδα με χαλάζι πλήττει αυτή την ώρα την Αττική, ιδιαίτερα στα δυτικά προάστια, προκαλώντας πλημμύρες στο κέντρο της Αθήνας.

Η κακοκαιρία έχει πλήξει από το πρωί πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο.

Στη Μακρακώμη, ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν στέγη που προκάλεσε ζημιές σε ηλεκτρολογικό δίκτυο και σταθμευμένα οχήματα, χωρίς τραυματισμούς.

Στον δρόμο Καστρί-Μακρακώμη σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση και πτώσεις δέντρων στην εθνική οδό Λαμίας-Καρπενησίου, ενώ στο κέντρο της Λαμίας προκλήθηκαν πλημμύρες.

Στη Χαλκιδική καταγράφηκαν τουλάχιστον τρεις υδροστρόβιλοι στα ανοιχτά της θάλασσας μεταξύ Σιθωνίας και κόλπου Αγίου Όρους. Snapshot powered by AI

Ισχυρη καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική.

Σε βίντεο που ανήρτησε το Forecast Weather Greece φαίνεται καταιγιδοφόρων νέφος να μπαίνει στο νομό Αττικής από τα δυτικά, ενώ σε αρκετές περιοχές των δυτικών προαστίων, όπως στο Ίλιον σημειώνονται και χαλαζοπτώσεις.

Χαλαζόπτωση στο Ίλιον

Χαλαζόπτωση στο Ίλιον

Από τα δυτικά προάστια αλλά και στα βόρεια, ξεκίνησαν ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ και στο κέντρο της Αθήνας, ξέσπασε μπουρίνι. Οι δρόμοι στα προάστια της πρωτεύουσας έχουν μετατραπεί σε «ποτάμια», με τις εικόνες που ακολουθούν να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του φαινομένου:

Λόγως της ισχυρής καταιγίδας έπεσε δέντρο στην οδό Καραϊσκάκη στην Αγία Παρασκευή, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Λόγως της ισχυρής καταιγίδας έπεσε δέντρο στην οδό Καραϊσκάκη στην Αγία Παρασκευή

Από το πρωί της Παρασκευής (24/7) αρκετές χώρες έχουν παραδοθεί στο έλεος της κακοκαιρίας με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε: Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο.

Ξηλώθηκε στέγη από τους ισχυρούς ανέμους στη Μακρακώμη

Η κακοκαιρία χτύπησε την Μακρακώμη με ισχυρή βροχή, καταιγίδες και χαλάζι. Οι ενισχυμένοι άνεμοι ξήλωσαν στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, πετώντας την τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Η στέγη ωστόσο παρέσυρε όλες τις κολώνες και τα καλώδια από το δίκτυο φωτισμού, ενώ προσγειώθηκε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα πελατών σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο σημείο.

Οι άνεμοι ξερίζωσαν και δέντρο στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, στον δρόμο από Καστρί μέχρι Μακρακώμη σημειώνεται σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι που έριξαν δέντρα και κλαδιά στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.

Στο κέντρο της Λαμίας οι ουρανοί «άνοιξαν» με αποτέλεσμα να προκληθούν και πλημμύρες.

Στο κέντρο της Λαμίας οι ουρανοί «άνοιξαν» με αποτέλεσμα να προκληθούν και πλημμύρες.

Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» beach bar στη Χαλκιδική

Νωρίτερα, κάτοικοι και τουρίστες είχαν την ευκαιρία να δουν μπροστά στα μάτια τους τουλάχιστον 3 υδροστρόβιλους στα ανοιχτά της Χαλκιδικής, μεταξύ Σιθωνίας και κόλπου Αγίου Όρους.

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