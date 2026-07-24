Κακοκαιρία: Εγκλωβισμένο άτομο μέσα σε ταξί στο Ίλιον - Έπεσε δέντρο πάνω στο όχημα

Έχει κληθεί στο σημείο η Πυροσβεστική

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κακοκαιρία: Εγκλωβισμένο άτομο μέσα σε ταξί στο Ίλιον - Έπεσε δέντρο πάνω στο όχημα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα άτομο έχει εγκλωβιστεί μέσα σε ταξί στο Ίλιον μετά από πτώση δέντρου λόγω της κακοκαιρίας.
  • Η Πυροσβεστική σπεύδει στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του ατόμου και θα αξιολογήσει αν απαιτείται μεταφορά στο νοσοκομείο.
  • Η κακοκαιρία προκαλεί εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στην Αττική, με έντονα προβλήματα στα δυτικά προάστια και το κέντρο της Αθήνας.
  • Περιοχές όπως η Πετρούπολη, το Περιστέρι, το Ίλιον, ο Κολωνός και του Ζωγράφου έχουν πληγεί ιδιαίτερα.
  • Η Πυροσβεστική έχει λάβει περισσότερες από 100 κλήσεις για πτώσεις δέντρων και κλαδιών.
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Εγκλωβισμένο μέσα σε ταξί στο Ίλιον βρίσκεται ένα άτομο, καθώς από την κακοκαιρία έπεσε δέντρο στο όχημα, εμποδίζοντας το άτομο να εξέλθει από αυτό.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν το άτομο που βρίσκεται εγκλωβισμένο είναι ο οδηγός του ταξί ή επιβάτης, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής σπεύδει στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του και στη συνέχεια θα κριθεί αν χρειάζεται και μεταφορά στο νοσοκομείο.

Η κακοκαιρία που «σαρώνει» τη χώρα έχει προκαλέσει εκτατεμένες ζημιές και προβλήματα σε αρκετές περιοχές, ενώ αυτή την ώρα πλήττει με σφοδρότητα την Αττική.

Στο Λεκανοπέδιο τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στα δυτικά προάστια και στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, ιδιαίτερα προβλήματα έχει η Πετρούπολη, το Περιστέρι, το Ίλιον, ο Κολωνός και η περιοχή του Ζωγράφου.

Μέχρι αυτη τη στιγμή τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας έχουν δεχθεί πάνω από 200 κλήσεις, εκ των οποίων περίπου τις 135 στην Αττική, κυρίως για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, συνεπεία ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχοπτώσεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.

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