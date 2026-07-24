Κακοκαιρία: Θύελλα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Κεραυνός έπεσε μέσα στην πίστα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που «σαρώνει» τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Μεγάλη συχνότητα κεραυνών έχουν εκδηλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως Φθιώτιδα, Βοιωτία και Θεσσαλία, ενώ αυτή την ώρα η κακοκαιρία εξελίσσεται και σε περιοχές της Αττικής.

Από το «μάτι» της κακοκαιρίας δεν έλειψε και το αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου σε βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα Forecast Weather Greece, φαίνεται κεραυνός να πέφτει μέσα στην πίστα.

Δείτε το βίντεο

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