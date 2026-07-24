Σε εξέλιξη η σφοδρή κακοκαιρία - Πάνω από 100.000 κεραυνοί έχουν πέσει στη χώρα

Snapshot Έχουν καταγραφεί πάνω από 100.000 κεραυνοί σε ολόκληρη τη χώρα λόγω σπάνιας έντονης κακοκαιρίας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα με μπουρίνια και καταιγίδες θα συνεχιστούν για τουλάχιστον 12 ώρες, με επικίνδυνες συνθήκες στον κεντρικό κορμό της χώρας.

Οι περιοχές με τα χειρότερα φαινόμενα είναι η Λάρισα, η Φθιώτιδα, η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου έχουν αποσταλεί προειδοποιητικά μηνύματα 112.

Οι κεραυνοί έχουν προκαλέσει φωτιές σε Χαλκιδική, Βοιωτία και Λάρισα, ενώ οι χαλαζοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε καλλιέργειες σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Μαγνησία και Αλεξανδρούπολη.

Αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού από τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά τη διακοπή των έντονων φαινομένων. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Η απότομη αλλαγή του καιρού συνοδεύεται από ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και δυνατούς ανέμους. Στέγες υπέστησαν ζημιές, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δέντρα ξεριζώθηκαν, ενώ σε αγροτικές περιοχές το χαλάζι προκάλεσε καταστροφές σε καλλιέργειες.

Περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί έχουν πέσει έως τώρα σε ολόκληρη τη χώρα σε ένα σπάνιο για την εποχή φαινόμενο έντονης κακοκαιρίας.

Για ακόμα 12 ώρες αναμένεται να επικρατήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα, με μπουρίνια και καταιγίδες, σε πολλές περιοχές, ενώ στον κεντρικό κορμό της χώρας οι συνθήκες κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Οι κεραυνοί έχουν πέσει τόσο σε στεριά όσο και θάλασσα, καθώς η χώρα πλήττεται από ένα γενικότερο κλίμα κακοκαιρίας, ενώ αναμένονται πολλοί ακόμη μέχρι και το Σάββατο που θα εξασθενίσουν τα φαινόμενα.

O χάρτης κεραυνών που έχουν πέσει στη χώρα μέχρι τις 18:45 την Παρασκευή 24/7:

Που επικρατούν τα χειρότερα φαινόμενα

Αυτή την ώρα η χειρότερη εικόνα παρουσιάζεται εντονότερα σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ μπαράζ μηνυμάτων 112 έχουν σταλεί στους κατοίκους αυτών των περιοχών από το μεσημέρι.

Σύμφωνα, με τους μετεωρολόγους, η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει να πλήττει την Αττική, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν, ειδικά μέσω Αθηνών – Λαμίας.

Τουλάχιστον για τις επόμενες 12 ώρες αναμένεται να συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα, ενώ βαθμιαία από τα ξημερώματα του Σαββάτου ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση.

Μέχρι στιγμής οι κεραυνοί έχουν προκαλέσει φωτιές σε Χαλκιδική, Βοιωτία και Λάρισα, ενώ έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας – Θεσσαλονίκης στο 6ο χλμ. Χαλαζοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε καλλιέργειες σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Μαγνησία και Αλεξανδρούπολη, ενώ η Πυροσβεστική έχει λάβει χιλιάδες κλήσεις για σπασμένα δέντρα.

Πού επικρατούν τα χειρότερα φαινόμενα

Αυτή την ώρα η χειρότερη εικόνα παρουσιάζεται εντονότερα σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ μπαράζ μηνυμάτων 112 έχουν σταλεί στους κατοίκους αυτών των περιοχών από το μεσημέρι.

Σύμφωνα, με τους μετεωρολόγους, η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει να πλήττει την Αττική, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν, ειδικά μέσω Αθηνών – Λαμίας.

Τουλάχιστον για τις επόμενες 12 ώρες αναμένεται να συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα, ενώ βαθμιαία από τα ξημερώματα του Σαββάτου ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση.

Μέχρι στιγμής οι κεραυνοί έχουν προκαλέσει φωτιές σε Χαλκιδική, Βοιωτία και Λάρισα, ενώ έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας – Θεσσαλονίκης στο 6ο χλμ. Χαλαζοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε καλλιέργειες σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Μαγνησία και Αλεξανδρούπολη, ενώ η Πυροσβεστική έχει λάβει χιλιάδες κλήσεις για σπασμένα δέντρα.

Ξηλώθηκαν στέγες στη Φθιώτιδα

Ειδικότερα, σφοδρό μπουρίνι «σάρωσε» τη Φθιώτιδα, όπου ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι και χαλαζόπτωση, προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νομού. Σύμφωνα με το lamianow.gr, τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα στη Δυτική Φθιώτιδα, όπου καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και σημαντικές υλικές ζημιές.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ από τους ισχυρούς ανέμους ξεριζώθηκαν δέντρα και έσπασαν μεγάλα κλαδιά. Πτώσεις δέντρων αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Πλατύστομο, στη Μάκρη και στο Καστρί, ενώ ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μακρακώμη, όταν η στέγη του κτιρίου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών αποκολλήθηκε από τη δύναμη του ανέμου και κατέληξε στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Από τη σφοδρότητα των ανέμων παρασύρθηκαν ακόμη και μεταλλικά φύλλα και τσίγκοι, οι οποίοι έπεσαν κοντά σε καταστήματα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς. Οι καταστροφές σε διάφορες περιοχές της Φθιώτιδας είναι πολλές, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων βρίσκονται επί ποδός, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις για πλημμυρικά φαινόμενα, πτώσεις δέντρων και απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων από το οδικό δίκτυο.

Χαλάζι κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη

Η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών σε περιοχές του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρει ο e-evros, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι θυελλώδεις άνεμοι και η ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε βαμβακοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, μηδική, καλλιέργειες σποροπαραγωγής, κηπευτικά, φασόλια, καθώς και σε δενδρώδεις καλλιέργειες, με τις καρυδιές να συγκαταλέγονται στις πλέον πληγείσες.

Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι: Πυλαία, Μελία, Κοίλα, Καφησο, Τριφύλλι, Ιτέα, Πέπλος, Βρυσούλα, Αρδάνιο, Πόρος καιΤμήμα της ευρύτερης περιοχής των Φερών.

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σύλλογος ενημέρωσε τους παραγωγούς ότι το πρωί της Πέμπτης κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα βρεθεί στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αυτοψίες και να καταγράψει το εύρος των ζημιών.

Έντονη χαλαζόπτωση και στην Κοζάνη

Έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και στον Πεντάλοφο Βοίου.

Χειμωνιάτικο σκηνικό στα παράλια της Λάρισας

Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό στα παράλια της Λάρισας όπου το μεσημέρι σφοδροί άνεμοι έπληξαν τα παράλια της πόλης και ειδικά την περιοχή του Αγιόκαμπου.

Κατάλευκο τοπίο στον Όλυμπο μετά από έντονη χαλαζόπτωση

Εντυπωσιακό είναι το βίντεο της σελίδας στο facebook Weather Forecast Greece που καταγράφει στιγμιότυπο από έντονη χαλαζόπτωση στον Όλυμπο. Το κατάλευκο τοπίο που δημιουργήθηκε δεν θυμίζει σε τίποτα μέσα καλοκαιριού!

Πλήττει και τη Μαγνησία η κακοκαιρία - Σφοδρό μπουρίνι στον Βόλο

Σφοδρό μπουρίνι ξέσπασε στον Βόλο λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με το gegonota.news, με ισχυρή βροχή και ανέμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Βόλου βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε και στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Η βροχή συνοδεύεται από αστραπές, βροντές και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και τέσσερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙΠΕ. Την ίδια ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής δέχτηκε συνεχείς κλήσεις για πτώσεις δέντρων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη Μαγνησία.

Πυροσβέστες επιχειρούν επίσης στην εθνική οδό Βόλου–Λάρισας, λίγο μετά το 304 ΠΕΒ, για την απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου είχε νωρίτερα δεχθεί κλήση για απομάκρυνση δέντρου στη συμβολή των οδών Περσέως και Απόλλωνος, στη Νέα Δημητριάδα.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έπειτα και από το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Για σήμερα Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στο βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη). Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Μηνύματα του «112» στους κατοίκους Βόρειας Εύβοιας, Σκύρου και Λάρισας

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές Πολιτικής Προστασίας λόγω της κακοκαιρίας στην «καρδιά» του καλοκαιριού, με μηνύματα του «112» να αποστέλλονται στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, της Σκύρου και της Λάρισας. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα τις επόμενες ώρες.

https://x.com/112Greece/status/2080599480156504369

Οι Αρχές συνιστούν στους κατοίκους να ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές, καταιγίδες ή πλημμυρικά φαινόμενα. Οι υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και την παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί.

https://x.com/112Greece/status/2080596457506111792

Νωρίτερα, ήχησε το «112» στα κινητά των κατοίκων της Φθιώτιδας, το οποίο καλούσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους για τουλάχιστον 12 ώρες.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23-07-2026 1100 τοπική ώρα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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