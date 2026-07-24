Κακοκαιρία: Κατέρρευσε σκαλωσιά στο κέντρο του Πειραιά - Ένας τραυματίας

Snapshot Κατέρρευσε σκαλωσιά σε πολυκατοικία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά λόγω κακοκαιρίας, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς.

Η κυκλοφορία διεκόπη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.

Τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων έχουν δεχθεί περίπου 165 κλήσεις, κυρίως για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων στην Αττική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε διάφορες περιοχές για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τους ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι το κύριο κύτταρο της καταιγίδας κινήθηκε ανατολικά προς την Εύβοια, ενώ νέες καταιγίδες επηρέασαν το λεκανοπέδιο με γρήγορη κίνηση προς Α-ΝΑ, προκαλώντας γρήγορη εκτόνωση. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε το απότομο μπουρίνι στην Αττική.

Στον Πειραιά σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη κατέρρευσε εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Από την πτώση της σκαλωσιάς προκλήθηκε ένας τραυματισμός και διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Επίσης, μέχρι αυτη τη στιγμή τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας έχουν δεχθεί πάνω από 200 κλήσεις, εκ των οποίων περίπου τις 135 στην Αττική, κυρίως για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, συνεπεία ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχοπτώσεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.

Τι αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς για την κακοκαιρία

Σχετικά με την κακοκαιρία που χτύπησε το λεκανοπέδιο ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε: Μπορεί το κύριο κύτταρο της καταιγίδας να κινήθηκε ανατολικά προς την Ευβοια , όμως νέες καταιγίδες δημιουργήθηκαν απο τα δυτικά που σάρωσαν το λεκανοπέδιο. Η κίνηση του συστήματος πολύ γρήγορη (50km/h) προς τα Α-ΝΑ πράγμα που σημαίνει οτι θα είναι γρήγορη και η εκτόνωση

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