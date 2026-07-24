Επίδαυρος: Η βροχή έριξε αυλαία στην πρεμιέρα της «Ειρήνης»

Με ομπρέλες και αδιάβροχα στις κερκίδες οι θεατές – Τι ισχύει για τη δεύτερη παράσταση

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Επίδαυρος: Η βροχή έριξε αυλαία στην πρεμιέρα της «Ειρήνης»
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η βροχή διέκοψε την πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στις 24 Ιουλίου.
  • Οι θεατές παρέμειναν υπομονετικά στις θέσεις τους και χειροκρότησαν θερμά τους ηθοποιούς μετά τη διακοπή.
  • Η παράσταση σκηνοθετήθηκε από τον Νίκο Καραθάνο με κείμενα και τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά.
  • Η δεύτερη παράσταση της «Ειρήνης» προγραμματίζεται για τις 25 Ιουλίου στις 21:00, χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμής.
Snapshot powered by AI

Η κακοκαιρία που παραμόνευε από νωρίς το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου αποδείχθηκε τελικά ο αστάθμητος παράγοντας που διέκοψε την πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Ήδη πριν από την έναρξη, η ψύχρα και τα βαριά σύννεφα πάνω από το αργολικό θέατρο είχαν δημιουργήσει έντονη ανησυχία. Οι θεατές προσέρχονταν προετοιμασμένοι με μπουφάν, αδιάβροχα και ομπρέλες. Όταν η βροχή ξέσπασε κατά τη διάρκεια της παράστασης, το κοινό επιστράτευσε κάθε μέσο για να προστατευτεί, χρησιμοποιώντας ακόμη και τα μαξιλαράκια των πέτρινων κερκίδων.

Παρά την ένταση του φαινομένου, οι εικόνες από το αρχαίο θέατρο κατέγραψαν έναν σπάνιο ενθουσιασμό: οι θεατές παρέμειναν υπομονετικά στις θέσεις τους για αρκετή ώρα, ελπίζοντας σε μια βελτίωση του καιρού που θα επέτρεπε τη συνέχιση του έργου.

Όταν έγινε πλέον σαφές ότι η παράσταση δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί, ο κόσμος δεν αποχώρησε απογοητευμένος. Αντίθετα, χάρισε ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα στους ηθοποιούς και τους συντελεστές, επιβραβεύοντας την προσπάθειά τους να υπηρετήσουν την τέχνη τους κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Η «Ειρήνη», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, με τη διασκευή, τα κείμενα και τα τραγούδια να φέρουν τη σφραγίδα του Φοίβου Δεληβοριά, αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες παραγωγές του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η δεύτερη παράσταση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 21:00, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή από τους διοργανωτές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 13χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Κεραυνός χτύπησε πύραυλο λίγο μετά την εκτόξευσή του

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στον Κόλπο του Ομάν: Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου - Αναφορές για νεκρούς

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σάμο - Καίει σε δασική περιοχή

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες σε 32χρονο που έσπαγε και έκλεβε αυτοκίνητα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Επίδαυρος: Η βροχή έριξε αυλαία στην πρεμιέρα της «Ειρήνης»

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Πάρνηθα

23:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ντυμένος Spider-Man έτρεξε να βοηθήσει άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κι έγινε viral

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Μιλάμε στο Ιράν, αλλά δεν είναι έτοιμοι ακόμη για μια συμφωνία»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο μικρός πίθηκος της Ιαπωνίας που λάτρεψε το διαδίκτυο γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια

23:11LIFESTYLE

Η απίστευτη δοκιμασία του John Leguizamo για τον ρόλο του στην «Οδύσσεια»: «Δεν έβλεπα για 14 ώρες»

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Το Ίλιον απέκτησε... σιντριβάνι μετά τη σφοδρή βροχόπτωση

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Ξέσπασμα Τραμπ κατά της ΕΕ για τα πρόστιμα σε αμερικανικούς κολοσσούς: «Δεν είμαστε ο κουμπαράς σας»

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εργατικό δυστύχημα στο Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα - Νεκρός 54χρονος

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στην Ευρώπη: Περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε Ισπανία και Γαλλία

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουν διάσκεψη για την ασφάλεια στο Ορμούζ την επόμενη εβδομάδα

22:39LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα γνώρισε τον Αντώνη Ρέμο στη Μύκονο - Ο θερμός χαιρετισμός - Βίντεο

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τις κινήσεις του Αιγύπτιου μετά το φονικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:04LIFESTYLE

Ξεσπά ξανά ο Τάκης Σαγιώρ: «Βουλώστε το εσείς οι καλοθελητές - Η κόρη της ήταν καθημερινά δίπλα στη Μαίρη Λίντα»

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Δεν τελειώσαμε με την κακοκαιρία: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Καλλιάνου

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η Ελλάδα έστειλε αεροσκάφη CL-415 στην Ισπανία και όχι στη Γαλλία για τις δασικές πυρκαγιές

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Δεν ασκήθηκαν διώξεις στον δράστη και στη σύζυγό του για τη δολοφονία της διασώστριας

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Το Ίλιον απέκτησε... σιντριβάνι μετά τη σφοδρή βροχόπτωση

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στη Θεσσαλονίκη - Ένας άνδρας στο νοσοκομείο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή στη Μεσόγειο: Μετά τον λαγοκέφαλο, το γουρουνόψαρο - Σοβαρά τραύματα σε τουρίστες από δάγκωμα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Πάρνηθα

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δραματική επιδείνωση του Super El Niño - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σάμο - Καίει σε δασική περιοχή

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Επίδαυρος: Η βροχή έριξε αυλαία στην πρεμιέρα της «Ειρήνης»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τέσσερις άνδρες κουβαλούν στις πλάτες τους υπέρβαρο τουρίστα ανεβάζοντάς τον στο Όρος Γκιρνάρ

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεξίωση στο Προεδρικό - Τασούλας: Σοβαρή πιθανότητα για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

21:24ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μπαχρέιν και Κουβέιτ έπληξαν το Ιράν με μαχητικά σε σπάνια κίνηση αντιποίνων

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τις κινήσεις του Αιγύπτιου μετά το φονικό

10:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στο 12.925 από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια - Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ