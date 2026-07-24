Επίδαυρος: Η βροχή έριξε αυλαία στην πρεμιέρα της «Ειρήνης»

Snapshot Η βροχή διέκοψε την πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στις 24 Ιουλίου.

Οι θεατές παρέμειναν υπομονετικά στις θέσεις τους και χειροκρότησαν θερμά τους ηθοποιούς μετά τη διακοπή.

Η παράσταση σκηνοθετήθηκε από τον Νίκο Καραθάνο με κείμενα και τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά.

Η δεύτερη παράσταση της «Ειρήνης» προγραμματίζεται για τις 25 Ιουλίου στις 21:00, χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Η κακοκαιρία που παραμόνευε από νωρίς το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου αποδείχθηκε τελικά ο αστάθμητος παράγοντας που διέκοψε την πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Ήδη πριν από την έναρξη, η ψύχρα και τα βαριά σύννεφα πάνω από το αργολικό θέατρο είχαν δημιουργήσει έντονη ανησυχία. Οι θεατές προσέρχονταν προετοιμασμένοι με μπουφάν, αδιάβροχα και ομπρέλες. Όταν η βροχή ξέσπασε κατά τη διάρκεια της παράστασης, το κοινό επιστράτευσε κάθε μέσο για να προστατευτεί, χρησιμοποιώντας ακόμη και τα μαξιλαράκια των πέτρινων κερκίδων.

Παρά την ένταση του φαινομένου, οι εικόνες από το αρχαίο θέατρο κατέγραψαν έναν σπάνιο ενθουσιασμό: οι θεατές παρέμειναν υπομονετικά στις θέσεις τους για αρκετή ώρα, ελπίζοντας σε μια βελτίωση του καιρού που θα επέτρεπε τη συνέχιση του έργου.

Όταν έγινε πλέον σαφές ότι η παράσταση δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί, ο κόσμος δεν αποχώρησε απογοητευμένος. Αντίθετα, χάρισε ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα στους ηθοποιούς και τους συντελεστές, επιβραβεύοντας την προσπάθειά τους να υπηρετήσουν την τέχνη τους κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Η «Ειρήνη», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, με τη διασκευή, τα κείμενα και τα τραγούδια να φέρουν τη σφραγίδα του Φοίβου Δεληβοριά, αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες παραγωγές του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η δεύτερη παράσταση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 21:00, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή από τους διοργανωτές.

Διαβάστε επίσης