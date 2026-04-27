Πρώτες Φωτογραφίες από την «Ειρήνη» του Νίκου Καραθάνου και του Φοίβου Δεληβοριά

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδάυρου. την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026

H Ειρήνη είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, είναι ένα κωμικό, ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμμένος μπερντές μέσα στη φρίκη.

Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου είναι οι βασικοί συνένοχοι μιας νέας παράστασης, μιας νέας διασκευής, μιας απάντησης στην τρέλα με την τρέλα.

Η πρωτότυπη κωμωδία του Αριστοφάνη ανέβηκε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια του 421 π.Χ. και απέσπασε το δεύτερο βραβείο. Γράφτηκε σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία, λίγο πριν από τη Νικίειο Ειρήνη και ως αντίδραση στην ελπίδα για κατάπαυση των εχθροπραξιών που ανέτειλε χάρη στον θάνατο των φιλοπόλεμων στρατηγών, του Αθηναίου Κίμωνα και του Σπαρτιάτη Βρασίδα στη μάχη της Αμφίπολης.

Η κωμωδία αντανακλά την έντονη κοινωνική κόπωση από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και πραγματεύεται με λυρική ευφράδεια και τον γνώριμο αριστοφανικό σαρκασμό την παράλογη εμμονή στον πόλεμο και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την ευτυχία των ανθρώπων.

Ο Αριστοφάνης αντιπαραβάλλει τη βία και το κέρδος των πολεμοκάπηλων με τη γονιμότητα, τον έρωτα και τη συλλογική ευημερία που φέρνει η ειρήνη. Παρά τη φαινομενικά ουτοπική λύση, η κωμωδία δεν είναι αφελής: αναγνωρίζει τις αντιστάσεις, τα συμφέροντα και την αδράνεια που εμποδίζουν την αποκατάσταση της ειρήνης.

Η Ειρήνη κατέχει κομβική θέση στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη ως άκρως συμφιλιωτική και η πιο αισιόδοξη από τις πολιτικές του κωμωδίες. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική γιατί φωτίζει έναν μηχανισμό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα: πολέμους που παρατείνονται εις βάρος των πολλών και προς όφελος λίγων.

Η επιμονή του απλού ανθρώπου να διεκδικήσει την ειρήνη, ακόμη και κόντρα στη λογική της εξουσίας, καθιστά το έργο απόλυτα επίκαιρο στον σημερινό κόσμο όπου οι εισβολές, η βία, οι απειλές, η ανασφάλεια και ο κυνισμός εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως αναπόφευκτα.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ποιος θα ζει το καλοκαίρι

Και ποιος αύριο;

Ούτε ο χρόνος δεν το ξέρει

Πόσο μάλλον το αστέρι

Το Επιδαύριο

Πέφτουνε ξανά τα Έθνη

Στα πατώματα

Τη γλυκειά πενιά μου άκου

Απ’ την άκρη αυτού του λάκκου

Με τα πτώματα

Πες μια ευχή για την Ειρήνη

Μις Υφήλιος

Γιατί ο κάθε πόλεμός μου

Είμ’ εγώ κι ο εαυτός μου

Ειν’ Εμφύλιος

Ταυτότητα Παράστασης

Διασκευή-Πρωτότυπο Κείμενο-Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνοθεσία-Σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Συνεργασία στη Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Φοίβος Δεληβοριάς - Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Κίνηση: Αμάλια Μπένετ

Σύμβουλος επί του αρχαίου κειμένου: Γιάννης Αστερής

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Διανομή Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Πάνος Παπαδόπουλος, Εμιλυ Κολιανδρή, Ιωάννα Μαυρέα, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριαντάφυλλου

Μαζί τους οι: Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Σπύρος Μπόσγας, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Άλκης Μπακογιάννης, Γιλμάζ Χουσμέν, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Αντώνης Χρήστου

Μουσικοί επί σκηνής: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Θοδωρής Ρέλλος, Γιόελ Σότο, Γιάννης Αγγελόπουλος / Γιαν Βαν

Σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Εισιτήρια από 16 ευρώ

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/eirini/

