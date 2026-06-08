Καζάνι που βράζει η πρωινή και μεσημεριανή ζώνη - Οι «καυτές» αποφάσεις των σταθμών

Snapshot Τα κανάλια ALPHA, MEGA, ΑΝΤ1, ΣΚΑΪ και OPEN εξετάζουν σοβαρές περικοπές και αλλαγές στην πρωινή και μεσημεριανή ζώνη για την επόμενη σεζόν.

Ο ALPHA στοχεύει σε περικοπές στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, με υπό εξέταση τις εκπομπές των Νίκου Μάνεση και Ναταλίας Γερμανού.

Το MEGA μειώνει το μπάτζετ του «Buongiorno» λόγω μικρότερης διαφημιστικής πίτας και σταθερής τηλεθέασης.

Στον ΑΝΤ1, μετά τη μετακίνηση της Κατερίνας Καραβάτου στην ΕΡΤ, εξετάζεται η «πάγωμα» της ζώνης του Σαββατοκύριακου και το μέλλον του «Rouk Zouk».

Το OPEN αντιμετωπίζει αβεβαιότητα στην ψυχαγωγία με την αποχώρηση της Ιωάννας Μαλέσκου και τη διαχείριση του συμβολαίου του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Snapshot powered by AI

Εδώ και καιρό έχουν ξεκινήσει οι επαφές και οι συζητήσεις μεταξύ των παρουσιαστών και των στελεχών των καναλιών. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες και προβληματισμοί.

Στο μέτωπο του ALPHA, τα τελευταία 24ώρα, ολοένα και πληθαίνουν τα ρεπορτάζ που αναφέρονται σε σοβαρές περικοπές στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Τόσο η εκπομπή του Νίκου Μάνεση, όσο και εκείνη της Ναταλίας Γερμανού, φαίνεται ότι έχουν μπει στο «μικροσκόπιο». Αν και από το κανάλι τηρείται σιγήν ιχθύος, τα δημοσιεύματα παίρνουν φωτιά. Μάλιστα, η παρουσιάστρια, στην έναρξη του «Καλύτερα δε γίνεται!» το Σαββατοκύριακο, επέλεξε το τραγούδι της Ζωζώς Σαπουντζάκη «Έχω μεγάλη ζήτηση, και γίνεται συζήτηση». «Είναι διαχρονικά τα τραγούδια αυτά και όλα είναι θέμα αποκλειστικότητας», είπε με νόημα.

Ο ALPHA δεν είναι το μόνο κανάλι που επιθυμεί «εξοικονόμηση χρημάτων» από την πρωινή και μεσημεριανή ζώνη. Στο MEGA, το μπάτζετ του «Buongiorno» αναμένεται να μειωθεί αρκετά, καθώς η διαφημιστική πίτα μικραίνει και η τηλεθέαση κινείται σε συγκεκριμένα ποσοστά. Στο ίδιο mood βρίσκεται και ο ΑΝΤ1. Ειδικά, στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, μετά την απόφαση της Κατερίνας Καραβάτου να μετακινηθεί στην ΕΡΤ, τα στελέχη σκέφτονται να «παγώσουν» το εν λόγω slot. Επίσης, δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση για το μέλλον του «Rouk Zouk» στη μεσημεριανή αρένα. Η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει στο κανάλι του Αμαρουσίου, ωστόσο υπάρχουν οι σκέψεις το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι να ξεκουραστεί για λίγο.

Ο Κώστας Τσουρός είναι από τα πρόσωπα του ΣΚΑΪ, που φέτος απασχόλησε ιδιαίτερα. Η εκπομπή «Το’χουμε» ολοκληρώθηκε, ωστόσο ο παρουσιαστής έχει ενεργό συμβόλαιο. Οι συζητήσεις ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει, όμως φαίνεται ότι είναι δύσκολη εξίσωση το να βρεθεί κάτι που θα ικανοποιεί και τις επιθυμίες του σταθμού και τις προσδοκίες του ίδιου του παρουσιαστή.

Στο OPEN, το τοπίο της ψυχαγωγίας είναι θολό. Το κανάλι, που θα συνεχίσει να επενδύει στην ενημέρωση καθώς φέτος το στοίχημα βγήκε με τον καλύτερο τρόπο, έχει μία σημαντική εκκρεμότητα με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ο παρουσιαστής και η Ιωάννα Μαλέσκου θα χωρίσουν στο τέλος της σεζόν τους δρόμους τους, με τον πρώτο να διατηρεί συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Έτσι, πρέπει να αποφασίσει με τους ανθρώπους του OPEN πώς θα πορευτούν.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα στελέχη θέλουν να «κόψουν» χρήματα από τις υπόλοιπες ζώνες για να επενδύσουν στην prime time.

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