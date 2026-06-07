Αίγιο: Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα – Τέλος στο θρίλερ της δολοφονίας του 1999

Το μπλόκο της ΕΛΑΣ και τα ευρήματα στο κρησφύγετο – Πώς οι αστυνομικοί παγίδευσαν τον νο1 φυγά της Interpol

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Αίγιο: Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα – Τέλος στο θρίλερ της δολοφονίας του 1999
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος για δολοφονία στο Σίδνεϊ το 1999, συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια φυγής.
  • Ο Δαλαμάγκας διέμενε στην Αιγιάλεια με ψεύτικη ταυτότητα και δραστηριοποιούνταν ως αγρότης.
  • Η σύλληψή του έγινε μετά από μπλόκο της Ασφάλειας Αιγιαλείας και την ομολογία του για το έγκλημα.
  • Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια βαλλίστρα και έγγραφα υπό αξιολόγηση.
  • Ο 55χρονος κρατείται και αναμένεται να εκδοθεί στην Αυστραλία για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.
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Ένα διεθνές αστυνομικό θρίλερ που παρέμενε άλυτο από το 1999 έφτασε στο τέλος του στο Αίγιο, με τη σύλληψη του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα (James Dalamangas).

Πρόκειται για έναν από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες των αυστραλιανών αρχών και της Interpol, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί αμέσως μετά τη στυγερή δολοφονία του 32χρονου ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ. Το φως της δημοσιότητας μάλιστα βλέπει και το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι ελληνικές αρχές ακινητοποιούν τον επί 27 χρόνια καταζητούμενο, βάζοντας οριστικό τέλος στη μεγάλη φυγή του.

Η υπόθεση περιπλέκεται γύρω από το έγκλημα που σημειώθηκε στις 25 Απριλίου 1999, έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ του Σίδνεϊ, με τον Δαλαμάγκα να φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός. Αμέσως μετά το φονικό, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει από την Αυστραλία και να βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενος την καταγωγή της μητέρας του από την Τέμενη Αχαΐας. Αλλάζοντας πλήρως τα στοιχεία του, ο 55χρονος ενσωματώθηκε στην τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας, όπου κυκλοφορούσε με το ψεύτικo όνομα «Αντώνης Τζίμας». Εκεί διέμενε μόνιμα τα τελευταία 18 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του, έχοντας αγοράσει σπίτι και αναπτύσσοντας δραστηριότητα ως αγρότης.

Αν και σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol, η αλλαγή ταυτότητας καθιστούσε τον εντοπισμό του αδύνατο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες, έστησαν μπλόκο στον 55χρονο την ώρα που έβγαινε από το κρησφύγετό του. Ο Δαλαμάγκας επέβαινε σε ένα αγροτικό όχημα μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, ο οποίος είχε ταξιδέψει από την Αυστραλία. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Καθώς ο ίδιος δεν έφερε κανένα έγγραφο μαζί του, οδηγήθηκε στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.

Στην πίεση των αρχών, ο κατηγορούμενος λύγισε, ομολόγησε τη δολοφονία και αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα. Μάλιστα, παραδέχθηκε πως όλα αυτά τα χρόνια που κρυβόταν στην Ελλάδα δεν είχε εκδώσει ποτέ δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στο Αίγιο, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μια βαλλίστρα, καθώς και διάφορα έγγραφα που τίθενται υπό αξιολόγηση. Ο 55χρονος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Αυστραλία.

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