Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Game 3 στο ΣΕΦ και η αγωνία στο κατακόρυφο

Το Game 1 στο ΣΕΦ, κρίθηκε από τις αποφάσεις των διαιτητών. Στο Game 2 του Telekom Center Athens, η ανωτερότητα των γηπεδούχων έφερε την ισοφάριση, σε ματς επεισοδιακό, κυρίως λόγω των ύβρεων από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι τελικοί της Greek Basketball League είναι γεμάτοι ένταση. Μπασκετικά το «τριφύλλι» έχει δείξει ανωτερότητα, όμως είναι στο 1-1 οι νίκες.

Απόψε στο ΣΕΦ διεξάγεται το Game 3. Εκεί όπου όλοι οι φίλαθλοι περιμένουν να κυλήσουν όλα ομαλά και στο τέλος του αγώνα να μιλούν οι πάντες μόνο για το μπάσκετ. Όχι για τα σφυρίγματα των διαιτητών – οι οποίοι θα ανακοινωθούν ξανά λίγο πριν το τζάμπολ – ή ζητήματα που αφορούν την συνολική ατμόσφαιρα του ντέρμπι.

Οι δύο αντίπαλοι είναι αποφασισμένοι, με τον καθένα να έχει ισχυρότατο κίνητρο. Ο Ολυμπιακός παίζει με μεγαλύτερη πίεση, καθώς αγωνίζεται στην έδρα του. Άρα πρέπει πάση θυσία να κάνει το 2-1 στις νίκες. Ο Παναθηναϊκός AKTOR από την άλλη, γνωρίζει πως με δικό του break, παίρνει για τα καλά την κατάσταση στα χέρια του. Όποιος επικρατήσει, θα απέχει μόλις μία νίκη απ’ την κατάκτηση του τίτλου άλλωστε.

Οι γηπεδούχοι είδαν μέχρι και χθες τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να μην προπονείται λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί. Λίγο πριν το ματς θα κριθεί η συμμετοχή του, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του. Ενδιαφέρον έχει η επιλογή Μπαρτζώκα για την εξάδα των ξένων. Στον πρώτο τελικό είχε αφήσει εκτός τους Νιλικίνα και Χολ, ενώ στο δεύτερο ματς τους Ουόρντ και Τζόουνς. Καμία απ’ τις δύο επιλογές δεν του «βγήκε».

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να μάθει αν θα έχει τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός δεν έχει αγωνιστεί στα δύο πρώτα ματς. Στην τελευταία προπόνηση ακολούθησε μέρος του προγράμματος και είναι απόφαση της τελευταίας στιγμής το αν θα αγωνιστεί ή όχι.

Ο Ρογκαβόπουλος θα… σφίξει τα δόντια και θα αγωνιστεί όπως όλα δείχνουν, ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει με τους Λεσόρ και Όσμαν που «κληρονόμησαν» μικροπροβλήματα στο Game 2.

Ό,τι και να γίνει στην αποψινή αναμέτρηση, θα διεξαχθεί και Game 4 την Τετάρτη (10/6) στο T-Center.

Η αποψινή αναμέτρηση έχει προγραμματισμένο τζάμπολ στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.