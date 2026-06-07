Βιασμένες από τους Ταλιμπάν: Ιστορίες φρίκης γυναικών που τόλμησαν να ζητήσουν τα αυτονόητα

Σοβαρές καταγγελίες για απαγωγές, βασανιστήρια και σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών που εργάζονται, δραστηριοποιούνται δημόσια ή συμμετέχουν σε κινήματα υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν φέρνει στο φως το Afghanistan International.

Μαρτυρίες γυναικών, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας, περιγράφουν ένα κλίμα φόβου και καταστολής μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά απαγωγών, κράτησης χωρίς δίκη, σωματικής κακοποίησης και βιασμών, με θύματα εργαζόμενες, φοιτήτριες, επαγγελματίες υγείας και ακτιβίστριες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τουλάχιστον δέκα γυναίκες έχουν περιγράψει εμπειρίες σεξουαλικής βίας από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν. Οι ίδιες αναφέρουν ότι στοχοποιήθηκαν επειδή εργάζονταν εκτός σπιτιού, συμμετείχαν σε διαδηλώσεις ή διατηρούσαν παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία από τις γυναίκες, μοντέλο με χιλιάδες ακολούθους στο TikTok, υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της από ένοπλους άνδρες λίγο μετά την κατάληψη της Καμπούλ. Όπως καταγγέλλει, υπέστη ομαδικό βιασμό και ξυλοδαρμό, ενώ αργότερα δέχθηκε νέες απειλές και εκβιασμούς μέσω διαδικτύου.

Άλλη γυναίκα, εργαζόμενη στον τομέα της υγείας στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, περιγράφει ότι απήχθη ενώ επέστρεφε από την εργασία της. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, κρατήθηκε επί ημέρες σε εγκατάσταση των Ταλιμπάν, όπου υπέστη επανειλημμένες κακοποιήσεις και απειλές ότι θα δημοσιοποιηθεί υλικό από την κράτησή της εάν συνέχιζε να εργάζεται.

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι η μαρτυρία πρώην φοιτήτριας δημοσιογραφίας, η οποία υποστηρίζει ότι συνελήφθη λόγω της συμμετοχής της σε κινητοποιήσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Η ίδια αναφέρει ότι υπέστη βασανιστήρια κατά την κράτησή της και αργότερα αντιλήφθηκε ότι είχε βιαστεί ενώ βρισκόταν αναίσθητη.

Παράλληλα, γυναίκες ακτιβίστριες που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία καταγγέλλουν εκφοβισμό, εξευτελιστική μεταχείριση και απειλές με δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού, με στόχο να αποτραπεί η δημόσια δράση τους.

Πρώην επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του Αφγανιστάν, η Αχμάντ Ζία Σαράτζ, δήλωσε ότι μετά την κατάρρευση των κρατικών θεσμών δεν υπάρχουν πλέον ουσιαστικοί μηχανισμοί λογοδοσίας ή απονομής δικαιοσύνης για τα θύματα.

Οι καταγγελίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία διεθνείς οργανισμοί εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει προειδοποιήσει ότι η ζωή των γυναικών και των κοριτσιών έχει επιδεινωθεί σημαντικά από το 2021, καθώς οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει σειρά περιορισμών που αφορούν την εκπαίδευση, την εργασία, την ελευθερία μετακίνησης και τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή.

Μεταξύ άλλων, οι γυναίκες αποκλείονται από την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, ενώ έχουν επιβληθεί αυστηροί περιορισμοί στην πρόσβασή τους σε δημόσιους χώρους, υπηρεσίες και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ, έχει δηλώσει ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται από τις αρχές «έχουν συντριπτικές συνέπειες για τον αφγανικό λαό και ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια», κάνοντας λόγο για συστηματικό αποκλεισμό τους από τη δημόσια ζωή.

Οι Ταλιμπάν δεν έχουν απαντήσει δημόσια στις συγκεκριμένες καταγγελίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα.