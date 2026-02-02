Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2026 - Αναλυτικά οι παραστάσεις

Από τη Μήδεια έως την Ειρήνη, το φετινό πρόγραμμα φέρνει στην Επίδαυρο κορυφαίες υπογραφές και σπάνιες αναγνώσεις

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2026 - Αναλυτικά οι παραστάσεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της φετινής χρονιάς για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ανακοινώθηκε σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2026, περιλαμβάνοντας παραγωγές και παραστάσεις που κερδίζουν ήδη το έντονο ενδιαφέρον του κοινού.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Μιχαήλ Μαρμαρινός, ανέφερε σε σημείωμά του πως «Στην Επίδαυρο, ένα πεδίο συνάντησης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με ιδιαίτερες αναγνώσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, σε γνωστά αλλά και ορισμένα σπανίως παρουσιαζόμενα έργα».

Ακολουθεί αναλυτικά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2026:

Μήδεια - 20 Ιουνίου

του Λουίτζι Κερουμπίνι
Ιστορική παράσταση του 1961

Σκηνοθεσία: Αλέξης Μινωτής
Σκηνικά – Κοστούμια: Γιάννης Τσαρούχης
Χορογραφία: Μαρία Χορς

Ανασύνθεση της ιστορικής παράστασης του 1961 από τους:
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος Κουμεντάκης
Μουσική διεύθυνση: θ.α.
Σκηνοθεσία: Παναγής Παγουλάτος
Σκηνικά: Λίλη Πεζανού
Κοστούμια: Τότα Πρίτσα
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Ερμηνεύουν:
Άννα Πιρότσι (Μήδεια), Δανάη Κοντόρα (Γλαύκη),
Αλίσια Κολόσοβα (Νέρις), Ζαν-Φρανσουά Μποράς (Ιάσων),
Τάσης Χριστογιαννόπουλος (Κρέων)

Με μονωδούς, την Ορχήστρα και τη Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Πέρσες - 3 & 4 Ιουλίου

του Αισχύλου

Χρήστος Θεοδωρίδης

10 & 11 Ιουλίου

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Άλκηστις - 17 & 18 Ιουλίου

του Ευριπίδη

Εθνικό Θέατρο
Σκηνοθεσία – Απόδοση: Δημήτρης Καραντζάς
Σύμβουλος δραματουργίας: Γκέλυ Καλαμπάκα
Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης
Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος
Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Παίζουν (αλφαβητικά):
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης (Φέρης), Δήμητρα Βλαγκοπούλου (Υπηρέτρια),
Γιώργος Ζυγούρης (Ηρακλής), Ηρώ Μπέζου (Άλκηστις),
Γιάννης Νιάρρος (Άδμητος), Κώστας Νικούλι (Απόλλων),
Αινείας Τσαμάτης (Υπηρέτης), Θεοδώρα Τζήμου (Θάνατος)

Ο Χορός θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ειρήνη – Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη - 24 & 25 Ιουλίου

Διασκευή – Πρωτότυπο κείμενο – Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς
Σκηνοθεσία – Σύλληψη: Νίκος Καραθάνος
Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου
Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια
Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη
Κοστούμια: Άγγελος Μέντης
Μουσική: Φοίβος Δεληβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλλου
Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
Κίνηση: Αμαλία Μπένετ

Παίζουν:
Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Πάνος Παπαδόπουλος,
Γιάννης Κότσιφας, Ιωάννα Μαυρέα, Βάσω Καβαλιεράτου,
Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριανταφύλλου,
Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος,
Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Σαμψαλάκης,
Σπύρος Μπόσγας, Αντώνης Χρήστου

Συμμετέχουν μουσικοί, με σολίστ στην τρομπέτα τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο.

Παραγωγή: Θεατρικές Παραγωγές Τεχνηχώρος
Συμπαραγωγή: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Τρωάδες - 31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου

του Ευριπίδη

Εθνικό Θέατρο
Σκηνοθεσία – Διασκευή: Ελένη Ευθυμίου
Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης

Παίζουν:
Λυδία Φωτοπούλου (Εκάβη), Βασιλική Τρουφάκου (Ελένη),
Νάνσυ Σιδέρη (Κασσάνδρα), Εύη Σαουλίδου (Ανδρομάχη),
Γιώργος Καραμίχος (Μενέλαος), Αργύρης Ξάφης (Ταλθύβιος)

Στον ρόλο του Αστυάνακτα: Μιχάλης Μήτσης

Αντιγόνη - 7 & 8 Αυγούστου

Εμπνευσμένο από το έργο του Σοφοκλή

Σκηνοθεσία – Χορογραφία: Alan Lucien Øyen
Παραγωγή: winter guests
Συμπαραγωγή διεθνών θεατρικών οργανισμών

Λυσιστράτη - 21 & 22 Αυγούστου

του Αριστοφάνη

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Αστέριος Πελτέκης

Παίζουν: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου,
Κρατερός Κατσούλης, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης κ.ά.

Ίων - 28 & 29 Αυγούστου

του Ευριπίδη

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
Σκηνοθεσία – Μετάφραση – Δραματουργική επεξεργασία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Η διανομή και οι συντελεστές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ένας πρώτος χαιρετισμός - Ένα μέρος από ένα Όλον από τον Μιχαήλ Μαρμαρινό

«Επειδή το πλήρες πρόγραμμα στο Αρχαίο Θέατρο αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου μέσα και από τις τρεις σε διαδοχή εκδόσεις του (2026 / 2027 / 2028) – οι οποίες και ορίζουν μαζί μιαν ολότητα – εδώ, έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την πρώτη εκδοχή του.

Κάθε έκδοση είναι αυθύπαρκτη, λειτουργεί αυτόνομα ως ενότητα, ενώ ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζεται από τη διαδοχή, τη διάδραση και την πληρότητα των υπολοίπων.

https://www.instagram.com/reel/DTajY_8kc9b/

Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου παρουσιάζονται σύγχρονες δραματουργίες και νέες, πολύπτυχες προσεγγίσεις του Αρχαίου Δράματος, με σκοπό τη γονιμοποίησή του μέσα από τη συνάντηση με άλλες παραστατικές μορφές και τέχνες, ενισχύοντας τη διαχρονική του ουσία στο ταραγμένο παρόν και τη δυναμική του στη διεθνή σκηνή.

Στην Επίδαυρο, ένα πεδίο συνάντησης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με ιδιαίτερες αναγνώσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, σε γνωστά αλλά και ορισμένα σπανίως παρουσιαζόμενα έργα. Διαφορετικά πεδία των παραστατικών τεχνών – όπως το θέατρο, ο χορός και η όπερα – συνυφαίνουν το φετινό πρόγραμμα, με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής αξίας και της δυναμικής της αρχαίας δραματουργίας.

Το φετινό πρόγραμμα της Επιδαύρου περιλαμβάνει και πλαισιώνεται από κάποιες επιπλέον δράσεις, τις οποίες θα έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σας ευχαριστώ»

ΜΜ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο κρυφός γιος του Τζέφρι Επστάιν: Νέες αποκαλύψεις για τον καταδικασμένο παιδόφιλο

12:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτος μισθός €1.600 για όλους τους εργαζόμενους από την Alpha Bank

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»

12:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για τη διαιτησία του αγώνα με τη Λιόν

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Τουρκία: 4,9 Ρίχτερ στη Μαύρη Θάλασσα

12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Από 1η Απριλίου η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Τι ισχύει για τις καταγγελίες στο 1555

12:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ξεπερνά τα όρια της προπαγάνδας η προσπάθεια εμπλοκής του Παπαστεργίου με την έκρηξη στη Βιολάντα

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Χεράρδο Ταρασένα σε ηλικία 55 ετών

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

12:23ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία ενηλίκων: 36.360 δικαιούχοι του «Προλαμβάνω» - Το 10% με αναπηρία λόγω της νόσου

12:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για επιχειρήσεις με επιδότηση μισθού για προσλήψεις ανέργων

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ο χρόνος «πάγωσε» στην Τούμπα το 27ο λεπτό – Bίντεο από τη στιγμή που συγκλόνισε την Ευρώπη

12:21ΕΛΛΑΔΑ

H Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

12:20WHAT THE FACT

Βόρεια Κορέα: Από το ημερολόγιο Juche στο Γρηγοριανό - Και όμως δεν είναι στο 2026!

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Να ερευνηθεί εάν η κακοκαιρία Daniel σχετίζεται με τον διαβρωμένο σωλήνα του εργοστασίου, ζητά ο Δημήτρης Λιότσιος

12:09ΑΠΟΨΕΙΣ

Στάθμευση στην Αθήνα: 3+1 λύσεις απέναντι στην καθημερινή «κρίση»

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίσκεψη Δένδια στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το πρόγραμμα του υπουργού Άμυνας στην Ουάσινγκτον

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: 41χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για διάγγελμα Μητσοτάκη: Δεν είναι αναθεώρηση, είναι μπάζωμα

11:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μάκελι στον Νίκολιτς για τη φάση που έκρινε το ντέρμπι (βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Να ερευνηθεί εάν η κακοκαιρία Daniel σχετίζεται με τον διαβρωμένο σωλήνα του εργοστασίου, ζητά ο Δημήτρης Λιότσιος

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

11:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μάκελι στον Νίκολιτς για τη φάση που έκρινε το ντέρμπι (βίντεο)

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: 41χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστή η κυκλοφορία από Άρτα έως Αμφιλοχία - Η ανακοίνωση της εταιρείας

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

10:55LIFESTYLE

«'Εχω να πατήσω στο σούπερ μάρκετ εδώ και 6 χρόνια» - Η δήλωση της Κιμ Καρντάσιαν και η αντίδραση της αδελφής της, Κλόε

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ο χρόνος «πάγωσε» στην Τούμπα το 27ο λεπτό – Bίντεο από τη στιγμή που συγκλόνισε την Ευρώπη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

07:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου στη Νέα Πέραμο – Δολοφονία «βλέπει» η Αστυνομία

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στη δολοφονία JFK: Το βίντεο που αποδεικνύει ότι ο Όσβαλντ δεν έδρασε μόνος -Το «θρίλερ» για την κυριότητά του και τα 900.000 δολάρια

12:23ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία ενηλίκων: 36.360 δικαιούχοι του «Προλαμβάνω» - Το 10% με αναπηρία λόγω της νόσου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ