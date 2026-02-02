Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2026 - Αναλυτικά οι παραστάσεις

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της φετινής χρονιάς για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ανακοινώθηκε σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2026, περιλαμβάνοντας παραγωγές και παραστάσεις που κερδίζουν ήδη το έντονο ενδιαφέρον του κοινού.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Μιχαήλ Μαρμαρινός, ανέφερε σε σημείωμά του πως «Στην Επίδαυρο, ένα πεδίο συνάντησης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με ιδιαίτερες αναγνώσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, σε γνωστά αλλά και ορισμένα σπανίως παρουσιαζόμενα έργα».

Ακολουθεί αναλυτικά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2026:

Μήδεια - 20 Ιουνίου

του Λουίτζι Κερουμπίνι

Ιστορική παράσταση του 1961

Σκηνοθεσία: Αλέξης Μινωτής

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιάννης Τσαρούχης

Χορογραφία: Μαρία Χορς

Ανασύνθεση της ιστορικής παράστασης του 1961 από τους:

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος Κουμεντάκης

Μουσική διεύθυνση: θ.α.

Σκηνοθεσία: Παναγής Παγουλάτος

Σκηνικά: Λίλη Πεζανού

Κοστούμια: Τότα Πρίτσα

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Ερμηνεύουν:

Άννα Πιρότσι (Μήδεια), Δανάη Κοντόρα (Γλαύκη),

Αλίσια Κολόσοβα (Νέρις), Ζαν-Φρανσουά Μποράς (Ιάσων),

Τάσης Χριστογιαννόπουλος (Κρέων)

Με μονωδούς, την Ορχήστρα και τη Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Πέρσες - 3 & 4 Ιουλίου

του Αισχύλου

Χρήστος Θεοδωρίδης

10 & 11 Ιουλίου

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Άλκηστις - 17 & 18 Ιουλίου

του Ευριπίδη

Εθνικό Θέατρο

Σκηνοθεσία – Απόδοση: Δημήτρης Καραντζάς

Σύμβουλος δραματουργίας: Γκέλυ Καλαμπάκα

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Παίζουν (αλφαβητικά):

Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης (Φέρης), Δήμητρα Βλαγκοπούλου (Υπηρέτρια),

Γιώργος Ζυγούρης (Ηρακλής), Ηρώ Μπέζου (Άλκηστις),

Γιάννης Νιάρρος (Άδμητος), Κώστας Νικούλι (Απόλλων),

Αινείας Τσαμάτης (Υπηρέτης), Θεοδώρα Τζήμου (Θάνατος)

Ο Χορός θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ειρήνη – Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη - 24 & 25 Ιουλίου

Διασκευή – Πρωτότυπο κείμενο – Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνοθεσία – Σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Φοίβος Δεληβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Κίνηση: Αμαλία Μπένετ

Παίζουν:

Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Πάνος Παπαδόπουλος,

Γιάννης Κότσιφας, Ιωάννα Μαυρέα, Βάσω Καβαλιεράτου,

Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριανταφύλλου,

Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος,

Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Σαμψαλάκης,

Σπύρος Μπόσγας, Αντώνης Χρήστου

Συμμετέχουν μουσικοί, με σολίστ στην τρομπέτα τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο.

Παραγωγή: Θεατρικές Παραγωγές Τεχνηχώρος

Συμπαραγωγή: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Τρωάδες - 31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου

του Ευριπίδη

Εθνικό Θέατρο

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Ελένη Ευθυμίου

Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης

Παίζουν:

Λυδία Φωτοπούλου (Εκάβη), Βασιλική Τρουφάκου (Ελένη),

Νάνσυ Σιδέρη (Κασσάνδρα), Εύη Σαουλίδου (Ανδρομάχη),

Γιώργος Καραμίχος (Μενέλαος), Αργύρης Ξάφης (Ταλθύβιος)

Στον ρόλο του Αστυάνακτα: Μιχάλης Μήτσης

Αντιγόνη - 7 & 8 Αυγούστου

Εμπνευσμένο από το έργο του Σοφοκλή

Σκηνοθεσία – Χορογραφία: Alan Lucien Øyen

Παραγωγή: winter guests

Συμπαραγωγή διεθνών θεατρικών οργανισμών

Λυσιστράτη - 21 & 22 Αυγούστου

του Αριστοφάνη

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Αστέριος Πελτέκης

Παίζουν: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου,

Κρατερός Κατσούλης, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης κ.ά.

Ίων - 28 & 29 Αυγούστου

του Ευριπίδη

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

Σκηνοθεσία – Μετάφραση – Δραματουργική επεξεργασία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Η διανομή και οι συντελεστές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ένας πρώτος χαιρετισμός - Ένα μέρος από ένα Όλον από τον Μιχαήλ Μαρμαρινό

«Επειδή το πλήρες πρόγραμμα στο Αρχαίο Θέατρο αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου μέσα και από τις τρεις σε διαδοχή εκδόσεις του (2026 / 2027 / 2028) – οι οποίες και ορίζουν μαζί μιαν ολότητα – εδώ, έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την πρώτη εκδοχή του.

Κάθε έκδοση είναι αυθύπαρκτη, λειτουργεί αυτόνομα ως ενότητα, ενώ ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζεται από τη διαδοχή, τη διάδραση και την πληρότητα των υπολοίπων.

https://www.instagram.com/reel/DTajY_8kc9b/

Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου παρουσιάζονται σύγχρονες δραματουργίες και νέες, πολύπτυχες προσεγγίσεις του Αρχαίου Δράματος, με σκοπό τη γονιμοποίησή του μέσα από τη συνάντηση με άλλες παραστατικές μορφές και τέχνες, ενισχύοντας τη διαχρονική του ουσία στο ταραγμένο παρόν και τη δυναμική του στη διεθνή σκηνή.

Στην Επίδαυρο, ένα πεδίο συνάντησης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με ιδιαίτερες αναγνώσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, σε γνωστά αλλά και ορισμένα σπανίως παρουσιαζόμενα έργα. Διαφορετικά πεδία των παραστατικών τεχνών – όπως το θέατρο, ο χορός και η όπερα – συνυφαίνουν το φετινό πρόγραμμα, με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής αξίας και της δυναμικής της αρχαίας δραματουργίας.

Το φετινό πρόγραμμα της Επιδαύρου περιλαμβάνει και πλαισιώνεται από κάποιες επιπλέον δράσεις, τις οποίες θα έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σας ευχαριστώ»

ΜΜ

