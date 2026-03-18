Champions League: Η Μπαρτσελόνα πέρασε στα προημιτελικά με «εφτάρα»!

Η Μπαρτσελόνα έκανε… σκόνη και θρύψαλα τη Νιουκάστλ, την οποία «διέλυσε» με 7-2 και πέρασε με εμφατικό τρόπο στους «8» του Champions League.

Μπαρτσελόνα Champions League
«Μπλαουγκράνα» από άλλον πλανήτη! Με τέσσερα γκολ σε ένα 20λεπτο (51’ - 72’) έκαναν «πάρτι» κόντρα στις «καρακάξες», οι οποίες πάλεψαν για ένα ημίχρονο.

Δύο γκολ πέτυχε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έφτασε τα 111 στη διοργάνωση και βρίσκεται πίσω από Ρονάλντο (140) και Μέσι (129) στον διαχρονικό πίνακα των σκόρερ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6’, με τον Ραφίνια. Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 15’, με τον Ελάνγκα να ισοφαρίζει έπειτα από συνδυασμό από τα αριστερά.

Η Μπαρτσελόνα ανέκτησε το προβάδισμα στο 18’ με τον Μπερνάλ, όμως η Νιούκαστλ έδειξε αντίδραση και έφερε ξανά το ματς στα ίσα, με δεύτερο γκολ του Ελάνγκα. Πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, οι Καταλανοί κέρδισαν πέναλτι μέσω VAR και ο Γιαμάλ ευστόχησε για το 3-2.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα άλλαξε πλήρως, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να επιβάλλει τον ρυθμό της. Ο Φερμίν Λόπεθ έκανε το 4-2 στο 51’, ενώ λίγο αργότερα ο Λεβαντόφσκι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-2 με κεφαλιά.

Ο Πολωνός επιθετικός πέτυχε και δεύτερο προσωπικό τέρμα για το 6-2, εκμεταλλευόμενος νέα επιθετική ανάπτυξη, ενώ το τελικό 7-2 διαμόρφωσε ο Ραφίνια, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση για τη Μπαρτσελόνα.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Ζοάν Γκαρθία (82′ Σέζνι), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Έρικ Γκαρθία (22′ Αραούχο), Κανσέλο (66′ Εσπάρτ), Μπερνάλ, Πέδρι, Φερμίν (66′ Όλμο), Ραφίνια, Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι (66′ Τόρες).
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Μπερν, Τιαό, Χολ, Τρίπιερ (46′ Λιβραμέντο), Τονάλι (55′ Γουίλοκ), Ζοέλιντον (63′ Μπότμαν), Ράμσεϊ, Μπαρνς, Ελάνγκα (64′ Μέρφι), Γκόρντον (82′ Οσούλα).

Novibet
