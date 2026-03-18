«Γκουαρντιόλα μείνε» - Το επικό πικάρισμα των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης στον προπονητή της Σίτι

Όρεξη για καζούρα είχαν οι Ισπανοί φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Αγγλία και το «Έτιχαντ» για να δουν από κοντά την ομάδα τους να «κλειδώνει» την πρόκριση αλλά και το «διπλό» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στην Αγγλία για τον επαναληπτικό με την Μάντσεστερ Σίτι για τον γύρο των 16 του Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας στις αποσκευές της το 3-0 του Μπερναμπέου. Οι «Μερένγκες» κατάφεραν να επικρατήσουν με 1-2 και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με δύο γκολ του Βινίσιους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι οπαδοί της Ρεάλ που πραγματοποίησαν το ταξίδι στην Αγγλία είχαν διάθεση για πικάρισμα καθώς τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που ακούγονται να τραγουδούν ρυθμικά «Γκουαρντιόλα μείνε» προς τον Καταλανό τεχνικό.

?? الكواليس | جماهير ريال مدريد تردد : "غوارديولا أبقى .. غوارديولا أبقى" pic.twitter.com/eTMQO2Wcl1 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 17, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ιδίως τα τελευταία χρόνια το ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτυ, έχει συναντηθεί αρκετές φορές σε knock out φάση του Τσάμπιονς Λιγκ, με τους Μαδριλένους να επικρατούν στη πλειοψηφία των αναμετρήσεων.

Αναμφίβολα στο πικάρισμα προς τον Πεπ έπαιξε ρόλο και το πέρασμα του από την Μπαρτσελόνα...