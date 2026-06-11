Σειρήνες στο Μπαχρέιν - Επίθεση του Ιράν με drones εναντίον του 5ου Στόλου των HΠΑ

Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους ανθρώπους να «παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σειρήνες στο Μπαχρέιν - Επίθεση του Ιράν με drones εναντίον του 5ου Στόλου των HΠΑ

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs PBC δείχνει το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν, στις 25 Φεβρουαρίου 2026

Planet Labs PBC
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν στο Μπαχρέιν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως είναι σε εξέλιξη προσπάθειες αναχαίτισεις.

Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους ανθρώπους να «παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».

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Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η επιχείρηση παρουσιάζεται ως αντίδραση στις πρόσφατες αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες σε ιρανικό έδαφος, ενώ δεν δίνονται λεπτομέρειες για την έκταση της επίθεσης ή τυχόν ζημιές.

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