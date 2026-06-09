Άδωνις: Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά -Μετά την κάνναβη απαγόρευση για ψεκασμένα καπνικά

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε τροπολογία για την απαγόρευση όλων των καπνικών προϊόντων που έχουν ψεκαστεί με χημικές ουσίες.

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της συνέχισης κυκλοφορίας ψεκασμένων προϊόντων, παρά την απαγόρευση του ανθού βιομηχανικής κάνναβης.

Ο νόμος που ψηφίστηκε στις 18 Μαΐου απαγορεύει τη λιανική πώληση ξηρού ανθού κάνναβης με THC έως 0,3%, εκτός από τις περιπτώσεις χονδρικής διάθεσης για βιομηχανική μεταποίηση. Snapshot powered by AI

Τροπολογία για την απαγόρευση όλων των καπνικών προϊόντων που ψεκάζονται με χημικές ουσίες, προτίθεται να καταθέσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του στο Χ.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας του ανθού βιομηχανικής κάνναβης ο οποίος έχει ψεκαστεί με χημικές ουσίες, ο υπουργός έλαβε ένα μήνυμα με φωτογραφία ενός προϊόντος καπνίσματος, που αποτελείται απο μείγμα βοτάνων. Το μήνυμα προς τον υπουργό έγραφε πως παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας της βιομηχανικής κάνναβης, «η αγορά των ψεκασμένων δεν σταματάει».

Ο υπουργός σχολίασε πως κατά τη διάρκεια της επιτροπής της Βουλής για τη χημικά επεξεργασμένη κάνναβη, ένας από τους εκπροσώπους των προϊόντων είχε πει: «Αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι», σχόλιο που θεωρήθηκε αστείο από τους παρευρισκόμενους.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι καταθέτει άμεσα τροπολογία για την απαγόρευση όλων των προϊόντων που καπνίζονται και έχουν χημικές ουσίες, ενώ σχολίασε πως: «Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας!»

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία.

Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: "αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι"…κάποιοι το θεώρησαν αστείο.

Σήμερα έλαβα αυτό το μνμ: "Οπως καταλαβαίνεται κύριε υπουργέ οι αγορά των ψεκασμένων δε σταματάει με την απαγόρευση κυκλοφορίας την βιομηχανικής κάνναβης. Αυτοί οι τρελοί πουλάνε τώρα χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες….".

Καταθέτω άμεσα τροπολογία για να απαγορεύονται τα πάντα από όσα ψεκασμένα καπνίζονται. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση προσέξτε τα παιδιά σας!

Η ψήφιση του νομοσχεδίου

Στις 18 Μαΐου, η Βουλή ψήφισε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες… και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του νέου νόμου, εισάγεται η καθολική απαγόρευση στη λιανική για τη διακίνηση, διάθεση στο καταναλωτικό κοινό, αγορά και χρήση του ξηρού ανθού κάνναβης με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) έως 0,3%, είτε σε επεξεργασμένη είτε σε ακατέργαστη μορφή.

Η απαγόρευση ωστόσο δεν περιλαμβάνει τη χονδρική πώληση, καθώς επιτρέπεται η εισαγωγή, η αποθήκευση, η χονδρική διάθεση και διακίνηση ξηρού ανθού εφόσον αυτό προορίζεται αποκλειστικά για βιομηχανική μεταποίηση — δηλαδή για την παραγωγή καλλυντικών, τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων νόμιμων τελικών προϊόντων.

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