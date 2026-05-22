ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση της πώλησης προϊόντων κάνναβης με μορφή ξηρού ανθού

Σε ισχύ το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προϊόντα κάνναβης 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Στις 15 Μαΐου ψηφίστηκε από τη Βουλή, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προϊόντα κάνναβης, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις».

Βάσει του νέου πλαισίου, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και το καταναλωτικό κοινό ότι απαγορεύεται καθολικά εντός της ελληνικής επικράτειας κάθε μορφής λιανική πώληση, διακίνηση και διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο προς το καταναλωτικό κοινό ξηρού άνθους ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε κανναβινοειδή, που προέρχεται από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, είτε σε επεξεργασμένη είτε σε ακατέργαστη μορφή.

Ο ΕΟΦ τονίζει ότι το νέο πλαίσιο έχει άμεση ισχύ και εφιστά την προσοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο για την πλήρη συμμόρφωση και για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω απαγορεύσεων.

Ο Οργανισμός προειδοποιεί, τέλος, ότι επιτόπιοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στην αγορά από τις καθ’ ύλην αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διαπίστωση της τήρησης των απαγορεύσεων και την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

