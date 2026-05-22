Ο μυστικός κώδικας της καρδιάς: Η γενετική αποκαλύπτει τα αίτια των καρδιακών ανακοπών στους νέους

Snapshot Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή σε νέους μπορεί να οφείλεται σε γενετικές μεταλλάξεις και μικροσκοπικές ουλές στον καρδιακό μυ που δεν ανιχνεύονται με παραδοσιακές εξετάσεις.

Η αξιολόγηση κινδύνου με βάση μόνο το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας είναι ανεπαρκής για την πρόληψη θανατηφόρων αρρυθμιών.

Μεταλλάξεις στα γονίδια Filamin C και Nexn σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αρρυθμιών σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία.

Ο συνδυασμός καρδιακής μαγνητικής τομογραφίας και γενετικού ελέγχου επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση «σιωπηλών» καρδιακών ανωμαλιών.

Η νέα προσέγγιση στην καρδιολογία βασίζεται στην εξατομικευμένη ιατρική ακριβείας που ενσωματώνει γενετικά, απεικονιστικά και κλινικά δεδομένα για την πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Η σύγχρονη ιατρική έκανε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά στην κατανόηση δραματικών και μέχρι πρότινος ανεξήγητων περιστατικών: των αιφνίδιων καρδιακών ανακοπών που πλήττουν φαινομενικά υγιείς νέους ανθρώπους και αθλητές.

Οι παραδοσιακές εξετάσεις ελέγχου, όπως τα συνηθισμένα υπερηχοκαρδιογραφήματα, συχνά δείχνουν μια απολύτως φυσιολογική κλινική εικόνα, αφήνοντας γιατρούς και οικογένειες χωρίς απαντήσεις μπροστά στην τραγωδία.

Τώρα, μια επιστημονική ανακάλυψη που συντονίστηκε από ερευνητές της Ιταλικής Καρδιολογικής Εταιρείας δείχνει ότι οι απαντήσεις κρύβονται στο γενετικό υπόβαθρο και στη μικροδομή του καρδιακού μυός, όπου μικροσκοπικές ουλές διαταράσσουν τον ζωτικό ρυθμό της καρδιάς. Μέσω της χρήσης προηγμένης καρδιακής μαγνητικής τομογραφίας και γενετικού ελέγχου DNA, είναι πλέον δυνατό να εντοπιστούν αυτές οι «σιωπηλές» ανωμαλίες πριν εκδηλωθούν. Η ανακάλυψη αυτή ανατρέπει τα παλαιά διαγνωστικά πρωτόκολλα, ανοίγοντας τον δρόμο για στοχευμένη και εξατομικευμένη πρόληψη, ικανή να σώσει ζωές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εκτός κινδύνου.

Πέρα από το κλάσμα εξώθησης: σημείο καμπής στην ιταλική καρδιολογία

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα στα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά JAMA Cardiology, European Heart Journal και Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure, προτείνει μια ριζική αλλαγή κατεύθυνσης. Μέχρι σήμερα, η εκτίμηση του κινδύνου βασιζόταν κυρίως στο κλάσμα εξώθησης, δηλαδή στην παράμετρο που υπολογίζει την ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα. Ωστόσο, αυτό το κριτήριο αποδείχθηκε μερικό και σε αρκετές περιπτώσεις ανεπαρκές για την ανίχνευση βαθύτερων ηλεκτρικών ανωμαλιών.

«Η εκτίμηση, έστω και χονδρικά, της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας αποτέλεσε επί δεκαετίες τον βασικό δείκτη αξιολόγησης του κινδύνου θανατηφόρων αρρυθμιών, όμως η έρευνά μας διευρύνει το πεδίο της κλινικής εκτίμησης του κινδύνου εισάγοντας νέες παραμέτρους», δηλώνει ο Gianfranco Sinagra, πρόεδρος της Italian Society of Cardiology. «Υπάρχουν ασθενείς που φέρουν κακοήθεις γενετικές μεταλλάξεις και, παρότι έχουν μια φαινομενικά υγιή καρδιά, εμφανίζουν θανατηφόρες αρρυθμίες χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα. Άλλοι, παρά το σημαντικά μειωμένο κλάσμα εξώθησης, φαίνεται να είναι προστατευμένοι από σοβαρά αρρυθμικά επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι η αντλητική ικανότητα της καρδιάς από μόνη της δεν αρκεί για να καθοδηγήσει τις κλινικές αποφάσεις πρόληψης δυνητικά θανατηφόρων περιστατικών».

Τα γονίδια στο μικροσκόπιο: Filamin C και Nexn

Οι δύο πρώτες επιστημονικές μελέτες επικεντρώνονται στο DNA. Η πρώτη, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Cardiology, εξέτασε 308 άτομα από 19 διεθνή κέντρα, τα οποία έφεραν μια συγκεκριμένη γενετική αλλοίωση που σχετίζεται με τη Filamin C, μια δομική πρωτεΐνη του καρδιακού μυός. Πρόκειται για «μια πρωτεΐνη που λειτουργεί ως άγκυρα για τις μυϊκές ίνες κατά τις συστολές της καρδιάς. Όταν το γονίδιο που την παράγει (FLNC) παρουσιάζει μια “truncating” παραλλαγή, η πρωτεΐνη εκφράζεται ατελώς ή δεν εκφράζεται καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι τα καρδιακά κύτταρα να χάνουν τη σταθερότητά τους και να γίνονται εξαιρετικά ευάλωτα σε κακοήθεις αρρυθμίες», εξηγεί ο Sinagra, συν-συγγραφέας της μελέτης.

«Ένας ασθενής μπορεί να έχει καρδιά φυσιολογικού μεγέθους και μορφολογίας, με φυσιολογική άντληση αίματος και χωρίς εμφανή συμπτώματα, και παρ’ όλα αυτά να διατρέχει κίνδυνο ακόμη και για θανατηφόρες αρρυθμίες. Γι’ αυτό και το παραδοσιακό κριτήριο εμφύτευσης απινιδωτή, που βασίζεται στη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας όπως εκτιμάται από το υπερηχοκαρδιογράφημα, ενδέχεται να είναι ελλιπές».

Η δεύτερη μελέτη επικεντρώνεται στη μη διατατική μυοκαρδιοπάθεια της αριστερής κοιλίας, έναν υπότυπο που εντάχθηκε επίσημα στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες μόλις το 2023. Παράλληλα, η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure εστιάζει στο γονίδιο Nexn, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρωτεΐνη Nexilin. Η συγκεκριμένη γενετική αλλοίωση ενδέχεται να εξηγεί την προέλευση μιας μέχρι πρότινος ελάχιστα γνωστής μορφής αρρυθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας.

Προς μια νέα ιατρική ακριβείας

Συνολικά, οι ανακαλύψεις αυτές διαμορφώνουν έναν νέο ορίζοντα στην καρδιακή πρόληψη, προσφέροντας εξελιγμένα εργαλεία προστασίας των πιο ευάλωτων ατόμων πριν εκδηλωθούν θανατηφόρα επεισόδια. Ο συνδυασμός προηγμένης απεικόνισης δεύτερου επιπέδου, όπως η μαγνητική τομογραφία καρδιάς, και γενετικών αναλύσεων αποτελεί πλέον τη νέα αιχμή της καρδιολογίας.

«Οι τρεις μελέτες προσφέρουν ένα νέο πρότυπο για την πρόληψη και την εκτίμηση του κινδύνου αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε νέους ανθρώπους, το οποίο δεν μπορεί πλέον να βασίζεται σε μία μόνο παράμετρο, αλλά απαιτεί μια προσέγγιση που ενσωματώνει τη γενετική, την υγεία του μυϊκού ιστού όπως αξιολογείται με προηγμένη απεικόνιση, καθώς και το ατομικό κλινικό ιστορικό, προσαρμοσμένο στη συγκεκριμένη κατάσταση κάθε ασθενούς, στο πλαίσιο μιας πραγματικής ιατρικής ακριβείας», καταλήγει ο Sinagra.