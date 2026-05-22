Μαρία Καρυστιανού: Δεν πάει σήμερα στον Άρειο Πάγο για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία

Με μικρή καθυστέρηση θα μεταβεί στον Άρειο Πάγο η Μαρία Καρυστιανού για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το επιτελείο της κυρίας Καρυστιανού, η καθυστέρηση οφείλεται στη χθεσινή παρουσίαση που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και το νομικό επιτελείο καθυστέρησε να επιστρέψει στην Αθήνα και να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγραφα.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία μετατίθεται για την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως έλεγαν οι άνθρωποι της Μαρίας Καρυστιανού, έχουν συγκεντρωθεί πολλές υπογραφές και στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρξε μεγάλη απήχηση στο κάλεσμα για την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα.

