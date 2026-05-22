Η Δονούσα στη δεύτερη θέση των κορυφαίων «μυστικών» καλοκαιρινών προορισμών της Ευρώπης

Το νησί της Δονούσας, σύμφωνα με δημοσίοευμα δημοφιλούς τουριστικής ιστοσελίδας, συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου»,

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Η Δονούσα κατατάσσεται δεύτερη στη λίστα των κορυφαίων «μυστικών» καλοκαιρινών προορισμών της Ευρώπης από τη γερμανική ιστοσελίδα reisereporter.de.
  • Το νησί διατηρεί τον αυθεντικό κυκλαδίτικο χαρακτήρα του με ηρεμία, γαλαζοπράσινα νερά, ανεξερεύνητες παραλίες και γραφικά μονοπάτια χωρίς μαζικό τουρισμό.
  • Ξεχωρίζουν οι παραλίες Κέδρος και Λιβάδι, καθώς και οι πεζοπορικές διαδρομές που προσφέρουν εναλλακτικές και βιωματικές τουριστικές εμπειρίες.
  • Η αναγνώριση αυτή υποστηρίζεται από τις προσπάθειες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για προώθηση του προορισμού σε διεθνείς εκθέσεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο προορισμός συνδυάζει φυσική ομορφιά, παραδοσιακή φιλοξενία και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, προσφέροντας ποικίλες δραστηριότητες και υψηλή ποιότητα ζωής.
Η Δονούσα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους αυθεντικούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με τη δημοφιλή γερμανική τουριστική ιστοσελίδα reisereporter.de που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση της λίστας με τους πλέον ξεχωριστούς «μυστικούς» προορισμούς για το φετινό καλοκαίρι.

Στο αφιέρωμα της γερμανικής ιστοσελίδας παρουσιάζονται πέντε ευρωπαϊκοί προορισμοί που εξακολουθούν να διατηρούν τη γνησιότητα τους και να προσφέρουν ποιοτικές εμπειρίες διακοπών, χωρίς συνθήκες υπερτουρισμού. Πρόκειται για το Valdoviño της Ισπανίας, τη Δονούσα στις Μικρές Κυκλάδες, το Puy-l'Évêque της Γαλλίας, τη Brisighella της Ιταλίας και την ιστορική πόλη Tomar της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Δονούσα συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον κυκλαδίτικο χαρακτήρα, την ηρεμία και την ανεπιτήδευτη ομορφιά της. Το νησί ξεχωρίζει για τα γαλαζοπράσινα νερά, τις ανεξερεύνητες παραλίες, τα γραφικά μονοπάτια και τον αργό, ανθρώπινο ρυθμό ζωής που προσφέρει στους επισκέπτες. Το περιορισμένο μέγεθος του προορισμού, η απουσία μαζικών τουριστικών υποδομών και η άμεση επαφή με τη φύση δημιουργούν ένα μοναδικό συνδυασμό χαλάρωσης και αυθεντικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις εντυπωσιακές παραλίες της Δονούσας, όπως ο Κέδρος με τα κρυστάλλινα νερά και τη χρυσαφένια άμμο, το Λιβάδι με το εξωτικό τοπίο και τη γαλήνια ατμόσφαιρα, αλλά και στους μικρούς οικισμούς του νησιού, που διατηρούν αναλλοίωτη την παραδοσιακή κυκλαδίτικη ταυτότητα. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ακόμη τη σημασία των πεζοπορικών διαδρομών, που επιτρέπουν στον επισκέπτη να ανακαλύψει το φυσικό τοπίο, τα ξωκλήσια, τις απόκρημνες ακτές και τις μοναδικές εικόνες του Αιγαίου, προσφέροντας εμπειρίες βιωματικού και εναλλακτικού τουρισμού.

Η Δονούσα, το βορειότερο νησί των Μικρών Κυκλάδων, αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει την απλότητα με την αυθεντικότητα, τη φυσική ομορφιά με την ηρεμία και την παραδοσιακή φιλοξενία με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η διεθνής αυτή αναγνώριση εντάσσεται στο κάλεσμα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς είχε προηγηθεί ενημερωτική συνάντηση με εκπρόσωπο του μέσου στη μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο, ITB. Οι ευρύτερες προσπάθειες του δήμου περιλαμβάνουν στοχευμένες επαφές σε διεθνείς εκθέσεις, παρουσιάσεις προορισμού στο εξωτερικό, δημοσιογραφικές αποστολές και ανάπτυξη ταξιδιωτικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσα από εύρος δράσεων.

«Οι επισκέπτες αναζητούν πλέον αυθεντικές εμπειρίες, βιώσιμους προορισμούς και πολυθεματικές επιλογές. Οι Μικρές Κυκλάδες και η Νάξος διαθέτουν το ιδανικό μείγμα: Μοναδική φύση, αυθεντική φιλοξενία, γαστρονομία, πολιτισμό, υπαίθριες δραστηριότητες, πεζοπορία, θαλάσσιες εμπειρίες και υψηλή ποιότητα ζωής. Συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των νησιών μας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνή αναγνωρισιμότητά τους», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

