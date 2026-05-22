Θρίλερ σε παραλία: Εντοπίστηκαν νεκρές τρείς αδελφές - Άγνωστη η αιτία θανάτου τους

Σε συνέντευξή τους στους Times, συγγενείς δήλωσαν ότι ακόμη προσπαθούν να καταλάβουν γιατί οι αδελφές ταξίδεψαν εκείνο το πρωινό στο Μπράιτον

Δημήτρης Δρίζος

  • Τρεις αδελφές βρέθηκαν νεκρές ανοιχτά της παραλίας Μπλακ Ροκ στο Μπράιτον, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου τους.
  • Η αστυνομία του Σάσεξ δεν έχει εντοπίσει στοιχεία για εμπλοκή τρίτου προσώπου ή εγκληματική ενέργεια.
  • Η οικογένεια περιγράφει τις αδελφές ως ήσυχες, μη καπνίστριες και μη χρήστριες αλκοόλ, χωρίς κοινωνική ζωή σε κλαμπ ή social media.
  • Η οικογένεια ανησυχεί για τις θεωρίες συνωμοσίας που ακολούθησαν, ειδικά μετά τη δημιουργία κοινής εικόνας με τεχνητή νοημοσύνη από παλιές φωτογραφίες.
  • Η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι αδελφές βρέθηκαν νεκρές στη θάλασσα συνεχίζεται.
Η οικογένεια των τριών αδελφών που βρέθηκαν νεκρές ανοιχτά της παραλίας του Μπράιτον δήλωσε ότι ήταν ήσυχες γυναίκες που δεν έπιναν και δεν πήγαιναν σε κλαμπ.

Συγγενείς της Τζέιν Αντετόρο, 36 ετών, της Κριστίνα Γουόλτερς, 32, και της Ρεμπέκα Γουόλτερς, 31, ανέφεραν ότι οι τρεις γυναίκες ήταν αχώριστες, αφού ταυτοποιήθηκαν επίσημα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η υπόθεση προκάλεσε κύμα θεωριών συνωμοσίας, καθώς η οικογένεια χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μία κοινή εικόνα των αδελφών από παλιές φωτογραφίες, επειδή δεν υπήρχε πρόσφατη φωτογραφία και των τριών μαζί.

Σε συνέντευξή τους στους Times, συγγενείς δήλωσαν ότι ακόμη προσπαθούν να καταλάβουν γιατί οι αδελφές ταξίδεψαν εκείνο το πρωινό στο Μπράιτον. «Πρέπει να μιλήσουμε για να ξεκαθαρίσουμε όλη αυτή την κατάσταση», είπε η θεία τους, Ατζίκι Αντετόρο. «Αυτά τα κορίτσια δεν έπιναν αλκοόλ ούτε κάπνιζαν. Δεν πήγαιναν ποτέ σε κλαμπ. Δεν είχαν καν social media. Ήταν ολόκληρος ο κόσμος του πατέρα τους».

«Δεν κάνουμε εικασίες, αλλά τα κορίτσια ήταν απόλυτα ευτυχισμένα τις εβδομάδες και τους μήνες πριν συμβεί αυτό και ήταν κάτι εντελώς απροσδόκητο», πρόσθεσε.

Όπως είπε, οι γυναίκες ήταν «οι πιο δεμένες αδελφές και καλύτερες φίλες που έκαναν τα πάντα μαζί». «Ήταν χαρούμενα κορίτσια. Είχαν φύγει από το σπίτι του πατέρα τους πριν από δύο χρόνια, αλλά αντάλλασσαν μηνύματα τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα».

Οι τρεις αδελφές βρέθηκαν νεκρές ανοιχτά της παραλίας Μπλακ Ροκ, κοντά στη μαρίνα του Μπράιτον, την περασμένη Τετάρτη. Η αστυνομία εντόπισε το διαμέρισμά τους στο Άξμπριτζ μέσω ενός μπρελόκ που βρέθηκε πάνω τους.

Η αστυνομία του Σάσεξ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν εμπλοκή τρίτου προσώπου ή εγκληματική ενέργεια.

Η θεία τους είπε ότι η οικογένεια έχει αναστατωθεί από τις εικασίες μετά τη δημοσίευση της εικόνας που δημιουργήθηκε με AI. «Απλώς θέλαμε η τεχνητή νοημοσύνη να ενώσει τις φωτογραφίες και να δείχνει όμορφες και οι τρεις μαζί», είπε. «Το πιο ανησυχητικό για εμάς είναι οι θεωρίες συνωμοσίας. Έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι ήταν ρατσιστική επίθεση, δολοφονία ή ότι διασκέδαζαν σε κλαμπ. Όλα αυτά είναι λάθος».

Η Τζέιν Αντετόρο εργαζόταν ως λογίστρια και οι συγγενείς της την περιέγραψαν ως «εξαιρετικά ευφυή» και «πιο σοβαρή, επειδή είχε αναλάβει τον ρόλο της μητέρας για τις άλλες δύο αδελφές».

Η Κριστίνα Γουόλτερς είχε αποφοιτήσει πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Brunel και, σύμφωνα με συγγενείς, είχε προσπαθήσει πολύ να ξεπεράσει το τραύμα από την απώλεια της μητέρας της. Η Ρεμπέκα Γουόλτερς θυμούνται πως ήταν «το μωρό της οικογένειας, πολύ σκανταλιάρα» και «η ζωηρή της παρέας που έκανε πάντα αστεία».

Η έρευνα για το πώς οι τρεις αδελφές βρέθηκαν στη θάλασσα συνεχίζεται.

