Ηράκλειο: 24χρονος απειλούσε την πρώην σύντροφό του – Συνελήφθη με 2 μαχαίρια στην κατοχή του

Snapshot Ένας 24χρονος απείλησε τηλεφωνικά την 22χρονη πρώην σύντροφό του στο Ηράκλειο.

Η 22χρονη κάλεσε την αστυνομία ζητώντας βοήθεια λόγω των απειλών.

Η αστυνομία παρενέβη άμεσα και συνόδευσε την κοπέλα στο Αστυνομικό Τμήμα για προστασία.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα έξω από το σπίτι της και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο μαχαίρια, ένα στο αυτοκίνητο και ένα στα άρβυλα που φορούσε. Snapshot powered by AI

Την πρώην σύντροφό του απείλησε διά τηλεφώνου ένας 24χρονος στο Ηράκλειο το βράδυ της Πέμπτης (21/5). Η 22χρονη κοπέλα έντρομη, μετά τις απειλές που δέχθηκε, κάλεσε την ΕΛΑΣ ζητώντας βοήθεια, καθώς ο πρώην σύντροφός της ήταν εκτός εαυτού στις τηλεφωνικές συνομιλίες.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η επέμβαση των αστυνομικών ήταν άμεση καθώς λίγα λεπτά μετά το τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ έσπευσε στο σημείο που βρισκόταν η 22χρονη περιπολικό για να τη συνοδεύσει στο Αστυνομικό Τμήμα για την προστασία της, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν να αναζητούν τον 24χρονο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον νεαρό στις 4 τα ξημερώματα έξω από το σπίτι της πρώην συντρόφου του. Οι αστυνομικοί κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν εντόπισαν στην κατοχή του 24χρονου δύο κρυμμένα μαχαίρια, ένα στο αυτοκίνητο και ένα στα άρβυλα που φορούσε και τον συνέλαβαν.

Διαβάστε επίσης