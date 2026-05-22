Εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων στην Κρήτη: Καρέ καρέ η γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Snapshot Η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε δύο εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη που διακινούσαν ναρκωτικά και εμπλέκονταν σε απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 61 με εμπλοκή στην υπόθεση.

Οι οργανώσεις προμηθεύονταν και διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη, με τουλάχιστον 138 καταγεγραμμένες αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, όπλα, χρήματα, οχήματα και άλλα αντικείμενα, ενώ εξετάζονται και πήλινα αντικείμενα για πιθανή παραβίαση νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.

Εξιχνιάστηκε επίσης απάτη με ψευδείς δηλώσεις αιγοπροβάτων για παράνομες κρατικές επιχορηγήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Στον εισαγγελέα Ηρακλείου με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη «συμμορία της Κρήτης», που εξαρθρώθηκε την Πέμπτη (21/5), έπειτα από ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, πρόκειται για δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην διακίνηση ναρκωτικών (κοκαΐνης και κάνναβης) και στις οποίες εμπλέκονται κατά κύριο λόγο τρεις οικογένειες, με συνδετικό κρίκο έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο βασικός προμηθευτής ναρκωτικών της μιας εγκληματικής ομάδας, αλλά με ενεργό ρόλο και στη δεύτερη.

Πώς δρούσαν οι εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά

Τον τρόπο με τον οποίο δρούσαν οι δύο εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και απάτη με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται εκτός από τους 16 συλληφθέντες, τα ονόματα 61 ακόμη ατόμων που έχουν εμπλοκή στην υπόθεση.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών. Από την έρευνα προέκυψε η ύπαρξη 2 εγκληματικών ομάδων τα μέλη των οποίων προέβαιναν συστηματικά σε διακίνηση ναρκωτικών.

Η παράνομη δράση των εγκληματικών οργανώσεων χρονικά τοποθετείται από τις αρχές του έτους ενώ κοινό στοιχεία των δύο εγκληματικών οργανώσεων αποτελούσε βασικό μέλος το οποίο λειτουργούσε ως προμηθευτής ναρκωτικών ουσιών της πρώτης εγκληματικής ομάδας ενώ παράλληλα είχε ενεργό ρόλο στην δεύτερη τόσο στην προμήθεια όσο και στη διακίνηση των παράνομων ουσιών.

Πώς δρούσε η πρώτη εγκληματική ομάδα

Ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της, χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως «καβάτζες», καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευσαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από το κοινό μέλος.

Ακολούθως, για να πετύχουν τον σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον 108 αγοραπωλησίες ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι 33 έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πώς δρούσε η δεύτερη εγκληματική ομάδα

Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησή τους, για την από κοινού κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης) στους τελικούς χρήστες, με σκοπό το παράνομο οικονομικό τους όφελος.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 30 αγοροπωλησίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα εκ των οποίων οι 30 έχουν ταυτοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι το κοινό μέλος των εγκληματικών οργανώσεων συνέδραμαν κατά περιπτώση δύο συγγενικά του πρόσωπα στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαΐνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού.

Εκτιμάται ότι, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ.

Πώς εξιχνιάστηκε η απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας των ανωτέρω, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία, δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη 8 κατηγορούμενων, φέρεται να δήλωναν ψευδώς αριθμό αιγοπροβάτων προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Όπως διακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατείχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε ποιμνιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, ενόψει επικείμενου ελέγχου από αρμόδιους ελεγκτές.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν – μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

5.203,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

112,77 γραμμάρια κοκαΐνης,

33.715 ευρώ,

9 πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα,

128 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

3 σπαθιά τύπου σαμουράι και 2 μαχαίρια,

6 ζυγαριές,

6 κροτίδες και γκλοπ,

2 ασύρματοι επικοινωνίας και 13 κινητά τηλέφωνα,

12 αυτοκίνητα, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν πήλινα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.