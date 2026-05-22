Αγρίνιο: Ηλικιωμένη πέταξε 36.000 ευρώ και κοσμήματα από το μπαλκόνι για να «καταγραφούν»

Snapshot Μία ηλικιωμένη στο Αγρίνιο έπεσε θύμα απάτης και πέταξε από το μπαλκόνι της 36.000 ευρώ και κοσμήματα.

Ο δράστης προσποιήθηκε τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα και τα κοσμήματα ήταν «τσιπαρισμένα» και έπρεπε να δηλωθούν.

Η ηλικιωμένη τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε σακούλες και τα πέταξε, τα οποία παρέλαβε μία άγνωστη γυναίκα.

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τον πραγματικό λογιστή της και διαπίστωσε ότι δεν είχε γίνει καμία καταγραφή. Snapshot powered by AI

Θύμα απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη γυναίκα περίπου 70 ετών στο Αγρίνιο, η οποία πείστηκε να πετάξει από το μπαλκόνι της 36.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, η ηλικιωμένη το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρας ο οποίος προσποιούμενος το λογιστή της ανέφερε ότι πρέπει γίνει «καταγραφή» χρημάτων και κοσμημάτων, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχαν εντοπιστεί δορυφορικά. Μάλιστα ο απατεώνας για να πείσει την ηλικιωμένη υποστήριξε ότι τα κοσμήματα διαθέτουν κωδικούς και τα χρήματα είναι «τσιπαρισμένα» και πρέπει να δηλωθούν, διαφορετικά θα κατασχεθούν από την κυβέρνηση.

Η ηλικιωμένη πείστηκε από τους ισχυρισμούς του δράστη και αφού τοποθέτησε τα χρήματα και κοσμήματα σε δύο σακούλες τα πέταξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες λίγο αργότερα στο σημείο βρέθηκε μία άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα που παρέλαβε τις σακούλες που περιείχαν την περιουσία της ηλικιωμένης και αποχώρησε.

Η ηλικιωμένη στη συνέχεια επικοινώνησε με τον λογιστή της για να ενημερωθεί αν έγινε η καταγραφή, οπότε και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Διαβάστε επίσης