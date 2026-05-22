Τον Ιούνιο η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά

Η ρύθμιση θα αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και το τέλος του 2023

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τον Ιούνιο η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ρύθμιση των 72 δόσεων θα ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο και αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη είναι η τακτοποίηση ή εξόφληση των οφειλών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
  • Η ρύθμιση δεν προβλέπει «κούρεμα» οφειλής, το επιτόκιο ορίζεται στο 5,84% και η ελάχιστη μηνιαία δόση στα 30 ευρώ.
  • Με την ένταξη στη ρύθμιση αναστέλλονται αναγκαστικά μέτρα, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, και δίνεται δυνατότητα έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Η μη καταβολή δύο δόσεων οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης, η οποία καλύπτει συνολικά οφειλές ύψους 95,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Snapshot powered by AI

Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο.

Η ρύθμιση θα αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και το τέλος του 2023, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αποτελεί η τακτοποίηση ή εξόφληση των χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.

Πλησιάζει η ενεργοποίηση της ρύθμισης των 72 δόσεων

  • Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Ιουνίου, κατόπιν αίτησης
  • Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2023
  • Περιλαμβάνονται χρέη προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ
  • Δικαίωμα ένταξης έχουν οφειλές που παρέμεναν αρρύθμιστες έως τις 21/4/2026

Βασική προϋπόθεση

  • Οι νεότερες οφειλές από 1/1/2024 και μετά θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ήδη ρυθμιστεί

Τι προβλέπει η ρύθμιση

  • Δεν προβλέπεται «κούρεμα» οφειλής
  • Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%
  • Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ

Τα οφέλη για τους οφειλέτες

  • Αυτόματη αναστολή αναγκαστικών μέτρων, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί
  • Δυνατότητα έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Νέα ευκαιρία για όσους έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις

Τι οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης

  • Η μη καταβολή δύο δόσεων συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης

Το συνολικό ύψος των οφειλών

  • Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη συνολικού ύψους 95,3 δισ. ευρώ
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:53ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Άντρας βρήκε 30.000 δολάρια σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον Ιούνιο η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πορτογαλία: Η πεζοναύτης που έδεσε τα μάτια των παιδιών της και τα εγκατέλειψε σε δάσος να παίξουν «χαμένο θησαυρό», παράτησε κι ένα έφηβο παιδί στη Γαλλία - Σήμερα στον εισαγγελέα

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σας αρέσει ένα εκτός δρόμου Mazda MX-5;

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (22/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΥΓΕΙΑ

Ιλαρά και Μουντιάλ 2026: Η τρέχουσα κατάσταση σε κάθε πόλη – Χάρτες και στοιχεία

07:38ΕΛΛΑΔΑ

AI κάμερες στον ΗΣΑΠ για τους «τζαμπατζήδες»: Πώς εντοπίζονται όσοι δεν πληρώνουν εισιτήριο

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη η ζήτηση για την ισραηλινή αμυντική τεχνολογία - Στα 15 δισ. δολάρια οι πωλήσεις το 2024

07:30ΜΑΝΤΕΙΟ

Εκβιασμός αν μπουν διόδια στο Ορμούζ λέει ο Κυριάκος, Τι είναι το 28ο καθεστώς, Η Ελπίδα της Μαρίας ήρθε με Μίκυ, Ντοστογιέφκσυ και άγχος

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ηχηρό deal στο bancassurance – Τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Η «μητέρα των μαχών» σήμερα στη Βουλή - Στο τραπέζι του ΠΑΣΟΚ και πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (22/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε Αττική και ΟΑΚΑ – Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ. με 4.000 αστυνομικούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Aναισθησιολόγος με «φακελάκι»: «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"», καταγγέλλει ο γιος της ασθενούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πορτογαλία: Η πεζοναύτης που έδεσε τα μάτια των παιδιών της και τα εγκατέλειψε σε δάσος να παίξουν «χαμένο θησαυρό», παράτησε κι ένα έφηβο παιδί στη Γαλλία - Σήμερα στον εισαγγελέα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

04:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Πέθανε ο πρωταθλητής του Nascar Κάιλ Μπους σε ηλικία 41 ετών

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

06:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: 150€ ανά τέκνο τον Ιούνιο – Ποιοι θα λάβουν χρήματα χωρίς αίτηση

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε Αττική και ΟΑΚΑ – Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ. με 4.000 αστυνομικούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Aναισθησιολόγος με «φακελάκι»: «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"», καταγγέλλει ο γιος της ασθενούς

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Προβλήματα για τον Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν ίσως τον εμποδίσει να πάει στον γάμο του γιου του – Το ουράνιο φέρνει «εμπλοκή» στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ