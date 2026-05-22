Τον Ιούνιο η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά

Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο.

Η ρύθμιση θα αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και το τέλος του 2023, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αποτελεί η τακτοποίηση ή εξόφληση των χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.

Πλησιάζει η ενεργοποίηση της ρύθμισης των 72 δόσεων

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Ιουνίου, κατόπιν αίτησης

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2023

Περιλαμβάνονται χρέη προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ

Δικαίωμα ένταξης έχουν οφειλές που παρέμεναν αρρύθμιστες έως τις 21/4/2026

Βασική προϋπόθεση

Οι νεότερες οφειλές από 1/1/2024 και μετά θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ήδη ρυθμιστεί

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Δεν προβλέπεται «κούρεμα» οφειλής

Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ

Τα οφέλη για τους οφειλέτες

Αυτόματη αναστολή αναγκαστικών μέτρων, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί

Δυνατότητα έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Νέα ευκαιρία για όσους έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις

Τι οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης

Η μη καταβολή δύο δόσεων συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης

Το συνολικό ύψος των οφειλών