Τον Ιούνιο η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά
Η ρύθμιση θα αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και το τέλος του 2023
- Η ρύθμιση των 72 δόσεων θα ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο και αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023.
- Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη είναι η τακτοποίηση ή εξόφληση των οφειλών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
- Η ρύθμιση δεν προβλέπει «κούρεμα» οφειλής, το επιτόκιο ορίζεται στο 5,84% και η ελάχιστη μηνιαία δόση στα 30 ευρώ.
- Με την ένταξη στη ρύθμιση αναστέλλονται αναγκαστικά μέτρα, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, και δίνεται δυνατότητα έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Η μη καταβολή δύο δόσεων οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης, η οποία καλύπτει συνολικά οφειλές ύψους 95,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο.
Η ρύθμιση θα αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και το τέλος του 2023, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αποτελεί η τακτοποίηση ή εξόφληση των χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
Πλησιάζει η ενεργοποίηση της ρύθμισης των 72 δόσεων
- Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Ιουνίου, κατόπιν αίτησης
- Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2023
- Περιλαμβάνονται χρέη προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ
- Δικαίωμα ένταξης έχουν οφειλές που παρέμεναν αρρύθμιστες έως τις 21/4/2026
Βασική προϋπόθεση
- Οι νεότερες οφειλές από 1/1/2024 και μετά θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ήδη ρυθμιστεί
Τι προβλέπει η ρύθμιση
- Δεν προβλέπεται «κούρεμα» οφειλής
- Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%
- Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ
Τα οφέλη για τους οφειλέτες
- Αυτόματη αναστολή αναγκαστικών μέτρων, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί
- Δυνατότητα έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
- Νέα ευκαιρία για όσους έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις
Τι οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης
- Η μη καταβολή δύο δόσεων συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης
Το συνολικό ύψος των οφειλών
- Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη συνολικού ύψους 95,3 δισ. ευρώ
