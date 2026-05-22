Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός λόγω τροχαίων - Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό

Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο Λεκανοπέδιο καθώς από νωρίς το πρωί παρατηρείται κίνηση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Στο «κόκκινο» είναι ο Kηφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος των Σεπολίων έως και το ύψος της Νέας Ιωνίας. Η κατάσταση δυσχεραίνει περισσότερο λόγω τροχαίων ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Βικέλα στο ρεύμα προς Λαμία και στο ύψος της Στραττηγού Καλλάρη στο ρεύμα προς Πειραιά.

Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Ποσειδώνος αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις πυο φτάνουν έως τα 25 λεπτά παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, με την κατάσταση να είναι πιο δύσκολη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

