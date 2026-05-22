Ένταση στη Βουλή: Πλειοψηφία 151 ζητάει η ΝΔ για την Εξεταστική των υποκλοπών

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε να ληφθεί απόφαση για την Εξεταστική Επιτροπή των υποκλοπών με πλειοψηφία 151 βουλευτών, επικαλούμενη θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.

Η Βουλή ενέκρινε την ένσταση της ΝΔ κατά της σύστασης Εξεταστικής με απόφαση μειοψηφίας 120 βουλευτών, προκαλώντας ένταση και αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τη ΝΔ και την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης και παραβίαση του Συντάγματος, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα των υποκλοπών δεν αφορά την εθνική άμυνα.

Η ΝΔ ανέφερε ότι η αλλαγή στάσης από το 2022 οφείλεται σε δικαστικές αποφάσεις και εισαγγελικές διατάξεις που δεν συνέδεαν τις υποκλοπές με δημόσιες υπηρεσίες.

Ο διάλογος στη Βουλή ανέδειξε βαθιές πολιτικές αντιπαραθέσεις και αμφισβητήσεις για τη νομιμότητα και σκοπιμότητα της διαδικασίας σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ένταση με το «καλημέρα» κυριαρχεί στην Ολομέλεια της Βουλής, αφού πριν ακόμη αρχίσει η συζήτηση για το αίτημα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η ΝΔ, δια του βουλευτή της Μάκη Βορίδη, έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα επί της διαδικασίας, ζητώντας η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών, και όχι με τη διαδικασία της σύστασης με απόφαση της μειοψηφίας 120 βουλευτών.

Τελικά, εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η ένσταση που είχε καταθέσει η ΝΔ κατά της πρότασης σύστασης Εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών με απόφαση μειοψηφίας 120 βουλευτών.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Βορίδης τόνισε ότι το παρεμπίπτον ζήτημα κατατίθεται οιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίζοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 6, για ζητήματα που εντάσσονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία.

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι σύμφωνα με τον νόμο που διέπει την ΕΥΠ, στην αποστολή της εντάσσονται η αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν την προστασία προώθηση των στρατιωτικών και εν γένει εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της χώρας, την πρόληψη δραστηριοτήτων που απειλούν την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της χώρας, ενώ στις αρμοδιότητές της αναφέρεται ότι υποβάλλει προτάσεις και συλλέγει πληροφορίες για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας.

Ο κ. Βορίδης τόνισε επίσης ότι στον τίτλο της, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται σε εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΥΠ σε παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. «Η προστασία της εθνικής ακεραιότητας της χώρας έχει σχέση με την εθνική ασφάλεια ή όχι; Η προστασία των εθνικών συμφερόντων έχει σχέση με την εθνική άμυνα; Θα ελεγχθεί με το να τους πούμε φέρτε μας τους φακέλους να δούμε πώς κάνατε τυχόν επισυνδέσεις. Το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας, όχι ο Βορίδης. Για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της Βουλής, εμπίπτει στο πεδίο της Εθνικής Άμυνας και ζητάμε η λήψη της απόφασης να γίνει με την πλειοψηφία των βουλευτών», τόνισε ο κ. Βορίδης.

Η «πληρωμένη» απάντηση του Φάμελλου

Η παρέμβαση του βουλευτή της ΝΔ, προκάλεσε εξ' αρχής μεγάλη ένταση, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο να λέει μεταξύ άλλων εκτός μικροφώνου ότι «βάλατε τον κατάλληλο άνθρωπο για να παραβιάσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ξεκαθάρισε ότι δε θα αποφασίσει ο ίδιος για το θέμα, αλλά θα θέσει το θέμα για ψηφοφορία στην Ολομέλεια, έχοντας πρώτα δώσει τον λόγο στα κόμματα.

Μετά από κοινή συμφωνία Ανδρουλάκη - Φάμελλου, η διαδικασία των παρεμβάσεων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ξεκίνησε με αντίστροφη φορά από την κοινοβουλευτική δύναμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι ο κ. Βορίδης ως «παρακολουθούμενος» δεν θα έπρεπε να έχει αναλάβει τον ρόλο της υπεράσπισης του παρεμπίπτοντος ζητήματος και εξέφρασε την απόλυτη αντίθεση του κόμματός του στην πρόταση για απόλυτη πλειοψηφία.

Ο εκπρόσωπος της Νίκης Σπυρίδων Τσιρώνης, αναφερόμενος στον Εισαγγελέα του ΑΠ ζήτησε την βίαιη προσαγωγή του και έκλεισε λέγοντας ότι «μας προσβάλλει η επιλογή της κυβέρνησης όποτε έρχεται μια καταγγελία να διαλέγουν έναν ακόμη τρόπο μπαζώματος ή ξεπλύματος των υποθέσεων. Απαξιώνει την πολιτική συνολικά στα μάτια των πολιτών».

Εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος τόνισε ότι ο κ. Βορίδης δεν στήριξε τη θέση του στο ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Όπως είπε, η υπόθεση των υποκλοπών και του Predator, κατά την κυβέρνηση, είναι μια υπόθεση μεταξύ ιδιωτών. «Η κυβέρνηση λέει ότι η υπόθεση δεν αφορά εθνικές υπηρεσίες και διαρροή κρατικών μυστικών. Παράλληλα ο Εισαγγελέας του ΑΠ αρνήθηκε να ανασύρει την υπόθεση επειδή δεν πείστηκε ότι υπάρχει θέμα κατασκοπείας. Ο κ. Βορίδης μου θύμισε το "με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω"», ανέφερε. Ο κ. Τζανακόπουλος τόνισε ότι η ΝΔ έχει δύο πολιτικές επιλογές: ή να δεχτεί τη σύσταση Εξεταστικής με 120 ψήφους, ή να αποδεχτεί ότι όντως υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και μάλιστα σοβαρότατο, και να υπερψηφίσει την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής για να λυθεί το ζήτημα. Παράλληλα έκανε λόγο για διαδικαστικά τερτίπια που στόχο έχουν το να μη συσταθεί η επιτροπή.

Η σειρά των ομιλητών της αντιπολίτευσης έκλεισε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι «κακοποιούν τη δημοκρατία για να κρατήσουν την εξουσία» τονίζοντας ότι τα επιχειρήματα της ΝΔ δε στέκουν. Για τον Μάκη Βορίδη είπε ότι μάλλον χρωστάει χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, από το γεγονός ότι δε συστάθηκε προανακριτική εναντίον του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πέρσι το καλοκαίρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το ζήτημα της εξεταστικής που έγινε το 2022, υπενθυμίζοντας ότι προεδρεύων της διαδικασίας ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης ως αντιπρόεδρος της Βουλής, καλώντας τον ΠτΒ να απαντήσει πώς δέχτηκε το αποτέλεσμα της σύστασης εξεταστικής με 140 βουλευτές. «Τι άλλαξε; Το σύνταγμα; Άλλαξε ο κανονισμός της βουλής; Αυτό που άλλαξε ήταν ότι μεσολάβησε ένα δικαστήριο που έκανε αυτό που δεν κάνατε εσείς. Το μονομελές πρωτοδικείο κάλεσε αυτούς που δεν καλέσατε».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποκάλεσε για μία ακόμη φορά «Νίξον της Ελλάδας» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταγγέλλοντας ότι εκβιάζεται από έναν απόστρατο του ισραηλινού στρατού. «Περίμενα να είστε λίγο ταπεινοί. Να μη βγαίνετε στα κανάλια να λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω επειδή αποκάλυψα εθνικά μυστικά. Δεν όφειλα να τον ρωτήσω αυτό που μου λέγατε να τον ρωτήσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο; Εγώ τον ρώτησα σε ένα φωτεινό δωμάτιο γιατί με παρακολουθούσε και μου απάντησε ότι δεν ξέρει. Δε σας κάνει να ντρέπεστε;», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος κάνοντας λόγο για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, με το κατάλληλο δίδυμο Φλωρίδη - Βορίδη. Η κυβέρνηση θέλει να τελειώνει με εντολή Μητσοτάκη με όλα τα σκάνδαλα σε μία εβδομάδα. «Η κυβέρνηση θεώρησε ότι είναι υπεράνω Συντάγματος» κατήγγελλε ο Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας λόγο για προσπάθεια μπαζώματος μιας ακόμη απόφασης. «Επιχειρείται η αφαίρεση του δικαιώματος από τον λαό να κρίνει», είπε ο κ. Φάμελλος. «Εκτός από τα τσεκούρια είστε καλός και στις σοφιστείες», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος στον Μάκη Βορίδη, ενώ επεσήμανε ότι το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση του ζητήματος της εθνικής άμυνας και η σχετική εξεταστική συστάθηκε. «Τρέμει ο εκβιαζόμενος και αδύναμος πρωθυπουργός και τρέμετε και εσείς. Αναρωτιέμαι από που σας κρατάνε. Θα συναινέσετε σε μια παραβίαση του Συντάγματος; Σας κρατάνε από κάπου; Έχουμε έναν πρωθυπουργό που εκβιάζεται δημόσια από έναν πρώην στρατιωτικό του Ισραήλ», τόνισε ο κ. Φάμελλος. Κατηγόρησε μάλιστα τους βουλευτές της ΝΔ ότι δεν έχουν ηθικό ανάστημα να σταθούν απέναντι στις κινήσεις του Μαξίμου. «Δεν απαιτείται καμία αυξημένη ψήφος. Δεν αφορά τα σύνορα της χώρας, αφορά την παραβίαση του δικαιώματος του απορρήτου των συνομιλιών. Απειλείται μόνο η καρέκλα του κ. Μητσοτάκη». «Απαιτώ από το προεδρείο της Βουλής να πάρει θέση. Είστε μέλος της βουλής και εκπροσωπείτε την αξιοπιστία του σώματος», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας, αποκάλεσε «πονηρούληδες» τους βουλευτές της ΝΔ και είπε ειρωνικά ότι υπάρχει ένα «άρθρο» του κανονισμού της βουλής που προβλέπει ότι «όταν στριμώχνομαι κάνω ό,τι γουστάρω». Τόνισε ότι η ΝΔ ομολογεί μέσω του αιτήματός της, ότι τις παρακολουθήσεις τις έκανε το κράτος.

Εκ μέρους του ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος είπε ότι το 2022 η ΝΔ δεν επικαλέστηκε την ίδια διάταξη. Όπως, είπε, για να την επικαλείται τώρα σημαίνει ότι υπάρχουν και νέα στοιχεία, ότι κάτι έχει αλλάξει, γεγονός που δείχνει ότι ενδεχομένως υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας. Έκανε λόγο για μια ακόμη απόπειρα συγκάλυψης. Τόνισε ότι τα συμφέροντα των επιχειρηματιών ταυτίζονται από την κυβέρνηση με τα εθνικά συμφέροντα και κατήγγειλε ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, καταλήγοντας ότι ενδεχομένως και ο «εχθρός» να είναι ο ίδιος ο «λαός». Αναφέρθηκε επίσης στις υποθέσεις Τόμπρα επί ΠΑΣΟΚ, Μαυρίκη επί ΝΔ, εξηγώντας ότι πάντα υπήρχαν τέτοια φαινόμενα.

Κλείνοντας τη διαδικασία, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι ο λόγος που το θέμα της απόλυτης πλειοψηφίας δεν ετέθη το 2022 ήταν πολιτικός και ότι η πολιτική στάση της ΝΔ ήταν υπέρ της σύστασης Εξεταστικής επιτροπής. Ο λόγος, όπως είπε, ήταν ότι από τότε έχει μεσολαβήσει η εξεταστική του '22, έχει υπάρξει απόφαση πρωτόδικη, έχουν υπάρξει δύο διατάξεις εισαγγελέων του ΑΠ ότι δεν υπάρχει σχέση των επισυνδέσεων με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. «Θέλετε να συνεχίσουμε επειδή ένας πρωτοδίκως καταδικασθείς, που δεν έχει καθήκον αληθείας, έδωσε μια συνέντευξη». «Ελπίζω ότι το τριψήφιο δε θα κληθεί να το ψηφίσει κάποιος που δεν τηρεί το απόρρητο. Έχετε αποδείξει ότι είστε ανίκανος για οποιαδήποτε τέτοια θέση»!

