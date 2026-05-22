Βουλή: Αποχωρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές

«Είστε συνένοχοι στο μπάζωμα, όλη η ΚΟ της ΝΔ είναι συνένοχη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στη Βουλή, μετά την απόφαση η σύσταση της εξεταστικής για τις υποκλοπές να απαιτήσει 151 ψήφους αντί για 120.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι μετά το ΠΑΣΟΚ, και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη Βουλή προκειμένου να μη νομιμοποιήσει τη διαδικασία.

Μάλιστα απευθυνόμενος στα στελέχη της ΝΔ που φέρονται να έχουν παρακολουθηθεί, είπε: «Για ποιο λόγο μεγαλόσχημοι υπουργοί δεν έχουν τολμήσει να πάνε στην δικαιοσύνη να μάθουν ποιοι και γιατί τους παρακολούθησαν; Βορίδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης, Δένδιας, Κικίλιας, Χατζηδάκης, Κεφαλογιάννη, Γεραπετρίτης, Σκέρτσος, Χρυσοχοΐδης., Πολύ απλά γιατί είναι είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι», τόνισε ο κ. Φάμελλος προσθέτοντας τη φράση: «Σας ρίχνω το ανάθεμα!»

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε αναλυτικά στην υπόθεση των υποκλοπών καταγράφοντας όλα τα στάδια της υπόθεσης και της εμπλοκής πολιτικών προσώπων και ιδιωτών.

«Θα σας κάνουμε τον βίο αβίωτο. Θα σας εκθέσουμε στην ελληνική κοινωνία όσο περισσότερο μπορούμε γιατί εμείς πιστεύουμε στο Σύνταγμα», τόνισε Σωκράτης Φάμελλος.

«Η αλήθεια, όμως, πάντα βρίσκει τον δρόμο και όπως, ήδη, έχουν σχηματιστεί ρωγμές στο τείχος της συγκάλυψης, αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει

και τότε όλοι θα έρθουν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη συνεδρίαση για να μη νομιμοποιήσει τη διαδικασία που επέλεξε η πλειοψηφία.

«Το δηλώσαμε και στην αρχή της διαδικασίας θα μας βρείτε απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια κοινοβουλευτικής εκτροπής με την ψευδεπίγραφη επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας για να μπαζώσετε την εξεταστική. Δεν θα επιτρέψουμε το κουκούλωμα. Οφείλουμε οι προοδευτικές δυνάμεις να δώσουμε διέξοδο στους πολίτες ώστε να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση και να ανασάνει ο τόπος. Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργείας της Δημοκρατίας, είναι η ώρα να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα στη χώρα όπου η ατιμωρησία και τα προνόμια των λίγων θα δώσουν την θέση τους στην λογοδοσία, τη διαφάνεια και την ισονομία», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.