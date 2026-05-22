Κερατέα: Συνελήφθη 20χρονος με 2 καραμπίνες και φυσίγγια

Snapshot Συνελήφθη 20χρονος στην Κερατέα με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε έρευνα σε οικία στην Κερατέα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 καραμπίνες, 21 φυσίγγια και αεροβόλο πιστόλι.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από πληροφορίες για παράνομη κατοχή όπλων.

Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Snapshot powered by AI

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 20-5-2026 στην περιοχή της Κερατέας, 20χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στην περιοχή της Κερατέας, όπου αποκρύπτονται παράνομα όπλα, έλαβε χώρα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 καραμπίνες

21 φυσίγγια και

αεροβόλο πιστόλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.