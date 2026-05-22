Κερατέα: Συνελήφθη 20χρονος με 2 καραμπίνες και φυσίγγια
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Συνελήφθη 20χρονος στην Κερατέα με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
- Σε έρευνα σε οικία στην Κερατέα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 καραμπίνες, 21 φυσίγγια και αεροβόλο πιστόλι.
- Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από πληροφορίες για παράνομη κατοχή όπλων.
- Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 20-5-2026 στην περιοχή της Κερατέας, 20χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στην περιοχή της Κερατέας, όπου αποκρύπτονται παράνομα όπλα, έλαβε χώρα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 2 καραμπίνες
- 21 φυσίγγια και
- αεροβόλο πιστόλι.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:33 ∙ LIFESTYLE
Ο Βασίλης Παπαδρόσος επίσημα στον ANT1 – Η ανακοίνωση
11:28 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κερατέα: Συνελήφθη 20χρονος με 2 καραμπίνες και φυσίγγια
13:02 ∙ WHAT THE FACT
Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά
10:43 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ