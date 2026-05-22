Σαμαράς: Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα, πριν η Τουρκία νομοθετήσει

Σφοδρή και εφ όλης της ύλης επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά την ομιλία του στη Βουλή, στη συνεδρίαση για την πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

«Η Ελλάδα να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα, πριν η Τουρκία νομοθετήσε»

Στρέφοντας το βλέμμα στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Σαμαράς, τόνισε: «Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των Τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο μας, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η “Γαλάζια Πατρίδα” του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη, με τετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκη κι οδηγεί σε αποθράσυνση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Κι έτσι, καταφέραμε να τους ξεπλύναμε διεθνώς»

«Η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασής της στο Αιγαίο, δεν είναι αστείο. Ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο ώστε αυτό να αποτελέσει την αφορμή για διαιτησία», είπε ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε:

«Αυτός είναι ο Τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών Συνθηκών, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της. Λίγο-λίγο. Τα λάθη της κυβέρνησης δικαιώνουν την Τουρκική θρασύτητα. Οι συνθήκες “περί φιλίας”, οι υποκλίσεις, η κουβέντα “ας με πουν και μειοδότη”, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα, δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση».

«Η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κ.Γεραπετρίτη, ότι εάν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε και ο υπουργός Εξωτερικών σ’ εμάς, που μας λέγατε “επαγγελματίες ανησυχούντες”; Προειδοποιώ και πάλι: η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή Φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της ΠΡΙΝ η Τουρκία νομοθετήσει. Δεν καταλαβαίνετε, επιτέλους, ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά;», ανέφερε και συνέχισε:

«Οφείλουμε, λοιπόν, να πάρουμε πρωτοβουλίες, ειδικά στην Ε.Ε. Να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα. Να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητα μας. Να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης, σε σειρά ζητημάτων. Και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου, με όλα τα διπλωματικά μας μέσα. Τώρα, όχι μετά».

Για τις υποκλοπές

Ο κ. Σαμαράς, σχολιάζοντας τη φράση του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ «Αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στο Μαξίμου στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;», σημείωσε:

«Ο κ. Μητσοτάκης κατ αρχάς, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον. Αναρωτιέμαι: Χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, έναν πρώην πρωθυπουργό – εμένα και τί είπε;»

Σε αυτό το πλαίσιο και στρέφοντας το βλέμμα στις υποκλοπές, σημείωσε: «Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: τέσσερις ιδιώτες, δύο εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το predator συγκεκριμένους στόχους».

Έκανε στη συνέχεια λόγο για «αυτονόητα ερωτήματα που προκύπτουν»:

«Γιατί άραγε αυτοί οι τέσσερις “ιδιώτες” να κάνουν υποκλοπές; Και πως έγινε αυτό; Που ήταν η έδρα τους; Και πώς επελέγησαν οι στόχοι; Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια; Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε “γη και ουρανό” να μάθει το τι συνέβη; Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας! Που δεν θα έβαζε τις κρατικές της υπηρεσίες να τα κάνουν όλα “φύλλο και φτερό”;».

«Κι εάν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, αποτελεσματικού κι αλάνθαστου πάντα επιτελικού κράτους», συνέχισε ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε:

«Προσέξτε, δεν μιλάμε για τις νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, οι οποίες επίσης δημιουργούν κάποια εύλογα ερωτήματα ως προς κάποια πρόσωπα. Όμως, εδώ μιλάμε για το παράνομο λογισμικό predator! Οι υποψίες -μετά και από την απόφαση του Δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό- για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους τέσσερις “ιδιώτες” , δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος; Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου ότι η εταιρεία του, η οποία διαθέτει το predator, συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις;»

Στη συνέχεια, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε: «Η κυβέρνηση που λέει πως η υπόθεση αφορά σε 4 ιδιώτες μόνο, τώρα επικαλείται την εθνική ασφάλεια. Το 2022 δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε; Και εάν ισχύει το επιχείρημα της εθνικής ασφάλειας, γιατί δεν έγινε κρατική έρευνα;»

Και στη συνέχεια, κλιμακώνοντας τα πυρά του, σημείωσε: «Εκτός κύριοι της κυβέρνησης εάν ψεύδεστε. Εάν η αλήθεια είναι άλλη. Εάν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή. Και κάτι συγκαλύπτετε. Αλλά εδώ μιλάμε για τη Δημοκρατία και την ποιότητά της. Και δεν μπορείτε κ.Μητσοτάκη να επικαλείστε την αναβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας, της ισονομίας και των δήθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στον γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να αδιαφορείτε για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας! Για όνομα του Θεού! Πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς αλλά ακόμα και αυτήν την έρημη Νέα Δημοκρατία; Τι φοβάστε κ.Μητσοτάκη;»

Και συνέχισε ο κ. Σαμαράς: «Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία; Τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης; Είμαι στη Βουλή από το 1977, έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός τρικομματικής κυβέρνησης στην πτωχευμένη Ελλάδα. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της ΝΔ από τη λαϊκή βάση του κόμματος. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος διαγραμμένος πρωθυπουργός της ΝΔ».

«Η ιστορία της ΝΔ από την ίδρυσή της, είναι διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Καραμανλής εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στην Ελλάδα αλλά και στο κόμμα. (…) Καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη, με μια ιδεολογία ποταμίσια του ότι ναναι. Η σημερινή ημέρα θα καταγραφεί ως ακόμη ένας κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του οκ. Μητσοτάκης», είπε επίσης ο πρώην πρωθυπουργός.

«Τρεις το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο για τη Γαλάζια Πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντο φρενοκομείο και εσείς έχετε την ευθύνη κ. Μητσοτάκη», επεσήμανε.