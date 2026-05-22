Κωνσταντοπούλου: Δεν αποχωρούμε από τη Βουλή για να σταθούμε απέναντι στη ΝΔ - Τι είπε για Βαλυράκη

Με το άρθρο του Συντάγματος που προβλέπει την τήρησή του και την υπεράσπισή του από τους πολίτες, ξεκίνησε την ομιλία της στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας ότι βία δεν είναι μόνο τα τανκς.

Όπως είπε, η πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί προσπάθεια σφετερισμού της νομιμότητας.

«Απέναντι στη βία έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε και παίρνουμε δύναμη από το φρόνημα, την εσωτερική αντίσταση, την ανυπακοή, εκείνων που αποτέλεσαν εμβλήματα για τους δημοκρατικούς αγώνες. Πριν 62 χρόνια σαν σήμερα έγινε η δολοφονική επίθεση του παρακράτους στον Γρηγόρη Λαμπράκη», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου μιλώντας για τη θρυλική πορεία ειρήνης που έκανε με το πανό που έγραφε τη λέξη «Ελλάς».

«Όποιος καταλύει τη δημοκρατία προδίδει την πατρίδα. Πατριδοκάπηλοι ήταν οι συνταγματάρχες της Χούντας», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου υπενθυμίζοντας ότι κατά τη θητεία της ως προέδρου της Βουλής εκκίνησε τη διαδικασία για το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου.

«Όποιος αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει την αλήθεια», τόνισε, μπαίνοντας στο θέμα των υποκλοπών. «Η υπόθεση των υποκλοπών πράγματι αφορά την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό περιμένω να έρθουν εδώ οι υπ. Εξωτερικών και Άμυνας που ήταν κι αυτοί παρακολουθούμενοι», ανέφερε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δε θα αποχωρήσει από τη διαδικασία ώστε να σταθεί απέναντι στη ΝΔ σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

«Όταν έγινε η δολοφονική επίθεση στον Λαμπράκη ο τότε ηγέτης σας αναρωτήθηκε ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Δεν γνώριζε ότι κυβερνά το παρακράτος που ο ίδιος είχε εκθρέψει; Εσείς δε γνωρίζετε ότι το παρακράτος που έχετε εκθρέψει έχει πάρει τα ηνία;», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας ότι οι βουλευτές της ποτέ δεν κατέθεσαν τα όπλα της αντίστασης υπέρ της Δημοκρατίας.

Απευθυνόμενη στους βουλευτές της ΝΔ που όπως είπε έχουν δημοκρατικές ευαισθησίες, είπε ότι καλούνται να προστατέψουν την πατρίδα απέναντι σε πράξεις που συνιστούν προδοσία, «ή θα παραδώσετε την πατρίδα σε ένα κράτος που διαπράττει γενοκτονία;».

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «χθες ορισμένοι βουλευτές της ΝΔ δε δέχτηκαν να στηρίξουν την συγκάλυψη».

Παράλληλα έκανε ξεχωριστή αναφορά στον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσσέ που εκπροσωπεί θύματα του Predator, θέλοντας, όπως είπε, να τον τιμήσει για το έργο του.

Τι είπε για ΕΥΠ και Βαλυράκη

Στη δευτερολογία της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας στην παρέμβαση του Μάκη Βορίδη, σχολίασε ότι «εγώ την πατρίδα μου δεν την παραδίδω στους φασίστες, ούτε στους νοσταλγούς του Γκέμπελς. Τη ΝΔ εκπροσωπεί ο ποινικά υπόλογος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός που προστατεύτηκε τον Ιούλιο. Ο οποίος είναι στη λίστα με τους πρώτους παρακολουθούμενους».

«Κληθήκατε να δώσετε κατάθεση; Όχι! Κλήθηκε κανείς από τους παρακολουθούμενους; Όχι! Κλήθηκε κάποιος υπάλληλος των εταιρειών; Όχι!», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Είπατε για την Τουρκία; Δεν γνωρίζατε ότι ανάμεσα στους παρακολουθούμενους ήταν η Αγγελική Ρούσσου, στέλεχος της ΕΥΠ που είχε υπηρετήσει σε κρίσιμες θέσεις στην Τουρκία, ήταν στόχος του Predator. Ερευνήσατε; Όχι! Εκλήθη ο στόχος που ήταν σύνδεσμος της ΕΥΠ στο ΝΑΤΟ; Όχι!», επεσήμανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα, έκανε λόγο για εκβιαζόμενο πολιτικό προσωπικό, εξηγώντας ότι τα στελέχη της ΝΔ που παρακολουθήθηκαν και δεν κινήθηκαν νομικά για να διακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη, συμμορφώνονται σε πειστικές απειλές.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία του δολοφονημένου Σήφη Βαλυράκη, τονίζοντας ότι «η δολοφονία ήταν γνωστή στην ΕΥΠ πριν την μάθει η οικογένεια».

