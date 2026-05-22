Κωνσταντοπούλου: Δεν αποχωρούμε από τη Βουλή για να σταθούμε απέναντι στη ΝΔ - Τι είπε για Βαλυράκη

Δεν αποχωρεί η Πλεύση Ελευθερίας από τη συνεδρίαση της Βουλής

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κωνσταντοπούλου: Δεν αποχωρούμε από τη Βουλή για να σταθούμε απέναντι στη ΝΔ - Τι είπε για Βαλυράκη
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην επανεξετάσει την υπόθεση των υποκλοπών ως απόπειρα σφετερισμού της νομιμότητας.
  • Η Πλεύση Ελευθερίας δεν αποχωρεί από τη συνεδρίαση της Βουλής και θα αντισταθεί στη ΝΔ καθ' όλη τη διάρκειά της.
  • Η Κωνσταντοπούλου κάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ να προστατέψουν την πατρίδα από πράξεις που θεωρεί προδοτικές.
  • Υπογράμμισε ότι οι υποκλοπές αφορούν την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική, ζητώντας την παρουσία των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας στη Βουλή.
  • Τιμής ένεκεν αναφέρθηκε στον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσσέ για το έργο του ως εκπρόσωπος θυμάτων του Predator.
Snapshot powered by AI

Με το άρθρο του Συντάγματος που προβλέπει την τήρησή του και την υπεράσπισή του από τους πολίτες, ξεκίνησε την ομιλία της στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας ότι βία δεν είναι μόνο τα τανκς.

Όπως είπε, η πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί προσπάθεια σφετερισμού της νομιμότητας.

«Απέναντι στη βία έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε και παίρνουμε δύναμη από το φρόνημα, την εσωτερική αντίσταση, την ανυπακοή, εκείνων που αποτέλεσαν εμβλήματα για τους δημοκρατικούς αγώνες. Πριν 62 χρόνια σαν σήμερα έγινε η δολοφονική επίθεση του παρακράτους στον Γρηγόρη Λαμπράκη», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου μιλώντας για τη θρυλική πορεία ειρήνης που έκανε με το πανό που έγραφε τη λέξη «Ελλάς».

«Όποιος καταλύει τη δημοκρατία προδίδει την πατρίδα. Πατριδοκάπηλοι ήταν οι συνταγματάρχες της Χούντας», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου υπενθυμίζοντας ότι κατά τη θητεία της ως προέδρου της Βουλής εκκίνησε τη διαδικασία για το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου.

«Όποιος αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει την αλήθεια», τόνισε, μπαίνοντας στο θέμα των υποκλοπών. «Η υπόθεση των υποκλοπών πράγματι αφορά την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό περιμένω να έρθουν εδώ οι υπ. Εξωτερικών και Άμυνας που ήταν κι αυτοί παρακολουθούμενοι», ανέφερε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δε θα αποχωρήσει από τη διαδικασία ώστε να σταθεί απέναντι στη ΝΔ σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

«Όταν έγινε η δολοφονική επίθεση στον Λαμπράκη ο τότε ηγέτης σας αναρωτήθηκε ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Δεν γνώριζε ότι κυβερνά το παρακράτος που ο ίδιος είχε εκθρέψει; Εσείς δε γνωρίζετε ότι το παρακράτος που έχετε εκθρέψει έχει πάρει τα ηνία;», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας ότι οι βουλευτές της ποτέ δεν κατέθεσαν τα όπλα της αντίστασης υπέρ της Δημοκρατίας.

Απευθυνόμενη στους βουλευτές της ΝΔ που όπως είπε έχουν δημοκρατικές ευαισθησίες, είπε ότι καλούνται να προστατέψουν την πατρίδα απέναντι σε πράξεις που συνιστούν προδοσία, «ή θα παραδώσετε την πατρίδα σε ένα κράτος που διαπράττει γενοκτονία;».

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «χθες ορισμένοι βουλευτές της ΝΔ δε δέχτηκαν να στηρίξουν την συγκάλυψη».

Παράλληλα έκανε ξεχωριστή αναφορά στον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσσέ που εκπροσωπεί θύματα του Predator, θέλοντας, όπως είπε, να τον τιμήσει για το έργο του.

Τι είπε για ΕΥΠ και Βαλυράκη

Στη δευτερολογία της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας στην παρέμβαση του Μάκη Βορίδη, σχολίασε ότι «εγώ την πατρίδα μου δεν την παραδίδω στους φασίστες, ούτε στους νοσταλγούς του Γκέμπελς. Τη ΝΔ εκπροσωπεί ο ποινικά υπόλογος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός που προστατεύτηκε τον Ιούλιο. Ο οποίος είναι στη λίστα με τους πρώτους παρακολουθούμενους».

«Κληθήκατε να δώσετε κατάθεση; Όχι! Κλήθηκε κανείς από τους παρακολουθούμενους; Όχι! Κλήθηκε κάποιος υπάλληλος των εταιρειών; Όχι!», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Είπατε για την Τουρκία; Δεν γνωρίζατε ότι ανάμεσα στους παρακολουθούμενους ήταν η Αγγελική Ρούσσου, στέλεχος της ΕΥΠ που είχε υπηρετήσει σε κρίσιμες θέσεις στην Τουρκία, ήταν στόχος του Predator. Ερευνήσατε; Όχι! Εκλήθη ο στόχος που ήταν σύνδεσμος της ΕΥΠ στο ΝΑΤΟ; Όχι!», επεσήμανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα, έκανε λόγο για εκβιαζόμενο πολιτικό προσωπικό, εξηγώντας ότι τα στελέχη της ΝΔ που παρακολουθήθηκαν και δεν κινήθηκαν νομικά για να διακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη, συμμορφώνονται σε πειστικές απειλές.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία του δολοφονημένου Σήφη Βαλυράκη, τονίζοντας ότι «η δολοφονία ήταν γνωστή στην ΕΥΠ πριν την μάθει η οικογένεια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 – Λατινικά: Δείτε προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις

13:29ANNOUNCEMENTS

Το ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ανοίγει τις πύλες του – Το όραμα και οι πρώτες δράσεις

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον Αλέξη Τσικόπουλο: «Στα 20 μέτρα από εκεί που τον βρήκαν είχε μια ταβέρνα, απορώ πώς δεν τον είχαν δει τόσους μήνες»

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε συλλήψεις σε Κιλκίς και Πέλλα για απάτες με τη μέθοδο του λογιστή - Ανάμεσά τους και ανήλικος

13:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πάνος Παπαδόπουλος: «Πρέπει να υπερασπιζόμαστε τη μοναδικότητά μας»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκτροπή νταλίκας στην ΠΑΘΕ – Έπεσε μέσα σε κανάλι, στο νοσοκομείο ο οδηγός

13:10WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν ενεργή γεωλογική δομή που κινείται ακόμη κάτω από τη Μεσόγειο

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Ολυμπιακοί του ντόπινγκ» στο Λας Βέγκας: Είναι «ηλίθιοι» και «κλόουν» ή το πείραμα θα βοηθήσει;

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δεν αποχωρούμε από τη Βουλή για να σταθούμε απέναντι στη ΝΔ - Τι είπε για Βαλυράκη

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Με Kids Wallet η απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους: Η διαδικασία

12:53ΠΟΛΤΟΣ

Το κόμμα Καρυστιανού θα πάρει όσα «εισιτήρια» έκοψε ο... Καποδίστριας;

12:47ANNOUNCEMENTS

Η Affidea Υποστηρικτής Υγείας του Εθνικού Θεάτρου

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: 70χρονη γυναίκα έπεσε στο κενό από τον 3ο όροφο ενώ καθάριζε

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικός: Κλείνουν οι σταθμοί Θησείο και Φάληρο για το επιβατικό κοινό με εντολή ΕΛΑΣ

12:43ANNOUNCEMENTS

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Χριστίνας Μπόμπα στις Κάννες με την GREY GOOSE Altius

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης πριν το Eurogroup: Η Ευρώπη να συντονίσει τις πολιτικές της για το στεγαστικό

12:30ΥΓΕΙΑ

Γιατί νιώθετε ότι πρέπει να πάτε στην τουαλέτα αλλά δεν γίνεται τίποτα εκεί

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε την ανατροπή στην πρωινή ζώνη

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αποχώρησε και το ΚΚΕ από τη συνεδρίαση για τις υποκλοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Χτύπημα της ΑΑΔΕ στο κύκλωμα λαθρεμπορίου σε 14 πόλεις- Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε παραλία: Εντοπίστηκαν νεκρές τρείς αδελφές - Άγνωστη η αιτία θανάτου τους

12:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα, πριν η Τουρκία νομοθετήσει

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: 70χρονη γυναίκα έπεσε στο κενό από τον 3ο όροφο ενώ καθάριζε

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού για την τραγική αυλαία - Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για 6 μήνες τη σορό του

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικός: Κλείνουν οι σταθμοί Θησείο και Φάληρο για το επιβατικό κοινό με εντολή ΕΛΑΣ

10:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από τη Βουλή το ΠΑΣΟΚ - Βαριές κουβέντες για «εθνική προδοσία» από Ανδρουλάκη

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

10:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Έσκασε«χαστούκι» στον Λιόλιο, αυτή τη φορά από το ΑΣΕΑΔ

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ το 3χρονο κοριτσάκι - Φέρει εκτεταμένες κακώσεις, συνελήφθη η μητέρα του

09:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Επανεξετάζεται η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πιθανή αναίρεση από τον Άρειο Πάγο

12:53ΠΟΛΤΟΣ

Το κόμμα Καρυστιανού θα πάρει όσα «εισιτήρια» έκοψε ο... Καποδίστριας;

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ