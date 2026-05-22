ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου - Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο

Η δράση ήταν απόλυτα συντονισμένη, μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ, και πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου σε 14 πόλεις της Ελλάδας.
  • Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου κατά τη διάρκεια των συντονισμένων ελέγχων.
  • Δύο άτομα προσήχθησαν στον Εισαγγελέα μετά από τελωνειακό και φορολογικό έλεγχο σε επιχειρήσεις.
  • Εντοπίστηκαν παράνομοι χώροι αποθήκευσης υγραερίου και καυσίμου.
  • Οι έλεγχοι επεκτείνονται στους πελάτες των επιχειρήσεων για τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του υγραερίου.
Ένα εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η δράση ήταν απόλυτα συντονισμένη, μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ, και πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα.

Δύο συλλήψεις - Δεσμεύτηκαν 15 βυτιοφόρα

Είκοσι οκτώ κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, επικουρούμενα από τέσσερις υπεύθυνους χειριστές θαλάμου και τέσσερις (4) επιχειρησιακούς αναλυτές, εισήλθαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των στοχευμένων επιχειρήσεων και διενήργησαν τελωνειακό και φορολογικό έλεγχο, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε τυχόν τέλεση οικονομικών εγκλημάτων.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερομένων ελέγχων, προσήχθησαν στον Εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν δεκαπέντε (15) βυτιοφόρα και διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (293.000) λίτρα υγραερίου.

Τέλος, εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος, όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Ο έλεγχος επεκτείνεται στους πελάτες αυτών των επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του υγραερίου.

