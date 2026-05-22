Πιερρακάκης πριν το Eurogroup: Η Ευρώπη να συντονίσει τις πολιτικές της για το στεγαστικό

Κύριο θέμα συζήτησης στο σημερινό άτυπο Eurogroup που διεξάγεται στη Λευκωσία θα είναι το στεγαστικό, με τον πρόεδρο του οργάνου και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, να τονίζει πως πρόκειται για ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη.

Σε δηλώσεις του πριν από τη συνεδρίαση, ο κ. Πιερρακάκης, σημείωσε πως η Ευρωζώνη θα πρέπει να συντονίσει τις πολιτικές της για το στεγαστικό, λέγοντας: «Πρέπει τουλάχιστον να μάθουμε ο ένας από τον άλλο τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε».

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι «η ασφάλεια και η σταθερότητα της Κύπρου είναι υπόθεση ολόκληρης της Ευρώπης».

Η δήλωση του υπουργού και οι απαντήσεις σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, έχουν ως εξής:

«Να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι στην Κύπρο, μία χώρα που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο, μία χώρα η οποία απέδειξε ότι μπορεί να μετατρέπει τις κρίσεις σε ευκαιρίες και διαρκώς να αναβαθμίζει τον οικονομικό και τον γεωπολιτικό της ρόλο. Η ασφάλεια και η σταθερότητα της Κύπρου είναι υπόθεση ολόκληρης της Ευρώπης».

Σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων που ακολούθησαν, ο υπουργός δήλωσε τα εξής:

«Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι η Ευρώπη έχει ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζει την κρίση. Σήμερα, μάλιστα, στη συνεδρίαση του Eurogroup θα συζητήσουμε τις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υπάρχουν σημαντικές εκπλήξεις σε αυτές. Οι προβλέψεις ανάπτυξης έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω και οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό προς τα πάνω, αλλά εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια περίμετρο θετικής ανάπτυξης. Υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική πίεση, αλλά η Ευρώπη είναι ανθεκτική. Και αυτό που έχει ήδη προωθήσει η Επιτροπή είναι η περίμετρος των μέτρων, με βάση την εμπειρία του 2022, τα οποία θα πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα.

Έχουμε δει τι συμβαίνει στις αγορές ομολόγων και την αστάθεια που υπάρχει, και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε το γεγονός ότι αφενός θα πρέπει να στηρίξουμε τους πολίτες μας, τις κοινωνίες μας, τους πιο ευάλωτους, και αφετέρου δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση να μετουσιωθεί σε μια δημοσιονομική κρίση. Πρέπει να είμαστε χειρουργικοί στους χειρισμούς μας. Και έχουμε μια βαθιά κατανόηση ότι, εάν τα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρατε, δεν ανοίξουν τον Ιούνιο, ο Ιούνιος θα είναι χειρότερος από τον Μάιο και ο Ιούλιος θα είναι χειρότερος από τον Ιούνιο. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτές τις συζητήσεις και συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε μεταξύ μας ως υπουργοί Οικονομικών. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση».

«Τα μέτρα εφαρμόζονται ήδη σε εθνικό επίπεδο, δεδομένων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων κάθε κράτους- μέλους. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η δημοσιονομική κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι το 2022, βρισκόμαστε, ας πούμε, σε μια πιο δύσκολη δημοσιονομική εξίσωση από ό,τι παλαιότερα, αλλά έχουμε καλύτερη εμπειρία από το 2022. Αυτό που παρουσίασε πρόσφατα το ΔΝΤ είναι ότι τα μέτρα που εφαρμόσαμε στις ενεργειακές μας πολιτικές από το 2020 μάς επέτρεψαν να έχουμε έναν αντίκτυπο μειωμένο κατά 12%, δεδομένου αυτού που έχει συμβεί συνολικά στη Μέση Ανατολή και στις οικονομίες μας.

Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε, πέρα από το να εφαρμόζουμε μέτρα που προτείνει η Επιτροπή, στην περίμετρο των τριών χαρακτηριστικών- προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα- είναι και μέτρα που ταιριάζουν με τις μακροπρόθεσμες ενεργειακές μας πολιτικές».

«Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω ότι σήμερα πρόκειται να συζητήσουμε ακόμη δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι η στέγαση. Η στέγαση δεν αποτελεί βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αρμοδιότητα είναι συνήθως εθνική, περιφερειακή και τοπική. Ωστόσο, αισθάνομαι ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης δεν μπορούν να αποφεύγουν να συζητούν τα ζητήματα που αποτελούν τον πυρήνα του ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών και η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής. Η στέγαση είναι επίσης ένα οικονομικό ζήτημα, και πρέπει τουλάχιστον να συντονίσουμε τις πολιτικές μας μεταξύ μας. Πρέπει τουλάχιστον να μάθουμε ο ένας από τον άλλο τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε. Και αυτό σχεδιάζουμε να αρχίσουμε να κάνουμε στη σημερινή μας συνεδρίαση.

Τελικό θέμα που θα συζητήσουμε στη σημερινή αρκετά εντατική συνεδρίαση εδώ στη Λευκωσία είναι το Ψηφιακό Ευρώ. Έχουμε προσκαλέσει την Aurore Lalucq, επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να συζητήσουμε το κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση του Ψηφιακού Ευρώ, με βάση τον χρονικό ορίζοντα του 2029 που έχει προτείνει η ΕΚΤ.

Για εμάς, «η ψηφιακή Ευρώπη» είναι ζήτημα χρηματοοικονομικής κυριαρχίας και είναι ένα ζήτημα, θα έλεγα, συνταγματικής σημασίας για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. Και γι' αυτό όλα αυτά τα θέματα τίθενται ταυτόχρονα στη σημερινή ατζέντα».

«Θα έλεγα ότι υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά δεν βρισκόμαστε σε στασιμοπληθωρισμό αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης υποδηλώνει η επικαιροποιημένη οικονομική πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε χθες, βρισκόμαστε σε θετική ανάπτυξη. Η λέξη- κλειδί για την Ευρώπη είναι η ανθεκτικότητα. Ας χτίσουμε πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ».