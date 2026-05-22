Η Καρυστιανού ίδρυσε το κόμμα της: Από τον Καποδίστρια μέχρι το αίτημα για αποκατάσταση Δημοκρατίας

Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού

Χρύσα Γρίβα

  • Η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε το νέο πολιτικό φορέα της με κεντρικό αίτημα την «αποκατάσταση της Δημοκρατίας».
  • Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη συνδύασε πολιτικές ομιλίες με πολιτιστικά στοιχεία και έντονο συναισθηματισμό.
  • Ομιλητές και παριστάμενοι ανέδειξαν τον προβληματισμό τους για τη διαφθορά και δεν απέφυγαν ακόμη και θεωρίες που θυμίζουν συνωμοσιολογικά σενάρια
  • Αναφέρθηκαν σε ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας
  • Το όνομα του νέου κόμματος είναι «Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Κρυστιανού Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών
Με κοινό τόπο την «αποκατάσταση της Δημοκρατίας», όπως με στόμφο εξήγγειλαν οι περισσότεροι εκ των ομιλητών, ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης η πομπώδης ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Ως τόπος, επιλέχθηκε ο κινηματογράφος Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη: Μια αίθουσα χωρητικότητας περί των 500 θέσεων, που δεν φαινόταν να είναι αυτό που λέμε «ασφυκτικά» γεμάτη, έγινε το θέατρο των τοποθετήσεων των στελεχών, που όπως όλα δείχνουν, θα επανδρώσουν τον νέο πολιτικό φορέα, το «κίνημα», όπως αρέσκεται η ίδια να το λέει.

Η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού έμοιαζε ενίοτε λιγότερο με πολιτική εκδήλωση και περισσότερο με τις παλαιές κυριακάτικες εκδρομές που ξεκινούν με Θεοδωράκη στο πούλμαν και καταλήγουν σε ταβέρνα με χορευτικό πρόγραμμα και ανάλυση για το πώς «η Ελλάδα δεν σώζεται».

Η μουσική επένδυση κράτησε σχεδόν μία ώρα και μεταξύ άλλων ακούστηκε το «Περιβόλι» του Θεοδωράκη και άλλα έντεχνα τραγούδια. Μέχρις ότου έφτασε καταχειροκροτούμενη και ντυμένη με μαύρη κλος φούστα και λευκό πουκάμισο με ένα κεντημένο μαύρο τριαντάφυλλο, η Μαρία Καρυστιανού, με τους παριστάμενους να σηκώνονται όρθιοι και να την χειροκροτούν ενθουσιωδώς. Όπως έγινε γνωστό, η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε για τη συγκεκριμένη εμφάνιση ένα σύνολο από τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, με κλος φούστα και άσπρο πουκάμισο. Κεντημένο στο πέτο ήταν το μαύρο τριαντάφυλλο, του πένθους και της αναγέννησης, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Η ατμόσφαιρα πάντως είχε έναν ενθουσιασμό ανθρώπων που αισθάνονται πως συμμετέχουν σε κάτι ιστορικό, ακόμη κι αν γύρω τους δεν συμβαίνει κάτι τόσο μεγάλο που θα μπορούσε να δικαιολογεί την συγκίνησή τους.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο μέχρι πρότινος τουλάχιστον, ανταποκριτής ελληνικών ΜΜΕ στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, που πάντως κλήθηκε στο βήμα μόνο με το ονοματεπώνυμό του, χωρίς αναφορά καμίας ιδιότητας. Φορώντας ένα μαύρο t-shirt με τρεις Ρώσους γενειοφόρους εξήγησε πως δεν πρόκειται για τους Μαρξ - Ένγκελς - Λένιν, καθώς όπως είπε, πιθανώς πρόκειται για απαγορευμένες λέξεις στην Ελλάδα, επιλέγοντας προφανώς να αγνοήσει πως στην Ελλάδα του 2026, μάλλον καθένας μας μπορεί να βρει ένα μικρόφωνο και να λέει ό,τι θέλει. Συνέχισε ωστόσο, λέγοντας πως στην μπλούζα του έχει τους Ρώσους συγγραφείς, Τολστόι - Ντοστογιέφσκι - Τσέχωφ, και πως επέλεξε να φαίνεται ο Ντοστογιέφσκι, που έχει γράψει το «Έγκλημα και Τιμωρία»: Αυτοί που εγκλημάτισαν να γνωρίζουν πως η τιμωρία τους πλησιάζει, αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες, είπε αμέσως μετά ανεβάζοντας τον δραματικό τόνο της φωνής του.

Θανάσης Αυγερινός

Η πρώην ηθοποιός (και γνωστή ως Hellene από ένα viral βίντεο της σκοτεινής περιόδου της οικονομικής κρίσης) Κατερίνα Μουτσάτσου εμφανίστηκε αμέσως μετά επί σκηνής και με λυγμό στη φωνή της καλησπέρισε -μεταξύ άλλων- όλους τους Ελληνορθόδοξους, όπου κι αν βρίσκονται και παρακολουθούν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δηλώνοντας πως γεννήθηκε στο Μόντερεϊ ως κόρη αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού που είχε πάρει υποτροφία, ανακοίνωσε με δραματικό τόνο: «Συντάσσομαι με τη Μαρία Καρυστιανού για να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία». Εκεί κάπου άρχισε να γίνεται σαφές ότι η λέξη «αποκατάσταση» θα έπαιζε πιο συχνά κι από το ρεφρέν του «Περιβολιού». Η ίδια είπε ακόμη ότι «η δικαστική εξουσία είναι στο ίδιο κρεβάτι με νομοθετική και εκτελεστική εξουσία», συνεχίζοντας: «Αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε για να υπάρξει Δημοκρατία».

Κατερίνα Μουτσάτσου

Και πράγματι, ακολούθησε βίντεο - με το γνωστό πια AI περιστέρι, να μας οδηγεί σε Έλληνες του εξωτερικού: Η αρχή έγινε με 18χρονη κοπέλα στην Αριζόνα των ΗΠΑ, η οποία επίσης μίλησε για την ανάγκη «αποκατάστασης της Δημοκρατίας». Τι ακριβώς χρειάζεται αποκατάσταση δεν έγινε απολύτως σαφές, ειδικά όταν ακούγεται από μιοα έφηβη που ζει στο εξωτερικό, αλλά η λέξη είχε αποκτήσει πλέον σχεδόν… μεταφυσικές ιδιότητες. Έγινε το μεγάλο ζητούμενο σε μια αίθουσα που χειροκροτούσε ό,τι ακουγόταν κατά του συστήματος, που πολεμά τους άξιους.

Ακολούθησαν ομογενείς από τη Νέα Υόρκη, όπου εμφανίστηκαν ηλικιωμένοι ομογενείς να επαναλαμβάνουν τις ίδιες γνωστές θεωρίες περί προδοσίας, παρακμής και εθνικής αφύπνισης. Το πολιτικό μήνυμα της βραδιάς είχε πλέον αποκτήσει έντονο άρωμα συνοικιακού καφενείου του 1987, αξιοποιώντας ωστόσο τις διευκολύνσεις του Wi-Fi.

Εκδότης διαδικτυακού περιοδικού ανέφερε μεταξύ άλλων το επιχείρημα ότι «εμείς αναδείξαμε την ταινία του Καποδίστρια» ώστε «το μήνυμα του Καποδίστρια να εκφραστεί από τη Μαρία Καρυστιανού». Κάποιος άλλος διακήρυξε ότι «ο Ιωάννης Καποδίστριας μάς περιμένει να αφυπνιστούμε», πρόταση που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πού ακριβώς περιμένει, σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας.

Το επίπεδο ανέβηκε ακόμη περισσότερο όταν ακούστηκε το σύνθημα: «200 χρόνια μας κυβερνούν ραγιάδες και δοσίλογοι» - προφανώς σε αυτούς εντάσσονται προσωπικότητες όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, μεταξύ όλων των άλλων. Ένας άνδρας, δηλώνοντας αγρότης, ζήτησε επιτακτικά «όλοι μαζί να διώξουμε τη σαπίλα και τη διαφθορά».

Στην ίδια αίθουσα ακούστηκε επίσης πως η οικονομική κρίση ήταν «σκόπιμη και φτιαχτή», από τον πρόεδρο των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης. Αμέσως μετά, καθηγητής από το Columbia University εξήγησε ότι στην Ελλάδα το glass ceiling, είναι η διαφθορά και το κράτος δικαίου, που δεν μας επιτρέπουν να αναδείξουμε τις δυνάμεις μας και να καταπλήξουμε, ως Έλληνες το παγκόσμιο κοινό.

Συνολικά, η εκδήλωση έδωσε την αίσθηση ενός πολιτικού μωσαϊκού όπου συνυπήρχαν Θεοδωράκης, Καποδίστριας, Αριζόνα, Αγία Πετρούπολη, θεωρίες συνωμοσίας, υπαρξιακή αγωνία και η μόνιμη ελληνική πεποίθηση ότι κάπου υπάρχει ένα «σύστημα» που μας εμποδίζει να μεγαλουργήσουμε.

