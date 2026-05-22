Τραγωδία στην Αθηνών-Σουνίου: Νεκρός ο 56χρονος που τραυματίστηκε σε καραμπόλα τριών οχημάτων
Από τη σύγκρουση, τα αίτια της οποίας ερευνά το ανακριτικό της Τροχαίας, τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα, ευτυχώς ελαφρύτερα
Υπέκυψε δυστυχώς στα τραύματά του ο 56χρονος οδηγός που ενεπλάκη με το αυτοκίνητό του σε καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών-Σουνίου το πρωί της Παρασκευής.
Ο 56χρονος διακομίσθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όμως ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του όταν τον απομάκρυναν από τα συντρίμμια του οχήματός του και οι προσπάθειες να τον επαναφέρουν στο νοσοκομείο δεν στέφθηκαν με επιτυχία.
Από τη σύγκρουση, τα αίτια της οποίας ερευνά το ανακριτικό της Τροχαίας, τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα, ευτυχώς ελαφρύτερα.
