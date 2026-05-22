Στην Αθήνα η πριγκίπισσα Άννα - Δείτε φωτογραφίες από την συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Συνάντηση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με την Πριγκίπισσα Άννα στο Προεδρικό Μέγαρο, Αθήνα, στις 22 Μαΐου 2026.

Στην Αθήνα βρίσκεται η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου, συνοδευόμενη από το σύζυγό της, αντιναύαρχο Σερ Τιμ Λώρενς, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης.

Η πριγκίπισσα έφτασε στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα της Πέμπτης, όπου την υποδέχθηκαν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και ο Βρετανός πρέσβης Μάθιου Λοτζ.

Το πρωί της Παρασκευής, 22 Μαΐου, η πριγκίπισσα Άννα συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας στις εκδηλώσεις για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η βρετανική βασιλική οικογένεια διατηρεί παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα, ενώ η ίδια η πριγκίπισσα έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε εκδηλώσεις που τιμούν τη μνήμη και τους αγώνες της χώρας σε ιστορικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Δείτε φωτογραφίες από την συνάντησή τους:

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με την Πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Eurokinissi

Συνάντηση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με την Πριγκίπισσα Άννα στο Προεδρικό Μέγαρο, Αθήνα, στις 22 Μαΐου 2026. SOOC

