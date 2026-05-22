Στην Αθήνα η πριγκίπισσα Άννα - Δείτε φωτογραφίες από την συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Η πριγκίπισσα έφτασε στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα της Πέμπτης, όπου την υποδέχθηκαν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και ο Βρετανός πρέσβης Μάθιου Λοτζ
Στην Αθήνα βρίσκεται η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου, συνοδευόμενη από το σύζυγό της, αντιναύαρχο Σερ Τιμ Λώρενς, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης.
Η πριγκίπισσα έφτασε στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα της Πέμπτης, όπου την υποδέχθηκαν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και ο Βρετανός πρέσβης Μάθιου Λοτζ.
Το πρωί της Παρασκευής, 22 Μαΐου, η πριγκίπισσα Άννα συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας στις εκδηλώσεις για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η βρετανική βασιλική οικογένεια διατηρεί παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα, ενώ η ίδια η πριγκίπισσα έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε εκδηλώσεις που τιμούν τη μνήμη και τους αγώνες της χώρας σε ιστορικό και στρατιωτικό επίπεδο.
Δείτε φωτογραφίες από την συνάντησή τους: