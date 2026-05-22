Τηλεσκόπιο απαθανάτισε ετοιμοθάνατο άστρο σε απόσταση 1.500 ετών φωτός

Η φωτογραφία αυτή, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το NOIRLab της Εθνικής Επιτροπής Επιστημών των ΗΠΑ (NSF) την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, απεικονίζει το νεφέλωμα «Crystal Ball».

Ποτέ ένα ετοιμοθάνατο άστρο δεν ήταν τόσο όμορφο όσο αυτό.

Το τηλεσκόπιο Gemini North, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της Χαβάης, το Μάουνα Κέα, φωτογράφισε το άστρο κατά την διάρκεια των τελευταίων του στιγμών. Η εικόνα δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το NOIRLab του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το οποίο διαχειρίζεται το τηλεσκόπιο.

Πρόκειται για ένα σύστημα διπλού αστέρα που βρίσκεται σε απόσταση 1.500 ετών φωτός, το οποίο είναι γνωστό με το παρατσούκλι «Νεφέλωμα της Κρυστάλλινης Σφαίρας» λόγω του λευκού, σφαιρικού νέφους που το περιβάλλει. Υπενθυμίζεται ότι ένα έτος φωτός αντιστοιχεί σε 9,46 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

Δείτε το «Νεφέλωμα της Κρυστάλλινης Σφαίρας»:

Η φωτογραφία αυτή, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το NOIRLab της Εθνικής Επιτροπής Επιστημών των ΗΠΑ (NSF) την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, απεικονίζει το νεφέλωμα «Crystal Ball». NSF NOIRLab μέσω AP

Το φαινόμενο

Αυτό το νέφος σχηματίζεται όταν ένα άστρο αποβάλλει τα εξωτερικά του στρώματα προς το τέλος της ζωής του. Ο εκτεθειμένος αστρικός πυρήνας θερμαίνει το νέφος, φτάνοντας στους δεκάδες χιλιάδες βαθμούς Κελσίου, προσδίδοντάς του μια αιθέρια λάμψη.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ένας από τους δύο αστέρες που περιστρέφονταν γύρω από το πλανητικό νεφέλωμα, ο οποίος ήταν κάποτε μεγαλύτερος από τον ήλιο μας, έπαψε να υπάρχει.

Το τηλεσκόπιο Gemini North παρατήρησε πέρυσι το νεφέλωμα — επίσημα γνωστό ως NGC 1514.