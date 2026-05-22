Στρατηγική συνεργασία ΕΑΒ – Embraer: Στόχος η τεχνική υποστήριξη του C-390 Millennium στην Ελλάδα

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Embraer και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) θέτοντας τις βάσεις για μελλοντική στρατηγική συνεργασία και ανάπτυξη δυνατοτήτων υποστήριξης του στρατιωτικού αεροσκάφους μεταφοράς νέας γενιάς C-390 Millennium στην Ελλάδα.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι εταιρείες τονίζουν ότι στόχος του μνημονίου είναι η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας τους στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας.

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Fabio Caparica, Vice President of Contracts της Embraer Defense & Security και τον Αλέξανδρο Διακόπουλο, εκτελεστικό πρόεδρο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Κεντρική στόχευση του μνημονίου είναι η ελληνική Πολεμική Αεροπορία να διαθέτει την επιχειρησιακή αυτονομία και αυτάρκεια που απαιτείται για τη διαχείριση και υποστήριξη του μελλοντικού στόλου C-390, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας.

«Η υπογραφή του μνημονίου με την Embraer είναι για εμάς κάτι περισσότερο από μία επιχειρηματική συμφωνία. Αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι η ΕΑΒ μπορεί και πρέπει να αποτελεί φυσική επιλογή για εταιρείες αεροναυπηγικής διεθνούς εμβέλειας που αναζητούν αξιόπιστο συνεργάτη στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη ικανοτήτων συντήρησης και υποστήριξης του C-390 στην Ελλάδα δεν εξυπηρετεί μόνο τις επιχειρησιακές ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά διαμορφώνει παράλληλα μία βιομηχανική υποδομή με διαρκή και μακροπρόθεσμη αξία για τη χώρα. Είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός επιχειρησιακής αυτονομίας και βιομηχανικής ανάπτυξης που καθορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση της ΕΑΒ», δήλωσε ο κ. Διακόπουλος.

«Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία είναι μία εταιρεία την οποία γνωρίζουμε καλά και με την οποία συνεργαζόμαστε εδώ και αρκετές δεκαετίες. Στη διάρκεια αυτής της πορείας έχουμε εκτιμήσει την τεχνογνωσία των ανθρώπων της και την ποιότητα του έργου που παραδίδουν. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η ΕΑΒ αναδεικνύεται φυσικά ως ο ιδανικός εταίρος μας στην Ελλάδα», ανέφερε, από την πλευρά του, ο κ. Caparica.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Douglas Lobo, VicePresident Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Services & Support υπογράμμισε: «Αυτή η στρατηγική συμφωνία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές συζητήσεις σχετικά με την ενίσχυση της εγχώριας τεχνογνωσίας στον τομέα της συντήρησης, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη διευρυμένων δυνατοτήτων MRO και μεγαλύτερης αυτονομίας για την Πολεμική Αεροπορία. Δεσμευόμαστε να ενδυναμώσουμε αυτήν τη συνεργασία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να ενισχυθεί η εγχώρια τεχνογνωσία και αυτονομία υποστήριξης και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μία μακροπρόθεσμη και βιώσιμη συνεργασία. Αυτή η συμφωνία θα επιτρέψει, επίσης, στην Embraer να διευρύνει την παρουσία της στην Ελλάδα και να ενισχύσει τη μακρόχρονη σχέση της με τη χώρα».

Το μνημόνιο συνεργασίας, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Embraer για περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά, στηρίζοντας την ανάπτυξη της εταιρείας και συμβάλλοντας στην πρόοδο του αεροδιαστημικού και αμυντικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το C-390 Millennium

Το C-390 Millennium αποτελεί τη νέα γενιά στρατιωτικών αεροσκαφών μεταφοράς, με πολλαπλές επιχειρησιακές δυνατότητες και εγγενή διαλειτουργικότητα. Επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα ευελιξίας, αξιοπιστίας και επιχειρησιακής αποδοτικότητας, επιβεβαιώνοντας σταθερά τις προηγμένες δυνατότητές του στις στρατιωτικές αερομεταφορές, σύμφωνα με την ανακοίνωση.