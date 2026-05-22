Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία
Η ανακάλυψη διέκοψε προσωρινά τις προετοιμασίες για την ανάπλαση της παραλίας ενόψει του καλοκαιριού
Οι εργασίες ανάπλασης ενόψει καλοκαιριού σε μία ισπανική παραλία αποκάλυψαν ένα ιστορικό εύρημα ηλικίας 2.000 ετών, της ρωμαϊκής περιόδου.
Οι εργάτες στη παραλία Almadraba του Αλικάντε, έμειναν έκπληκτοι όταν βρήκαν ένα λευκό μαρμάρινο κεφάλι που χρονολογείται από την Υψηλή Αυτοκρατορική Ρωμαϊκή περίοδο τον πρώτο ή τον δεύτερο αιώνα.
Σύμφωνα με αρχαιολόγους πιθανώς αντιπροσωπεύει τη θεά Αφροδίτη, και πέρα από μικρές ζημιές στη μύτη, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, ενώ η πολιτιστική και ιστορική του αξία θεωρούνται ανυπολόγιστες. Οι διαστάσεις τους είναι ύψος 22,22 εκατοστά και πλάτος 19,78.
Το συμβούλιο του Αλικάντε περιγράφει την προτομή ως «ρωμαϊκή κεφαλή μεγάλης καλλιτεχνικής ποιότητας και σε άριστη κατάσταση διατήρησης», ενώ οι αρχαιολόγοι τη θεωρούν ήδη ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα στο Αλικάντε από τη ρωμαϊκή εποχή.
Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος για περισσότερα από 15 χρόνια μετά την ανακάλυψη των ερειπίων μιας ρωμαϊκής βίλας και εικάζεται πως το μαρμάρινο κεφάλι αποτελούσε μέρος της διακόσμησής της.
Οι εργασίες ανάπλασης στην παραλία αναστέλλονται προς το παρόν.