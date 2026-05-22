Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

Οι εργασίες ανάπλασης ενόψει καλοκαιριού σε μία ισπανική παραλία αποκάλυψαν ένα ιστορικό εύρημα ηλικίας 2.000 ετών, της ρωμαϊκής περιόδου.

Οι εργάτες στη παραλία Almadraba του Αλικάντε, έμειναν έκπληκτοι όταν βρήκαν ένα λευκό μαρμάρινο κεφάλι που χρονολογείται από την Υψηλή Αυτοκρατορική Ρωμαϊκή περίοδο τον πρώτο ή τον δεύτερο αιώνα.

Σύμφωνα με αρχαιολόγους πιθανώς αντιπροσωπεύει τη θεά Αφροδίτη, και πέρα από μικρές ζημιές στη μύτη, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, ενώ η πολιτιστική και ιστορική του αξία θεωρούνται ανυπολόγιστες. Οι διαστάσεις τους είναι ύψος 22,22 εκατοστά και πλάτος 19,78.

?? Ojo al bellísimo busto en mármol de la diosa Venus que acaba de aparecer en la playa de la Almadraba en Alicante. Los primeros análisis la datan en torno a los ss. I - II d.C., y formaría parte de la decoración escultórica de una villa hallada en la misma zona en 2025 ?? pic.twitter.com/DjPLaJKVkF — César Dorado ??️ (@CDorado75) May 20, 2026

Το συμβούλιο του Αλικάντε περιγράφει την προτομή ως «ρωμαϊκή κεφαλή μεγάλης καλλιτεχνικής ποιότητας και σε άριστη κατάσταση διατήρησης», ενώ οι αρχαιολόγοι τη θεωρούν ήδη ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα στο Αλικάντε από τη ρωμαϊκή εποχή.

Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος για περισσότερα από 15 χρόνια μετά την ανακάλυψη των ερειπίων μιας ρωμαϊκής βίλας και εικάζεται πως το μαρμάρινο κεφάλι αποτελούσε μέρος της διακόσμησής της.

Οι εργασίες ανάπλασης στην παραλία αναστέλλονται προς το παρόν.