Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

Η ανακάλυψη διέκοψε προσωρινά τις προετοιμασίες για την ανάπλαση της παραλίας ενόψει του καλοκαιριού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σε παραλία Almadraba του Αλικάντε βρέθηκε λευκό μαρμάρινο κεφάλι ηλικίας 2.000 ετών από τη ρωμαϊκή περίοδο.
  • Η προτομή πιθανώς απεικονίζει τη θεά Αφροδίτη και είναι σε άριστη κατάσταση με μικρές ζημιές στη μύτη.
  • Το εύρημα θεωρείται από τα πιο σημαντικά ρωμαϊκά ευρήματα στην περιοχή και έχει μεγάλη πολιτιστική και ιστορική αξία.
  • Ο χώρος χαρακτηρίζεται αρχαιολογικός και σχετίζεται με τα ερείπια μιας ρωμαϊκής βίλας, όπου πιθανώς ανήκε η προτομή.
  • Οι εργασίες ανάπλασης στην παραλία έχουν ανασταλεί προσωρινά λόγω της ανακάλυψης.
Snapshot powered by AI

Οι εργασίες ανάπλασης ενόψει καλοκαιριού σε μία ισπανική παραλία αποκάλυψαν ένα ιστορικό εύρημα ηλικίας 2.000 ετών, της ρωμαϊκής περιόδου.

Οι εργάτες στη παραλία Almadraba του Αλικάντε, έμειναν έκπληκτοι όταν βρήκαν ένα λευκό μαρμάρινο κεφάλι που χρονολογείται από την Υψηλή Αυτοκρατορική Ρωμαϊκή περίοδο τον πρώτο ή τον δεύτερο αιώνα.

Σύμφωνα με αρχαιολόγους πιθανώς αντιπροσωπεύει τη θεά Αφροδίτη, και πέρα από μικρές ζημιές στη μύτη, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, ενώ η πολιτιστική και ιστορική του αξία θεωρούνται ανυπολόγιστες. Οι διαστάσεις τους είναι ύψος 22,22 εκατοστά και πλάτος 19,78.

Το συμβούλιο του Αλικάντε περιγράφει την προτομή ως «ρωμαϊκή κεφαλή μεγάλης καλλιτεχνικής ποιότητας και σε άριστη κατάσταση διατήρησης», ενώ οι αρχαιολόγοι τη θεωρούν ήδη ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα στο Αλικάντε από τη ρωμαϊκή εποχή.

Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος για περισσότερα από 15 χρόνια μετά την ανακάλυψη των ερειπίων μιας ρωμαϊκής βίλας και εικάζεται πως το μαρμάρινο κεφάλι αποτελούσε μέρος της διακόσμησής της.

Οι εργασίες ανάπλασης στην παραλία αναστέλλονται προς το παρόν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:53ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Άντρας βρήκε 30.000 δολάρια σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον Ιούνιο η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πορτογαλία: Η πεζοναύτης που έδεσε τα μάτια των παιδιών της και τα εγκατέλειψε σε δάσος να παίξουν «χαμένο θησαυρό», παράτησε κι ένα έφηβο παιδί στη Γαλλία - Σήμερα στον εισαγγελέα

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σας αρέσει ένα εκτός δρόμου Mazda MX-5;

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (22/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΥΓΕΙΑ

Ιλαρά και Μουντιάλ 2026: Η τρέχουσα κατάσταση σε κάθε πόλη – Χάρτες και στοιχεία

07:38ΕΛΛΑΔΑ

AI κάμερες στον ΗΣΑΠ για τους «τζαμπατζήδες»: Πώς εντοπίζονται όσοι δεν πληρώνουν εισιτήριο

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη η ζήτηση για την ισραηλινή αμυντική τεχνολογία - Στα 15 δισ. δολάρια οι πωλήσεις το 2024

07:30ΜΑΝΤΕΙΟ

Εκβιασμός αν μπουν διόδια στο Ορμούζ λέει ο Κυριάκος, Τι είναι το 28ο καθεστώς, Η Ελπίδα της Μαρίας ήρθε με Μίκυ, Ντοστογιέφκσυ και άγχος

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ηχηρό deal στο bancassurance – Τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Η «μητέρα των μαχών» σήμερα στη Βουλή - Στο τραπέζι του ΠΑΣΟΚ και πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (22/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε Αττική και ΟΑΚΑ – Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ. με 4.000 αστυνομικούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Aναισθησιολόγος με «φακελάκι»: «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"», καταγγέλλει ο γιος της ασθενούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πορτογαλία: Η πεζοναύτης που έδεσε τα μάτια των παιδιών της και τα εγκατέλειψε σε δάσος να παίξουν «χαμένο θησαυρό», παράτησε κι ένα έφηβο παιδί στη Γαλλία - Σήμερα στον εισαγγελέα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

04:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Πέθανε ο πρωταθλητής του Nascar Κάιλ Μπους σε ηλικία 41 ετών

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

06:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: 150€ ανά τέκνο τον Ιούνιο – Ποιοι θα λάβουν χρήματα χωρίς αίτηση

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε Αττική και ΟΑΚΑ – Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ. με 4.000 αστυνομικούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Aναισθησιολόγος με «φακελάκι»: «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"», καταγγέλλει ο γιος της ασθενούς

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Προβλήματα για τον Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν ίσως τον εμποδίσει να πάει στον γάμο του γιου του – Το ουράνιο φέρνει «εμπλοκή» στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ