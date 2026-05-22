Φλόριντα: Άντρας βρήκε 30.000 δολάρια σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη

Όλα έγιναν στις αρχές Μαΐου, όταν ο Λουίς Σάλαζαρ βρισκόταν για ψώνια σε ένα κατάστημα Wawa

Newsbomb

Φλόριντα: Άντρας βρήκε 30.000 δολάρια σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη

Ο Λουίς Σάλαζαρ, ο οποίος επέστρεψε 30.000 δολάρια, που βρήκε στην τουαλέτα καταστήματος, στον ιδιοκτήτη τους

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας άνδρας από την Φλόριντα βρήκε 30.000 δολάρια στην τουαλέτα ενός καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη τους, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν δικά του τα χρήματα, για να τα κρατήσει».

Όλα έγιναν στις αρχές Μαΐου, όταν ο Λουίς Σάλαζαρ βρισκόταν για ψώνια σε ένα κατάστημα Wawa, μια αμερικανική αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών και πρατηρίων καυσίμων, στο Ριβιέρα Μπιτς της Φλόριντα. Εκεί, βρήκε μια τσάντα στην τουαλέτα, η οποία περιείχε 30.000 δολάρια.

Αμέσως, ο Σάλαζαρ ενημέρωσε το κατάστημα και τους πελάτες για την τσάντα, αλλά μιας και δεν μπόρεσε να βρει τον ιδιοκτήτη, απευθύνθηκε στις αρχές και κατάφερε να τον βρει.

Δείτε βίντεο:

«Του έδωσα την τσάντα του και εκείνος άρχισε να κλαίει και με αγκάλιασε», είπε ο Σαλαζάρ στο τοπικό μέσο WPBF 25, αφού παρέδωσε τα χρήματα στον ιδιοκτήτη τους στο αστυνομικό τμήμα του Ριβιέρα Μπιτς. «Τα έδωσα επειδή δεν είναι δικά μου τα χρήματα για να τα κρατήσω. Δεν με μεγάλωσαν έτσι», είπε ο Σαλαζάρ.

«Εξεπλάγην πραγματικά που κάποιος έκανε κάτι τέτοιο», είπε από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης των χρημάτων μιλώντας στο WPBF 25. «Σκεφτείτε το. Είναι χρήματα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

10:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων στην Κρήτη: Καρέ καρέ η γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Οι ΗΠΑ «ξόδεψαν» τους μισούς πυραύλους THAAD που διέθεταν, για να προστατέψουν το Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

09:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που θώπευσε 24χρονη σε λεωφορείο

09:49WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς οχημάτων: 14 καταστρώματα και χωρητικότητα πάνω από 10.000 θέσεις

09:48WHAT THE FACT

Οικογένεια απορρίπτει 22 εκατομμύρια για το αγρόκτημά της για ένα τεράστιο τεχνολογικό έργο

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 3χρονο κοριτσάκι με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα

09:46WHAT THE FACT

Ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ιαπωνίας θα χτιστεί από φιλάθλους με ανακυκλωμένο ξύλο και νερό της βροχής

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Ranger Super Duty είναι για τα (πολύ) δύσκολα

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός λόγω τροχαίων - Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ηλικιωμένη πέταξε 36.000 ευρώ και κοσμήματα από το μπαλκόνι για να «καταγραφούν»

09:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Επανεξετάζεται η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πιθανή αναίρεση από τον Άρειο Πάγο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών-Σουνίου - Τριπλή καραμπόλα, σοβαρά τραυματισμένος ένας 56χρονος

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού για την τραγική αυλαία - Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για 6 μήνες τη σορό του

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Άντρας βρήκε 30.000 δολάρια σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον Ιούνιο η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού για την τραγική αυλαία - Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για 6 μήνες τη σορό του

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

09:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Επανεξετάζεται η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πιθανή αναίρεση από τον Άρειο Πάγο

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πορτογαλία: Η πεζοναύτης που έδεσε τα μάτια των παιδιών της και τα εγκατέλειψε σε δάσος να παίξουν «χαμένο θησαυρό», παράτησε κι ένα έφηβο παιδί στη Γαλλία - Σήμερα στον εισαγγελέα

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών-Σουνίου - Τριπλή καραμπόλα, σοβαρά τραυματισμένος ένας 56χρονος

10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ηλικιωμένη πέταξε 36.000 ευρώ και κοσμήματα από το μπαλκόνι για να «καταγραφούν»

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

06:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: 150€ ανά τέκνο τον Ιούνιο – Ποιοι θα λάβουν χρήματα χωρίς αίτηση

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 3χρονο κοριτσάκι με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα

09:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που θώπευσε 24χρονη σε λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ