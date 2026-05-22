Φλόριντα: Άντρας βρήκε 30.000 δολάρια σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη

Ο Λουίς Σάλαζαρ, ο οποίος επέστρεψε 30.000 δολάρια, που βρήκε στην τουαλέτα καταστήματος, στον ιδιοκτήτη τους

Ένας άνδρας από την Φλόριντα βρήκε 30.000 δολάρια στην τουαλέτα ενός καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη τους, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν δικά του τα χρήματα, για να τα κρατήσει».

Όλα έγιναν στις αρχές Μαΐου, όταν ο Λουίς Σάλαζαρ βρισκόταν για ψώνια σε ένα κατάστημα Wawa, μια αμερικανική αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών και πρατηρίων καυσίμων, στο Ριβιέρα Μπιτς της Φλόριντα. Εκεί, βρήκε μια τσάντα στην τουαλέτα, η οποία περιείχε 30.000 δολάρια.

Αμέσως, ο Σάλαζαρ ενημέρωσε το κατάστημα και τους πελάτες για την τσάντα, αλλά μιας και δεν μπόρεσε να βρει τον ιδιοκτήτη, απευθύνθηκε στις αρχές και κατάφερε να τον βρει.

«Του έδωσα την τσάντα του και εκείνος άρχισε να κλαίει και με αγκάλιασε», είπε ο Σαλαζάρ στο τοπικό μέσο WPBF 25, αφού παρέδωσε τα χρήματα στον ιδιοκτήτη τους στο αστυνομικό τμήμα του Ριβιέρα Μπιτς. «Τα έδωσα επειδή δεν είναι δικά μου τα χρήματα για να τα κρατήσω. Δεν με μεγάλωσαν έτσι», είπε ο Σαλαζάρ.

«Εξεπλάγην πραγματικά που κάποιος έκανε κάτι τέτοιο», είπε από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης των χρημάτων μιλώντας στο WPBF 25. «Σκεφτείτε το. Είναι χρήματα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου».